Obtenez des financements sans effort avec notre plateforme alimentée par l'AI. Créez des vidéos de présentation investisseur professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes.

Créez une vidéo de présentation investisseur convaincante de 90 secondes conçue pour aider les startups en phase de démarrage à obtenir des financements. La vidéo doit adopter un style visuel net, professionnel et énergique, complété par une voix off confiante et claire générée à l'aide de la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen. Concentrez-vous sur une déclaration de problème claire, une solution unique et un appel à l'action fort, en gardant le récit concis et percutant pour des investisseurs occupés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de présentation investisseur professionnelle et concise d'une minute, adaptée aux entreprises établies présentant un nouveau projet aux principaux acteurs. Employez une esthétique visuelle élégante et corporative avec des visualisations de données et des sous-titres/références clairs et professionnellement rendus via la capacité de HeyGen, garantissant que chaque point est compris. L'audio doit être autoritaire et informatif, renforçant votre image de marque professionnelle tout au long de la présentation pour inspirer confiance et clarté à votre audience.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de démonstration engageante de 2 minutes destinée aux investisseurs potentiels pour les innovateurs technologiques expliquant des fonctionnalités de produit complexes. Utilisez des visuels modernes et interactifs, en incorporant les avatars AI de HeyGen pour articuler des concepts complexes avec clarté et précision, ainsi que des éléments visuels dynamiques pour montrer la fonctionnalité du produit. L'audio doit être explicatif et enthousiaste, guidant le spectateur à travers les aspects techniques de votre innovation, agissant efficacement comme un générateur de pitch deck AI sous forme de vidéo.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de pitch rapide et percutante de 45 secondes pour les fondateurs opérant sous des délais serrés, mettant en avant la proposition de valeur de votre startup. Exploitez la fonctionnalité de modèles et de scènes diversifiés de HeyGen pour établir un style visuel rapide et concis, communiquant rapidement les avantages clés. L'audio doit être optimiste et direct, laissant une impression mémorable sur votre audience, en faisant un créateur de vidéo de pitch d'investissement efficace qui délivre des résultats efficacement.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéo de Pitch d'Investissement

Créez des vidéos de présentation investisseur professionnelles sans effort pour articuler votre vision, captiver les investisseurs potentiels et obtenir les financements nécessaires pour développer votre entreprise.

1
Step 1
Créez le Contenu de Votre Vidéo de Pitch
Commencez par transformer votre script en contenu vidéo engageant en utilisant la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen, garantissant que votre message principal est clair et concis.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels Professionnels et une Image de Marque
Élevez votre présentation en intégrant des avatars AI réalistes et des éléments de marque personnalisés, donnant à votre vidéo un aspect poli et professionnel qui résonne avec les investisseurs.
3
Step 3
Affinez Votre Histoire avec un Audio percutant
Améliorez votre récit en générant des voix off claires et convaincantes qui ajoutent de la profondeur et de l'émotion, garantissant que votre histoire communique efficacement votre proposition de valeur et votre vision.
4
Step 4
Exportez et Partagez pour un Succès de Financement
Finalisez votre vidéo de présentation investisseur de haute qualité, prête à être partagée, et téléchargez-la en résolution 4K époustouflante pour faire une impression durable et obtenir des financements en toute confiance.

Cas d'Utilisation

Persuadez et Engagez les Investisseurs

Créez des vidéos dynamiques qui captivent et convainquent les investisseurs potentiels, communiquant efficacement votre proposition de valeur et inspirant confiance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création d'une vidéo de pitch deck AI ?

HeyGen utilise un éditeur intuitif de glisser-déposer et une plateforme de création vidéo alimentée par l'AI pour simplifier la production de vidéos de pitch deck convaincantes. Les utilisateurs peuvent facilement générer du contenu à partir de scripts ou de suggestions, rendant le processus de création de vidéos de présentation investisseur professionnelles efficace et accessible.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour les vidéos de présentation investisseur ?

HeyGen propose des fonctionnalités avancées telles que des avatars AI réalistes et une sortie en résolution 4K époustouflante pour rehausser votre vidéo de pitch d'investissement. Vous pouvez incorporer des éléments visuels dynamiques et appliquer une image de marque professionnelle pour garantir que votre présentation se démarque.

HeyGen peut-il aider à obtenir des financements avec une vidéo de présentation d'investissement professionnelle ?

Absolument. HeyGen est un puissant créateur de vidéos de pitch d'investissement conçu pour vous aider à obtenir des financements en créant des vidéos de présentation investisseur percutantes et professionnelles. Notre plateforme soutient des techniques de narration efficaces pour transmettre clairement votre vision et attirer des investisseurs potentiels.

Y a-t-il des modèles gratuits disponibles pour démarrer rapidement un pitch deck AI ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles gratuits spécifiquement conçus pour créer un pitch deck AI. Ces modèles offrent un point de départ rapide et professionnel, vous permettant de vous concentrer sur votre contenu et d'accélérer la génération de votre vidéo de pitch d'investissement.

