Créez une vidéo de présentation investisseur convaincante de 90 secondes conçue pour aider les startups en phase de démarrage à obtenir des financements. La vidéo doit adopter un style visuel net, professionnel et énergique, complété par une voix off confiante et claire générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Concentrez-vous sur une déclaration de problème claire, une solution unique et un appel à l'action fort, en gardant le récit concis et percutant pour des investisseurs occupés.

