Générateur de vidéos pour investisseurs : Créez votre pitch gagnant

Créez des vidéos de pitch deck percutantes pour les investisseurs. Utilisez des avatars AI pour présenter vos projections financières avec des visuels engageants.

Imaginez une vidéo de présentation aux investisseurs de 30 secondes, ciblant des investisseurs potentiels, qui dégage un style visuel élégant, moderne et professionnel, complété par une voix off AI confiante. Cette vidéo, réalisée sans effort grâce à la fonctionnalité de texte à vidéo à partir d'un script, permet aux entrepreneurs de transformer leur concept de "Générateur de vidéos pour investisseurs" en une présentation convaincante avec des "Modèles professionnels" pour obtenir des financements.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo marketing dynamique et engageante de 45 secondes, destinée aux fondateurs de startups et aux propriétaires de petites entreprises, où un avatar AI innovant simplifie des idées complexes. Cette démonstration met en avant comment le "Générateur de vidéos AI" de HeyGen rend la création de "vidéos marketing" percutantes accessible à tous, avec des visuels vibrants et un style de présentation amical.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative sophistiquée et axée sur les données de 60 secondes, conçue pour les innovateurs technologiques et les capital-risqueurs, en utilisant des infographies claires et une voix masculine AI professionnelle et persuasive. En exploitant les "Modèles & scènes" étendus de HeyGen, cette vidéo transforme efficacement un "Pitch deck" complexe en un récit visuel facilement compréhensible et hautement convaincant.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo promotionnelle propre, concise et inspirante de 30 secondes, parfaite pour les entrepreneurs recherchant des solutions vidéo efficaces, avec une musique de fond entraînante et des sous-titres/captions générés automatiquement. Ce projet démontre le processus de "Création de vidéos" sans faille, montrant à quel point il est rapide de produire des "vidéos promo" de haute qualité qui captivent et informent.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos pour investisseurs

Créez sans effort des vidéos de pitch aux investisseurs professionnelles avec des avatars AI et des outils intelligents pour impressionner les parties prenantes et obtenir des financements.

1
Step 1
Choisissez votre fondation
Commencez par sélectionner parmi notre gamme de modèles professionnels. Cette étape fondamentale utilise nos robustes Modèles & scènes pour lancer votre vidéo de pitch aux investisseurs avec un design soigné.
2
Step 2
Ajoutez une présentation AI
Donnez vie à votre récit en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre pitch. Utilisez nos avatars AI avancés pour transmettre votre message avec authenticité et engagement.
3
Step 3
Personnalisez et peaufinez
Intégrez l'identité de votre marque avec nos puissants contrôles de branding. Ajoutez votre logo, ajustez les couleurs et intégrez des visuels pour aligner parfaitement la vidéo avec l'esthétique de votre entreprise.
4
Step 4
Exportez votre pitch
Finalisez votre projet et exportez votre vidéo de haute qualité. Notre redimensionnement & exportation des formats d'aspect garantit que votre vidéo de pitch aux investisseurs est parfaitement formatée pour être partagée avec des investisseurs potentiels sur n'importe quelle plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en avant le succès avec des vidéos de témoignages clients

.

Créez des vidéos AI dynamiques mettant en avant des histoires de réussite et des témoignages de clients pour renforcer votre crédibilité et votre proposition de valeur pour les investisseurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment les avatars AI de HeyGen améliorent-ils les vidéos de pitch aux investisseurs ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de pitch aux investisseurs convaincantes en utilisant des avatars AI personnalisables. Ces avatars AI apportent une touche dynamique et humaine, transformant votre texte en vidéo et délivrant votre message avec professionnalisme et impact aux investisseurs potentiels.

Puis-je générer rapidement une vidéo professionnelle pour investisseurs avec HeyGen ?

Absolument. Le générateur de vidéos AI de HeyGen simplifie l'ensemble du processus de création vidéo, vous permettant d'utiliser des modèles professionnels et de convertir votre script en une vidéo soignée avec voix off et scènes engageantes en quelques minutes.

Quels outils de branding HeyGen propose-t-il pour les présentations aux investisseurs ?

HeyGen offre des outils de branding robustes pour garantir que votre vidéo de pitch aux investisseurs s'aligne parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Intégrez facilement votre logo, vos couleurs de marque et des éléments visuels cohérents, créant une impression forte et mémorable pour vos investisseurs et votre pitch deck professionnel.

Comment HeyGen peut-il aider à présenter des projections financières complexes dans une vidéo de pitch deck ?

Bien que HeyGen se concentre sur la création vidéo puissante, vous pouvez présenter efficacement vos projections financières et la visualisation des données en intégrant des graphiques et des tableaux existants dans votre vidéo. Utilisez notre fonctionnalité de texte à vidéo pour narrer et expliquer les chiffres clés, assurant clarté et impact pour vos investisseurs.

