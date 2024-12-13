Créateur de Vidéos de Pitch Investisseur pour Réussir vos Levées de Fonds

Transformez vos concepts en pitchs captivants sans effort. Utilisez des avatars AI pour présenter votre vision avec un professionnalisme raffiné et attirer des investissements cruciaux.

Créez une vidéo captivante de 60 secondes pour présenter un outil de création de pitchs investisseurs, conçu pour séduire des investisseurs potentiels en phase de démarrage, en mettant en avant une nouvelle solution technologique disruptive. Le style visuel doit être élégant et futuriste, avec un avatar AI délivrant une présentation claire et confiante sur un fond animé épuré, complété par une fonctionnalité de génération de voix off professionnelle pour articuler précisément des idées complexes.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes transformant un pitch deck statique en un récit visuel engageant destiné aux capital-risqueurs et investisseurs providentiels. Le style visuel et audio doit être énergique et professionnel, utilisant divers modèles et scènes pour des transitions percutantes et intégrant des sous-titres clairs pour garantir l'accessibilité et la rétention des principaux indicateurs financiers.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo de pitch convaincante de 30 secondes destinée aux fondateurs de startups technologiques cherchant un financement rapide, illustrant comment convertir facilement un script brut en une présentation soignée. L'esthétique doit être rapide, moderne et inspirante, exploitant la capacité de conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour générer rapidement un récit engageant, soutenu par des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 3
Réalisez une vidéo persuasive de 90 secondes pour présenter un produit aux investisseurs d'entreprise et partenaires stratégiques, en mettant l'accent sur les opportunités de marché et le retour sur investissement. Le design visuel doit être soigné et professionnel, incorporant des visuels de haute qualité de la bibliothèque de médias/stock pour obtenir une esthétique professionnelle semblable à l'utilisation de modèles vidéo premium, tout en assurant une visualisation optimale sur toutes les plateformes grâce à l'utilisation du redimensionnement et des exportations au format d'aspect pour une distribution diversifiée.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéos de Pitch Investisseur

Réalisez une vidéo de pitch professionnelle et engageante sans effort pour captiver les investisseurs potentiels et transmettre clairement votre vision.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par définir votre message clé. Utilisez la capacité de conversion de texte en vidéo à partir d'un script pour transformer votre pitch deck écrit en contenu vidéo dynamique.
2
Step 2
Choisissez Votre Avatar
Sélectionnez un avatar AI pour représenter votre marque ou vous-même. Améliorez votre présentation avec des visuels générés par AI ou téléchargez les vôtres pour illustrer efficacement vos points.
3
Step 3
Appliquez la Personnalisation de la Marque
Personnalisez votre vidéo avec des kits de personnalisation de marque, y compris votre logo et vos couleurs de marque. Affinez les scènes en utilisant des modèles et des scènes pour assurer une apparence professionnelle et cohérente.
4
Step 4
Exportez Votre Pitch
Finalisez votre vidéo de pitch et exportez-la dans le format d'aspect souhaité. Votre vidéo convaincante est maintenant prête à être partagée avec des investisseurs potentiels.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Livrez des Pitchs Investisseurs Inspirants

Réalisez des vidéos de pitch motivantes et inspirantes qui résonnent profondément avec les investisseurs, articulant la vision de votre entreprise et son potentiel de croissance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'une vidéo de pitch investisseur ?

HeyGen offre une plateforme intuitive pour produire efficacement des vidéos de pitch investisseur convaincantes. Profitez de nos divers modèles vidéo et avatars AI pour transformer votre pitch deck et votre script en une présentation professionnelle.

HeyGen peut-il améliorer mon pitch deck avec des avatars AI ?

Oui, HeyGen vous permet d'intégrer facilement des avatars AI réalistes dans vos vidéos de pitch deck. Ces visuels générés par AI ajoutent un élément dynamique et engageant, aidant votre message à résonner fortement auprès des investisseurs.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la conversion de script en vidéo ?

HeyGen vous permet de convertir directement votre script en une vidéo de pitch de haute qualité grâce à la technologie de conversion de texte en vidéo. Vous pouvez également ajouter une voix off professionnelle pour garantir que votre message soit transmis clairement et efficacement.

HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque pour les vidéos de pitch ?

Absolument, HeyGen propose des kits de personnalisation de marque complets pour maintenir l'identité visuelle de votre entreprise. Vous pouvez appliquer votre logo, vos couleurs et vos polices pour assurer une apparence cohérente et professionnelle sur toutes vos vidéos de pitch investisseur.

