Concevez une vidéo d'une minute expliquant comment les conseillers financiers peuvent rationaliser la communication avec les clients sur les mises à jour du marché en utilisant un générateur de vidéos explicatives sur l'investissement. Ciblez un public sophistiqué de professionnels de la gestion de patrimoine, en utilisant des graphiques professionnels et épurés et une voix off confiante et articulée. Mettez en avant la fonctionnalité 'Text-to-video from script' de HeyGen pour montrer la création de contenu sans effort.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative de 90 secondes démontrant l'utilité d'un Créateur de Vidéos Explicatives Financières AI pour les startups FinTech afin de présenter leurs outils complexes de conseils en investissement. Cette vidéo doit séduire les fondateurs de startups en phase de démarrage et les investisseurs, en présentant des visuels modernes de style infographique et une présentation claire et concise par un avatar AI, en mettant l'accent sur les 'AI avatars' sophistiqués de HeyGen.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative de 2 minutes pour les formateurs d'entreprise dans les institutions financières, illustrant comment enseigner efficacement des concepts financiers complexes comme les dérivés en utilisant un créateur de vidéos d'investissement. Destinée aux éducateurs de l'industrie financière, la vidéo doit comporter des animations détaillées qui simplifient les idées abstraites, soutenues par des 'Sous-titres/captions' clairs pour améliorer l'accessibilité de l'apprentissage, en exploitant les capacités de HeyGen pour l'éducation technique.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo promotionnelle de 45 secondes pour les blogueurs financiers indépendants et les créateurs de contenu, montrant comment ils peuvent rapidement générer du contenu engageant pour l'éducation financière. Concentrez-vous sur un ton accessible, des visuels dynamiques et une voix off amicale et engageante. Démontrez la puissance de la 'Génération de voix off' de HeyGen pour donner vie à leurs scripts avec un audio professionnel, rendant leurs conseils financiers plus attrayants.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos explicatives sur l'investissement

Simplifiez les concepts financiers complexes et créez des vidéos explicatives sur l'investissement engageantes et professionnelles sans effort avec des plateformes alimentées par l'AI.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par coller votre script directement dans la plateforme. Notre AI convertira instantanément votre texte en vidéo à partir du script, posant les bases de votre vidéo explicative sur l'investissement. Cela simplifie le processus de transformation des concepts financiers complexes en contenu digeste.
2
Step 2
Sélectionnez votre avatar AI
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI professionnels pour être votre présentateur à l'écran. Ces présentateurs numériques sont idéaux pour transmettre des conseils en investissement avec une touche humaine, sans besoin de caméras ou d'acteurs.
3
Step 3
Appliquez le branding et les améliorations
Assurez-vous que votre vidéo explicative sur l'investissement s'aligne avec l'identité de votre marque. Appliquez des logos, couleurs et polices personnalisés en utilisant des contrôles de branding complets pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle pour tout votre contenu d'éducation financière.
4
Step 4
Exportez votre vidéo avec sous-titres
Générez automatiquement des sous-titres/captions précis pour améliorer l'accessibilité et l'engagement. Une fois satisfait, exportez votre vidéo explicative sur l'investissement de haute qualité, prête à être partagée avec votre public pour une éducation financière efficace.

Engager sur les réseaux sociaux avec des insights d'investissement

Créez rapidement des vidéos et des clips engageants pour les réseaux sociaux afin de livrer des insights d'investissement opportuns, des mises à jour du marché et des conseils financiers à votre audience.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives sur l'investissement ?

HeyGen sert de "Créateur de Vidéos Explicatives Financières AI" intuitif, transformant les "concepts financiers complexes" en vidéos explicatives sur l'investissement claires avec facilité. En exploitant les "AI avatars" et le "text-to-video from script", il simplifie considérablement votre processus de production.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos d'investissement ?

HeyGen, une plateforme avancée "alimentée par l'AI", fournit des "contrôles de branding" robustes pour garantir que le contenu de votre "créateur de vidéos d'investissement" s'aligne parfaitement avec votre marque. Vous pouvez facilement ajouter votre logo, des couleurs personnalisées et générer automatiquement des "sous-titres/captions", améliorant l'accessibilité et le professionnalisme.

HeyGen peut-il aider à créer des graphiques professionnels et des voix off engageantes pour l'éducation financière ?

Absolument. HeyGen soutient la création de "graphiques professionnels" grâce à sa vaste bibliothèque de médias et offre une "génération de voix off" de haute qualité pour tout votre contenu d'"éducation financière". Cela garantit que vos messages sont non seulement clairs mais aussi visuellement et auditivement engageants pour votre public.

HeyGen propose-t-il des moyens rapides de produire des vidéos de conseils en investissement ?

Oui, HeyGen est conçu pour l'efficacité, agissant comme un puissant "Créateur de Vidéos de Conseils en Investissement". Nos "modèles de vidéos" complets et la fonctionnalité "text-to-video from script" vous permettent de générer rapidement des "vidéos d'investissement" soignées à partir de votre contenu.

