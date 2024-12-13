Créateur de Vidéos pour Relations Investisseurs : Créez des Présentations Impactantes Rapidement

Créez facilement des vidéos de présentation aux investisseurs et des vidéos de collecte de fonds percutantes avec des modèles intuitifs pour des résultats rapides et professionnels.

Créez une vidéo de présentation aux investisseurs de 60 secondes conçue pour captiver les capital-risqueurs, en mettant l'accent sur le récit unique de l'entreprise. Le style visuel doit être élégant et professionnel, intégrant des graphiques attrayants et une narration audio confiante, facilement réalisable grâce à la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour une narration soignée.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de collecte de fonds de 45 secondes ciblant les investisseurs potentiels, mettant en avant les principales projections financières à travers une visualisation de données percutante. Le style visuel doit être professionnel et digne de confiance, utilisant des graphiques et des diagrammes épurés sur un fond d'entreprise, enrichi par la vaste bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des séquences pertinentes de l'industrie, accompagnées d'une bande sonore dynamique mais informative.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo récapitulative concise de 30 secondes pour les rapports trimestriels, destinée aux actionnaires et aux membres du conseil d'administration, où les principales réalisations sont présentées par un avatar AI professionnel. Le style visuel et audio doit être corporatif et autoritaire, délivrant l'information de manière claire et succincte, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour fournir un porte-parole virtuel cohérent et engageant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de présentation persuasive de 90 secondes spécifiquement pour les sociétés d'investissement, transformant un script écrit en une présentation dynamique. Le style visuel doit être soigné et professionnel, avec des transitions fluides et des visuels synchronisés soutenant le récit, facilement réalisable avec la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script, garantissant un message audio clair et percutant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos pour Relations Investisseurs

Créez facilement des vidéos professionnelles de relations investisseurs qui impressionnent les parties prenantes et favorisent une collecte de fonds réussie avec la plateforme AI de HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Script & Avatar AI
Commencez par rédiger votre message captivant. Ensuite, sélectionnez un "avatar AI" engageant pour donner vie à votre "rédaction de script" avec une livraison professionnelle.
2
Step 2
Choisissez un Modèle & Ajoutez des Visuels
Sélectionnez parmi nos "modèles & scènes" professionnels pour structurer parfaitement votre présentation. Intégrez facilement des visuels et des données pertinents, mettant en valeur votre choix de "modèles intuitifs".
3
Step 3
Appliquez la Marque & Affinez les Détails
Utilisez les "contrôles de marque" pour personnaliser votre vidéo avec les logos et couleurs de l'entreprise, assurant la cohérence de la marque. Cela utilise notre capacité de "contrôles de marque".
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo d'Investisseur
Finalisez et "exportez" vos "Vidéos de Présentation aux Investisseurs" de haute qualité en utilisant notre fonctionnalité de "redimensionnement d'aspect et d'exportation", prêtes pour toute plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présenter des Pitches d'Investisseurs Impactants

.

Inspirez les investisseurs potentiels avec des présentations vidéo dynamiques générées par AI qui articulent clairement votre proposition de valeur et votre croissance future.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer mes vidéos de relations investisseurs ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de relations investisseurs captivantes avec des avatars AI et des capacités de transformation de texte en vidéo, simplifiant la production de contenu engageant pour les capital-risqueurs et les parties prenantes. Utilisez des modèles intuitifs pour présenter efficacement les projections financières et les indicateurs de traction.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de présentation aux investisseurs ?

HeyGen propose une suite robuste de fonctionnalités pour les vidéos de présentation aux investisseurs, y compris des avatars AI personnalisables, la génération de texte en vidéo, et des contrôles de marque complets. Intégrez facilement la visualisation de données et un récit captivant dans vos vidéos de présentation.

Puis-je générer rapidement des vidéos de collecte de fonds avec HeyGen ?

Oui, HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos de collecte de fonds de haute qualité en utilisant son Créateur de Vidéos pour Decks d'Investisseurs AI. Profitez de modèles intuitifs et de la fonctionnalité de texte en vidéo pour articuler votre message efficacement, économisant du temps sur la rédaction de scripts et le montage.

Comment HeyGen soutient-il la création de divers rapports financiers et mises à jour ?

HeyGen vous permet de produire divers contenus vidéo, tels que des rapports trimestriels, en permettant la personnalisation avec vos contrôles de marque. Transformez facilement les projections financières et la visualisation de données en présentations vidéo professionnelles pour vos investisseurs et capital-risqueurs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo