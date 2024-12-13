Créez des invitations impressionnantes avec notre créateur de vidéos d'invitations

Transformez vos moments spéciaux en vidéos captivantes en utilisant des avatars IA et des modèles personnalisables pour une touche personnelle.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer une simple instruction en une vidéo complète.

Tu n'aimes pas le résultat ?
Essaie l'une de ces commandes.

Indication 1
Impliquez vos invités avec une invitation vidéo de 60 secondes qui montre votre créativité et personnalité. Idéale pour les personnes technophiles qui planifient un événement unique, cette vidéo est conçue pour un public qui apprécie l'innovation. Avec le créateur d'invitations vidéo IA de HeyGen, vous pouvez élaborer un message personnalisé en utilisant des outils dynamiques de montage vidéo et des animations vibrantes. Le style visuel est audacieux et coloré, avec une musique entraînante qui accompagne l'excitation de votre prochaine célébration. Utilisez la bibliothèque de médias/supports de stock de HeyGen pour améliorer votre vidéo avec des visuels de haute qualité.
Indication 2
Annoncez votre occasion spéciale avec une vidéo d'invitation en ligne de 30 secondes qui est concise et percutante. Ce format est parfait pour les professionnels occupés qui souhaitent faire une impression rapide et mémorable sur leurs collègues et amis. La vidéo présente des visuels élégants et minimalistes ainsi qu'une piste audio sophistiquée, attirant un public qui apprécie la simplicité et l'élégance. Les modèles et scènes de HeyGen vous permettent de personnaliser votre invitation sans effort, en vous assurant qu'elle soit en accord avec le thème de votre événement.
Indication 3
Pour une touche personnelle et sincère, créez une carte électronique et une vidéo de vœux de 45 secondes qui capture l'essence de votre célébration. Cette vidéo est conçue pour les personnes orientées vers la famille qui valorisent les connexions significatives. Le style visuel est chaleureux et accueillant, avec une musique douce qui complète le ton sentimental. La fonction de synthèse vocale de HeyGen vous permet d'ajouter un message personnel, rendant votre invitation véritablement unique. Avec les fonctionnalités de redimensionnement du rapport d'aspect et d'exportation de HeyGen, vous pouvez facilement partager votre vidéo sur différentes plateformes, en vous assurant qu'elle atteigne tous vos êtres chers.
Copier le message
Colle dans le cadre de Création
Regarde comment ta vidéo prend vie
Moteur Créatif

Sans équipement. Sans coupures. Juste toi Agent Vidéo IA en action

Création de Vidéo Native

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Génération de vidéo de bout en bout

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Construit avec Structure et Objectif

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Avis

Comment fonctionne un créateur de vidéos d'invitation

Créez des vidéos d'invitation impressionnantes et personnalisées sans effort avec notre plateforme facile à utiliser.

1
Step 1
Choisis un modèle d'invitation vidéo
Commencez par sélectionner parmi une variété de modèles d'invitations vidéo conçus professionnellement. Que ce soit pour un mariage ou un anniversaire, trouvez le style parfait qui s'adapte à votre événement.
2
Step 2
Personnalise avec des visuels générés par IA
Améliorez votre invitation en ajoutant des visuels générés par IA. Personnalisez l'apparence et l'ambiance pour rendre votre vidéo vraiment unique et captivante.
3
Step 3
Ajouter une voix off et des sous-titres
Utilisez notre fonction de synthèse vocale pour personnaliser votre invitation. Incluez des sous-titres pour vous assurer que votre message soit clair et accessible à tous les spectateurs.
4
Step 4
Exporte ta vidéo d'invitation
Une fois que tu seras satisfait de ta création, exporte ta vidéo dans le format souhaité. Partage-la en ligne ou envoie-la directement à tes invités comme une carte électronique mémorable.

Cas d'utilisation

HeyGen révolutionne l'espace de création de vidéos d'invitation en proposant des solutions basées sur l'IA qui simplifient la création de vidéos d'invitations de mariage et de modèles d'invitations vidéo personnalisables. Avec HeyGen, les utilisateurs peuvent créer sans effort des invitations attrayantes et personnalisées en utilisant des visuels générés par IA et des outils avancés de montage vidéo.

Présentez des histoires de réussite de clients avec des vidéos attractives d'IA

Highlight the joy and excitement of upcoming events through personalized video invitations.

Questions Fréquentes

Comment HeyGen peut améliorer la vidéo de mon invitation de mariage ?

HeyGen propose une variété de modèles d'invitations de mariage que vous pouvez facilement personnaliser avec des visuels et des textes générés par intelligence artificielle, garantissant que votre invitation soit unique et mémorable.

Qu'est-ce qui rend le créateur d'invitations vidéo IA de HeyGen si remarquable ?

Le créateur d'invitations vidéo avec IA de HeyGen se distingue par sa capacité à créer des invitations personnalisées en utilisant des avatars IA avancés et des fonctionnalités de texte en vidéo, rendant le processus efficace et créatif.

Puis-je personnaliser des invitations vidéo avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de personnaliser des invitations vidéo en offrant une variété de modèles et de scènes, ainsi que des contrôles de marque tels que des options de logo et de couleur pour correspondre à votre style.

Pourquoi choisir HeyGen pour la création d'invitations en ligne ?

HeyGen est un excellent choix pour la création d'invitations en ligne grâce à sa vaste bibliothèque de médias, ses outils d'édition vidéo intuitifs et son redimensionnement d'aspect ratio sans accroc, garantissant que vos invitations soient raffinées et professionnelles.

