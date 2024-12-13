Produisez une vidéo de 45 secondes pour les créateurs de contenu passionnés de true crime, explorant une affaire non résolue fictive en utilisant les Modèles et scènes de HeyGen pour construire des histoires criminelles captivantes. Le style visuel doit être granuleux et de type documentaire, avec des séquences granuleuses et un éclairage saisissant, complété par une génération de voix off dramatique pour narrer le mystère en cours, donnant vie à l'enquête grâce à des avatars IA dynamiques recréant les moments clés.

Générer une Vidéo