Créez une vidéo de présentation aux investisseurs de 60 secondes conçue pour captiver les investisseurs potentiels, en mettant en avant la vision et le potentiel de croissance de votre startup. Le style visuel doit être élégant et moderne, utilisant des modèles professionnels pour souligner les indicateurs clés et les opportunités de marché, complété par un ton audio autoritaire. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour transmettre votre message avec une présence à l'écran cohérente et engageante, garantissant une présentation soignée et mémorable.

