Produisez une vidéo convaincante d'une minute pour les startups cherchant un financement initial, démontrant de manière vivante comment un créateur de vidéos de présentation pour investisseurs simplifie la création de présentations axées sur les données pour obtenir des financements. La vidéo doit présenter des graphismes propres et professionnels et une voix off confiante, en utilisant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour rationaliser la production de contenu.

