Créez une vidéo didactique d'une minute à l'intention des propriétaires de petites entreprises et des gestionnaires d'entrepôt, démontrant un nouveau système d'inventaire automatisé. Le style visuel doit être épuré et comporter des animations de type infographique, complétées par une voix off claire et informative générée grâce à la capacité de "Génération de voix off" de HeyGen, pour simplifier les processus complexes de gestion des stocks pour une gestion efficace de l'inventaire.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo dynamique de 45 secondes mettant en avant un produit pour les entreprises de commerce électronique et les équipes marketing, montrant comment un 'agent vidéo AI' peut mettre à jour efficacement la disponibilité des produits. Utilisez les "Avatars AI" de HeyGen dans des "Modèles & scènes" engageants pour offrir une présentation moderne et dynamique avec une musique de fond énergique, mettant en avant des mises à jour visuelles rapides pour les nouveaux articles.
Concevez un tutoriel technique de 90 secondes destiné aux formateurs en informatique et aux développeurs de logiciels, expliquant comment intégrer une nouvelle API pour un système de gestion des stocks. La vidéo doit comporter des enregistrements d'écran professionnels mélangés à une narration calme et autoritaire par un avatar AI, enrichie par les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour plus de clarté et soutenue par des diagrammes techniques pertinents de la "Bibliothèque de médias/soutien de stock" pour guider les utilisateurs à travers les étapes complexes de configuration.
Produisez une vidéo informative d'une minute et 30 secondes pour les responsables informatiques et les analystes de la chaîne d'approvisionnement, détaillant les avantages des spécifications techniques et des capacités d'exportation de données d'une nouvelle solution de gestion des stocks. Employez un avatar AI sophistiqué de HeyGen pour présenter des visuels et des diagrammes axés sur les données avec un ton autoritaire, assurant un partage fluide et une compatibilité avec les exportations de fichiers "MP4" et diverses plateformes grâce au "Redimensionnement & exportation de rapport d'aspect".
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Gestion des Stocks

Transformez sans effort des processus complexes de gestion des stocks en vidéos engageantes et de haute qualité pour améliorer la formation, la communication et la mise en valeur des produits.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre contenu de gestion des stocks. Utilisez la puissante fonctionnalité de "Texte-en-vidéo à partir d'un script" pour convertir rapidement votre texte en une première ébauche de vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Vos Visuels
Améliorez le professionnalisme et la clarté de votre vidéo. Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"Avatars AI" ou téléchargez vos propres médias pour illustrer efficacement vos processus d'inventaire.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Affinez l'apparence et le message de votre vidéo. Utilisez des "modèles personnalisables" et des contrôles de marque pour vous assurer que votre vidéo de gestion des stocks s'aligne parfaitement avec l'esthétique de votre marque.
4
Step 4
Générez et Partagez
Une fois votre vidéo peaufinée, la plateforme générera votre produit final en tant que fichier "MP4" de haute qualité. Votre vidéo est alors prête pour un partage ou un déploiement sans faille.

Produisez du Contenu pour les Réseaux Sociaux sur l'Inventaire

.

Produisez en quelques minutes des vidéos et clips engageants pour les réseaux sociaux afin de mettre en avant les nouvelles arrivées d'inventaire ou les articles promotionnels.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos produits ?

HeyGen vous permet de créer efficacement des vidéos produits de haute qualité sans compétences avancées en montage. Notre plateforme sert de créateur de vidéos de gestion des stocks intuitif, vous permettant de générer rapidement des visuels engageants pour mettre en valeur vos produits. Cela simplifie vos efforts de production de vidéos en ligne pour le marketing ou la formation.

Quelles capacités avancées d'AI HeyGen utilise-t-il pour la production vidéo ?

HeyGen utilise des fonctionnalités AI de pointe pour révolutionner la création de vidéos, y compris des avatars AI réalistes et une fonctionnalité robuste de Texte-en-vidéo à partir d'un script. Notre technologie d'agent vidéo AI vous permet de transformer du texte simple en vidéos professionnelles avec des visuels dynamiques et des voix off réalistes, simplifiant les tâches complexes de générateur de vidéos.

HeyGen peut-il m'aider à créer divers types de contenu vidéo ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos polyvalent conçu pour répondre à divers besoins de contenu, des vidéos marketing aux vidéos de formation. Avec des modèles personnalisables et une interface de glisser-déposer, vous pouvez facilement créer des vidéos qui résonnent avec votre audience. Cet éditeur de vidéos robuste permet une flexibilité créative et une production de vidéos en ligne efficace.

HeyGen prend-il en charge une sortie vidéo et un montage polyvalents ?

Absolument. HeyGen offre des fonctionnalités complètes d'éditeur de vidéos, vous permettant d'affiner votre contenu avec facilité, y compris la possibilité de supprimer les arrière-plans des vidéos. Toutes les vidéos terminées sont exportables en tant que fichier MP4, assurant une large compatibilité pour vos besoins de distribution.

