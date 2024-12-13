Cas d'utilisation

HeyGen révolutionne l'espace de création de vidéos d'invitation en proposant des solutions basées sur l'IA qui simplifient la création de vidéos d'invitations de mariage et de modèles d'invitations vidéo personnalisables. Avec HeyGen, les utilisateurs peuvent créer sans effort des invitations attrayantes et personnalisées en utilisant des visuels générés par IA et des outils avancés de montage vidéo.