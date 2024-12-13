Créez une vidéo convaincante de 45 secondes ciblant les fondateurs de startups occupés qui redoutent de compiler les mises à jour pour les investisseurs. Le style visuel doit être dynamique et moderne, avec des coupes rapides entre des points de données animés et des témoignages de fondateurs, le tout accompagné d'une bande sonore énergique et professionnelle. Montrez comment la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen peut transformer des données brutes et des puces en un récit captivant sans effort, simplifiant ainsi tout le processus de rapport aux investisseurs.

Générer une Vidéo