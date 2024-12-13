Générateur de Vidéos de Mise à Jour pour Investisseurs pour un Financement Sans Accroc

Rationalisez vos vidéos de collecte de fonds et impressionnez les investisseurs avec des récits alimentés par l'AI et des contrôles de branding personnalisables.

Développez une vidéo de mise à jour pour les investisseurs d'une durée d'une minute, détaillant les résultats trimestriels pour les professionnels du capital-risque. La vidéo doit avoir un style visuel élégant et axé sur les données, complété par une voix off autoritaire, utilisant efficacement les modèles et scènes professionnels de HeyGen pour mettre en avant les principaux points financiers et les perspectives stratégiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de collecte de fonds de 90 secondes destinée aux fondateurs de startups cherchant à obtenir des financements. Cette présentation engageante et dynamique doit tirer parti des avatars AI de HeyGen pour délivrer un récit convaincant, adoptant un ton persuasif et des visuels clairs pour mettre en avant le potentiel du marché et les projections financières.
Exemple de Prompt 2
Produisez une communication complète de 2 minutes pour les investisseurs existants et les parties prenantes, en se concentrant sur les perspectives stratégiques et les projections financières futures. Cette vidéo professionnelle et informative doit être générée de manière fluide à partir de texte en vidéo, avec un audio précis et des visuels clairs pour transmettre efficacement des données complexes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de mise à jour de performance de 45 secondes pour les membres du conseil d'administration et les principales équipes d'investissement. La vidéo doit être visuellement soignée avec un branding d'entreprise cohérent, fournissant des mises à jour percutantes avec la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité accrue, en mettant l'accent sur les réalisations récentes et les mises à jour de performance stratégique.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Génération de Vidéos de Mise à Jour pour Investisseurs

Créez des vidéos de mise à jour pour investisseurs professionnelles et convaincantes sans effort, transformant vos perspectives financières en récits visuels engageants pour sécuriser des financements et renforcer la confiance.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre script de mise à jour pour investisseurs. Notre plateforme utilise l'AI pour transformer votre texte en contenu vidéo convaincant, incarnant des récits alimentés par l'AI pour un impact maximal.
2
Step 2
Choisissez un Modèle Professionnel
Sélectionnez parmi une riche bibliothèque de modèles professionnels spécialement conçus pour les communications aux investisseurs, garantissant que votre message est délivré avec élégance et crédibilité.
3
Step 3
Ajoutez Vos Données et Éléments de Marque
Intégrez vos principales projections financières et données de marché, en utilisant la visualisation des données pour présenter des informations complexes de manière claire, puis appliquez vos contrôles de branding distincts.
4
Step 4
Générez Votre Vidéo
Notre plateforme AI compile votre script, vos visuels et vos données en une vidéo de haute qualité, ajoutant automatiquement des voix off AI professionnelles, conçues pour aider à sécuriser des financements.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Concevoir une Vision et une Stratégie Convaincantes

.

Développez des vidéos inspirantes et professionnelles pour articuler clairement la vision de votre entreprise, sa direction stratégique et son potentiel de croissance future pour les investisseurs.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de mise à jour pour investisseurs ?

HeyGen est un créateur de vidéos de mise à jour pour investisseurs alimenté par l'AI qui simplifie le processus de création de vidéos professionnelles. Exploitez les avatars AI et le texte en vidéo à partir de script pour générer rapidement et efficacement des récits convaincants pour vos vidéos de collecte de fonds.

Quels contrôles de branding HeyGen offre-t-il pour les communications aux investisseurs ?

HeyGen offre des contrôles de branding étendus pour garantir que vos vidéos de présentation aux investisseurs s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Utilisez des modèles professionnels, des logos personnalisés, des couleurs et des polices pour créer un message de branding professionnel cohérent et convaincant.

HeyGen peut-il intégrer des données pour les projections financières dans les vidéos pour investisseurs ?

Oui, HeyGen permet une visualisation robuste des données pour présenter des projections financières et des données de marché dans vos vidéos de mise à jour pour investisseurs. Vous pouvez intégrer des graphiques et des tableaux pour fournir des mises à jour axées sur les données et des perspectives stratégiques de manière efficace.

Quelles fonctionnalités avancées d'édition vidéo AI HeyGen propose-t-il pour des vidéos de présentation aux investisseurs percutantes ?

HeyGen offre des capacités d'édition vidéo AI telles que l'édition fluide basée sur les scènes, les voix off AI, et les sous-titres/captions automatiques pour améliorer vos vidéos de présentation aux investisseurs. Produisez des mises à jour vidéo de haute qualité et engageantes avec un redimensionnement flexible du format d'image et une sortie en résolution 4K.

