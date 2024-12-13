Générateur de Vidéos de Présentation aux Investisseurs : Sécurisez le Financement

Générez des vidéos de pitch aux investisseurs époustouflantes qui captivent et sécurisent le financement grâce à des capacités intelligentes de texte à vidéo.

458/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vue d'ensemble technique de 2 minutes pour une solution AI complexe, ciblant les VC techniques et les investisseurs providentiels évaluant des plateformes SaaS avancées. Ce générateur de vidéo AI doit combiner des enregistrements d'écran nets avec des graphiques explicatifs, en maintenant un style visuel clair et instructif, amélioré par les sous-titres automatiques de HeyGen pour une clarté et une accessibilité maximales pendant la structuration narrative automatisée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo promotionnelle dynamique de 45 secondes destinée aux fondateurs cherchant à créer rapidement des vidéos de présentation aux investisseurs convaincantes. Le style de la vidéo doit être rapide, visuellement engageant, et démontrer la facilité de générer une vidéo de pitch de haute qualité en utilisant la fonction robuste de génération de voix off de HeyGen, assurant une livraison audio puissante et persuasive.
Exemple de Prompt 3
Concevez une présentation produit sophistiquée de 60 secondes pour une nouvelle solution d'entreprise, spécifiquement pour les équipes d'innovation d'entreprise et les cadres du développement commercial. Le style visuel doit être élégant et cohérent avec la marque, en utilisant les modèles professionnels de HeyGen et en démontrant la capacité de la plateforme à redimensionner les formats et à exporter pour s'adapter sans effort aux différents canaux de distribution.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Générateur de Vidéos de Présentation aux Investisseurs

Transformez votre pitch deck en une présentation vidéo dynamique et captivante qui séduit les investisseurs et sécurise le financement, le tout avec la facilité de l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Contenu Vidéo
Commencez par coller votre script de présentation ou télécharger du contenu existant. Notre plateforme utilise des capacités avancées de texte à vidéo pour transformer instantanément votre entrée en scènes dynamiques.
2
Step 2
Personnalisez avec des Avatars AI et le Branding
Améliorez votre vidéo en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu. Appliquez le branding de votre entreprise, y compris les logos et les couleurs, pour assurer une apparence cohérente et professionnelle.
3
Step 3
Générez des Voix Off Professionnelles
Exploitez notre technologie de génération de voix off AI pour ajouter une narration claire et naturelle à votre présentation aux investisseurs. Choisissez parmi diverses voix et langues pour délivrer votre message avec impact.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Pitch
Finalisez votre vidéo, en choisissant les ratios d'aspect optimaux pour différentes plateformes, et exportez-la en résolution 4K époustouflante. Votre vidéo de présentation aux investisseurs professionnelle est maintenant prête à captiver les investisseurs.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez Rapidement des Vidéos de Pitch à Fort Impact

.

Produisez rapidement des vidéos de présentation aux investisseurs convaincantes pour délivrer votre message efficacement et faire forte impression.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de présentation aux investisseurs ?

HeyGen fonctionne comme un générateur de vidéos AI avancé, vous permettant de transformer des scripts textuels en vidéos de pitch aux investisseurs engageantes. Avec ses capacités de génération de vidéos de bout en bout, vous pouvez utiliser des avatars AI et des modèles professionnels pour sécuriser efficacement le financement et captiver les investisseurs.

HeyGen peut-il garantir que mes vidéos de présentation aux investisseurs maintiennent une forte cohérence de marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs et vos polices directement dans vos projets de générateur de vidéos de présentation aux investisseurs. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec votre identité de marque et est livrée en résolution 4K époustouflante.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour afficher des visualisations axées sur les données dans les présentations aux investisseurs ?

HeyGen excelle dans l'incorporation de visualisations axées sur les données pour les projections financières grâce à sa plateforme intuitive. Vous pouvez utiliser la conversion instantanée de diapositives en vidéos pour animer vos données, améliorant la clarté et l'impact de vos vidéos de pitch aux investisseurs avec des éléments visuels sophistiqués.

Comment HeyGen peut-il aider à générer des récits convaincants pour les vidéos de pitch aux investisseurs ?

HeyGen vous permet de créer des récits convaincants pour les vidéos de pitch aux investisseurs en utilisant sa structuration narrative automatisée et ses capacités avancées de voix off AI. Il vous suffit d'entrer votre script, et notre technologie de texte à vidéo produira une narration AI professionnelle, rendant votre message puissamment résonant auprès des investisseurs.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo