Créez une vidéo convaincante d'une minute ciblant les fondateurs de startups technologiques, démontrant comment notre générateur de pitch deck AI automatise des présentations d'investisseurs époustouflantes. Utilisez des visuels élégants et professionnels et une voix off confiante et enthousiaste, en soulignant l'efficacité de l'automatisation du design pour gagner un temps précieux. Montrez cela en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour générer rapidement un aperçu dynamique de la présentation, rendant l'information complexe accessible et engageante pour votre public.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 90 secondes pour les analystes d'investissement, mettant en avant les options de personnalisation approfondies disponibles pour une présentation d'investisseur. Employez des graphiques sophistiqués et riches en données et un avatar AI autoritaire pour narrer, en soulignant comment chaque diapositive peut être précisément adaptée pour refléter l'identité unique d'une entreprise et ses données. Illustrez comment les avatars AI de HeyGen peuvent transmettre des détails techniques complexes avec une précision et une crédibilité humaines, garantissant que chaque nuance du pitch est efficacement transmise à un public exigeant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 45 secondes destinée aux équipes de startups distribuées, mettant en avant les fonctionnalités collaboratives fluides et l'interface intuitive de notre plateforme. Utilisez des visuels de partage d'écran lumineux et engageants montrant plusieurs utilisateurs interagissant simultanément, accompagnés d'une voix off dynamique et claire. Démontrez comment la génération de voix off de HeyGen simplifie la création d'un audio cohérent et professionnel pour les présentations d'équipe, garantissant que chacun peut contribuer sans effort à un pitch d'investisseur unifié.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo détaillée de 2 minutes pour les chefs de produit SaaS, expliquant les puissantes analyses et intégrations robustes disponibles pour surveiller la performance des pitchs. Utilisez des visuels techniques et diagrammatiques pour illustrer le flux de données et les points de connexion, livrés avec une voix précise et informative. Cette vidéo doit tirer parti des sous-titres/captions de HeyGen pour assurer la clarté des termes techniques et des points de données, garantissant que chaque spectateur, quel que soit son environnement de visionnage, peut suivre les détails complexes de la manière dont les analyses et les intégrations stimulent la prise de décision stratégique dans la sensibilisation des investisseurs.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Pitch pour Investisseurs

Créez sans effort des vidéos de pitch pour investisseurs convaincantes avec des outils alimentés par l'AI et des fonctionnalités de design professionnel pour sécuriser des financements.

1
Step 1
Créez Votre Script de Pitch
Commencez par écrire ou coller votre script de pitch pour investisseurs. Exploitez notre capacité de texte-à-vidéo à partir de script pour transformer votre création de contenu en vidéo engageante.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Professionnel
Choisissez parmi une gamme diversifiée de modèles et de scènes conçus pour élever instantanément l'esthétique de votre présentation, fournissant une base solide pour votre pitch deck.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI Engagés
Donnez vie à votre message en ajoutant des avatars AI pour narrer votre pitch. Cette fonctionnalité innovante vous aide à créer des présentations époustouflantes et persuasives qui captivent les investisseurs potentiels.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Présentation
Une fois votre pitch perfectionné, utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio pour préparer votre vidéo pour n'importe quelle plateforme. Téléchargez facilement votre présentation d'investisseur finale pour la partager en toute confiance.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez un Contenu de Présentation de Pitch Engagé

Produisez rapidement des segments vidéo dynamiques et des clips pour rendre votre présentation d'investisseur plus captivante et mémorable.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'un pitch deck d'investisseur AI ?

HeyGen révolutionne vos besoins en "générateur de pitch pour investisseurs" en transformant des scripts textuels en vidéos captivantes avec des avatars AI réalistes et des voix off dynamiques. Ce processus d'"automatisation du design" vous permet de créer des présentations époustouflantes et persuasives de manière efficace.

Puis-je personnaliser les éléments visuels et l'image de marque de ma présentation d'investisseur avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des options de "personnalisation approfondie", vous permettant de "personnaliser les polices, les visuels et les mises en page" pour correspondre parfaitement à l'identité de votre marque. Vous pouvez facilement appliquer votre logo et vos couleurs de marque pour assurer une "présentation d'investisseur" cohérente et professionnelle.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour une création de contenu de pitch deck efficace ?

HeyGen fournit une "interface intuitive" pour une "création de contenu" simplifiée, vous permettant de créer des vidéos de "pitch deck" percutantes. Avec des "modèles et scènes" préconçus, ainsi qu'une fonctionnalité robuste de "texte-à-vidéo à partir de script", le processus technique est simplifié pour tous les utilisateurs.

Quels ressources visuelles HeyGen offre-t-il pour un pitch d'investisseur convaincant ?

HeyGen inclut une vaste "bibliothèque de médias/support de stock" pour enrichir votre "présentation d'investisseur" avec des visuels de haute qualité. De plus, vous pouvez utiliser le "redimensionnement et les exports d'aspect-ratio" pour adapter votre pitch deck vidéo à diverses plateformes et publics.

