Créez une mise à jour trimestrielle de 60 secondes "Vidéos Basées sur les Données" pour les investisseurs et parties prenantes actuels, présentant des graphiques financiers clés et des perspectives stratégiques. La vidéo doit adopter un style visuel propre et corporatif avec des visualisations de données animées nettes et une voix off confiante et professionnelle générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, assurant clarté et impact.

Exemple de Prompt 1
Développez un "Pitch Visuel" dynamique de 45 secondes présentant nos derniers développements de produits aux investisseurs potentiels et partenaires stratégiques. Utilisez un style visuel énergique avec des démonstrations de produits claires et une bande sonore entraînante, animée par un avatar AI présentant le récit captivant, enrichi par la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels engageants.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de mise à jour concise de 30 secondes pour les investisseurs, communiquant notre vision stratégique et nos récentes réalisations aux principaux investisseurs et membres du conseil. Cette vidéo engageante doit présenter un ton chaleureux, personnalisé mais professionnel, en utilisant des modèles et scènes élégants fournis par HeyGen pour mettre en avant les jalons, avec le message délivré par un avatar AI réaliste.
Exemple de Prompt 3
Concevez un segment complet de 90 secondes "vidéos de mise à jour pour les actionnaires" pour la communauté d'investissement plus large, mettant en avant les récentes réalisations sur le marché et les projections de croissance future. La narration visuelle doit être percutante et professionnelle, incorporant des séquences de stock de haute qualité et du texte dynamique, le tout soutenu par la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité et une clarté mondiales.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Mise à Jour pour Investisseurs

Transformez des données financières complexes et des perspectives stratégiques en mises à jour vidéo professionnelles et engageantes pour communiquer avec vos actionnaires et investisseurs potentiels.

1
Step 1
Créez Votre Script et Présentateur AI
Commencez par écrire ou coller votre script de mise à jour pour investisseurs. Ensuite, sélectionnez parmi notre large gamme d'avatars AI pour délivrer votre message avec une touche professionnelle.
2
Step 2
Personnalisez avec une Narration Visuelle
Améliorez votre vidéo en choisissant parmi une bibliothèque de Modèles Vidéo professionnels et en ajoutant des médias pertinents. Intégrez des graphiques financiers, des présentations de produits et des éléments de marque pour visualiser vos données efficacement.
3
Step 3
Générez des Voix Off et des Traductions
Élevez votre vidéo avec des voix off au son naturel dans plusieurs langues, assurant que votre message résonne globalement. Générez automatiquement des sous-titres précis pour améliorer l'accessibilité.
4
Step 4
Exportez et Engagez Votre Audience
Finalisez votre vidéo professionnelle avec des ratios d'aspect optimaux et exportez-la dans des formats haute résolution. Partagez vos vidéos professionnelles directement avec les actionnaires et parties prenantes pour renforcer les relations avec les investisseurs.

Inspirez et élevez les audiences avec des vidéos motivationnelles

Fournissez des mises à jour pour investisseurs convaincantes et visionnaires qui inspirent confiance et enthousiasme, en mettant en avant la croissance future et les perspectives stratégiques avec une narration émotionnelle.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer une vidéo de pitch pour investisseurs convaincante ?

HeyGen vous permet de créer un récit convaincant pour votre Vidéo de Pitch pour Investisseurs en utilisant des modèles alimentés par l'AI et des Avatars AI personnalisables. Transformez votre script de texte en vidéo en vidéos professionnelles avec une narration visuelle dynamique, assurant un pitch visuel fort et mémorable qui met en avant votre image de marque professionnelle.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de mise à jour pour investisseurs efficace ?

HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos de mise à jour pour investisseurs avancé, vous permettant de produire des mises à jour vidéo engageantes pour les communications avec les actionnaires et les relations avec les investisseurs. Utilisez sa fonctionnalité de texte en vidéo, personnalisez les vidéos avec des voix off, et intégrez des visuels basés sur les données pour livrer des vidéos claires et professionnelles de manière efficace et économique.

Puis-je personnaliser les modèles de vidéos d'investissement professionnels avec ma marque ?

Oui, HeyGen permet une personnalisation étendue des modèles de vidéos d'investissement professionnels, vous permettant d'appliquer votre image de marque professionnelle unique avec des logos et des couleurs. Améliorez votre message avec des graphiques animés et des animations de texte dynamiques, en utilisant la bibliothèque de médias intégrée pour atteindre une haute valeur de production pour votre pitch visuel.

Comment HeyGen soutient-il la portée mondiale pour les communications avec les investisseurs ?

HeyGen facilite la portée mondiale pour vos relations avec les investisseurs en offrant des fonctionnalités avancées telles que la génération automatique de sous-titres et des capacités de traduction faciles. Produisez des vidéos professionnelles avec des voix off diversifiées, assurant que vos mises à jour vidéo engageantes résonnent efficacement avec un public mondial de manière économique.

