Créez une vidéo explicative de 45 secondes destinée aux investisseurs novices, démystifiant un concept financier fondamental comme l'intérêt composé. Utilisez un style graphique épuré et moderne avec une voix off encourageante et professionnelle pour rendre les idées complexes accessibles, en exploitant les avatars AI de HeyGen pour présenter l'information de manière engageante en tant que créateur de vidéos d'investissement.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo marketing de 60 secondes ciblant les clients potentiels à la recherche de solutions complètes de gestion de patrimoine. Le style visuel doit être sophistiqué et digne de confiance, avec des visuels clairs et basés sur des données, complétés par une voix off rassurante et autoritaire, facilement produite en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour exposer vos services en tant que créateur de vidéos explicatives.
Exemple de Prompt 2
Générez une vidéo percutante de 30 secondes pour les réseaux sociaux destinée aux propriétaires de petites entreprises, offrant un conseil rapide sur la planification financière efficace pour la croissance. Cette vidéo nécessite un style visuel énergique et rapide avec une musique de fond entraînante et un texte à l'écran clair et digeste, facilement assemblée en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour créer des vidéos marketing convaincantes.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de 50 secondes conforme à la marque pour un département de finance d'entreprise, présentant les faits saillants des performances trimestrielles aux parties prenantes internes. Le style visuel et audio doit être très professionnel, axé sur les données et soigné, avec des graphiques clairs et une voix confiante et formelle, les sous-titres/captions de HeyGen assurant l'accessibilité et la clarté pour cette vidéo explicative financière.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos d'Investissement

Créez facilement des vidéos d'investissement professionnelles et engageantes pour communiquer clairement des concepts financiers et développer votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script avec AI
Commencez par entrer votre script texte. Notre créateur de vidéos d'investissement transformera votre contenu en une vidéo dynamique, en utilisant le texte-à-vidéo pour une production sans faille.
2
Step 2
Sélectionnez des Modèles Visuels
Choisissez parmi une large gamme de modèles vidéo professionnels et de scènes conçus pour les sujets financiers. Cela vous aide à construire rapidement un récit captivant avec les bons visuels.
3
Step 3
Appliquez le Branding et la Voix
Assurez-vous que votre vidéo est conforme à la marque en appliquant le logo et les couleurs de votre entreprise grâce à nos contrôles de branding. Améliorez l'engagement avec des voix off naturelles, générées automatiquement à partir de votre script.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Exportez facilement vos vidéos marketing terminées dans divers formats adaptés à différentes plateformes. Partagez votre nouveau contenu vidéo sur les réseaux sociaux et d'autres canaux pour atteindre votre public cible.

Cas d'Utilisation

Boostez le Contenu d'Investissement sur les Réseaux Sociaux

Générez instantanément des clips vidéo captivants optimisés pour les plateformes de réseaux sociaux, améliorant la portée et l'engagement pour vos analyses financières.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives financières ?

HeyGen agit comme un créateur de vidéos d'investissement intuitif, vous permettant de créer facilement des vidéos explicatives financières engageantes à partir de texte. Exploitez les avatars AI et les puissantes capacités de texte-à-vidéo pour articuler clairement et efficacement des concepts financiers complexes.

Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour une expérience de création de vidéos en ligne efficace ?

HeyGen fournit des outils AI avancés pour simplifier votre processus de création vidéo, en faisant un créateur de vidéos en ligne efficace. Générez des voix off réalistes, ajoutez des sous-titres automatiques et utilisez une riche bibliothèque multimédia pour produire facilement des vidéos marketing professionnelles.

Puis-je m'assurer que mes vidéos d'investissement sont conformes à la marque avec les modèles vidéo de HeyGen ?

Absolument ! HeyGen vous permet de maintenir une forte cohérence de marque en offrant des modèles vidéo personnalisables et des contrôles de branding robustes. Vous pouvez intégrer facilement votre logo et vos couleurs pour garantir que toutes vos vidéos d'investissement sont distinctement conformes à la marque.

Comment HeyGen fonctionne-t-il comme un créateur de vidéos AI complet pour divers contenus vidéo ?

HeyGen est un créateur de vidéos AI complet conçu pour vous aider à produire du contenu vidéo de haute qualité sans compétences d'édition étendues. Du script à l'écran, vous pouvez créer des vidéos avec des avatars AI et des scènes dynamiques, parfaites pour les réseaux sociaux ou les communications de gestion de patrimoine.

