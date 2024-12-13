Créateur de vidéos de parcours de formation introductive : Simplifiez l'apprentissage

Créez facilement des parcours de formation engageants. Utilisez des avatars AI pour simplifier des sujets complexes en cours vidéo mémorables.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'intégration de 90 secondes pour les nouveaux employés dans un environnement de travail hybride, en se concentrant sur leur parcours de formation initiale et la culture d'entreprise. La vidéo doit adopter un style visuel amical et encourageant, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour maintenir la cohérence de la marque, et présenter des avatars AI engageants pour guider le public à travers les informations essentielles, rendant le processus d'intégration accueillant et efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de décomposition technique de 2 minutes destinée à des ingénieurs expérimentés, détaillant l'architecture d'un nouveau module logiciel complexe, en mettant en évidence les composants clés et leurs interactions. Le style visuel doit être hautement informatif, incorporant des enregistrements d'écran et des diagrammes techniques de la bibliothèque de médias/support de stock, accompagné d'une explication claire et détaillée. Assurez l'accessibilité pour les équipes mondiales en activant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen tout au long de la présentation pour une compréhension maximale.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo de parcours de formation introductive concise de 45 secondes expliquant un concept technique difficile pour que les équipes de vente comprennent mieux les avantages du produit, optimisée pour la distribution sur diverses plateformes de médias sociaux. Le style visuel doit être dynamique et engageant, utilisant la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour transmettre rapidement l'information. Utilisez crucialement le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect pour garantir que la vidéo s'adapte parfaitement aux formats horizontal, vertical et carré sans réédition manuelle, maximisant la portée et l'impact.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un créateur de vidéos de parcours de formation introductive

Créez facilement des vidéos de formation engageantes et informatives qui guident votre public à travers tout parcours d'apprentissage, de l'intégration au développement des compétences.

1
Step 1
Choisissez un modèle
Commencez votre projet de vidéo de formation en sélectionnant parmi une bibliothèque de modèles conçus professionnellement. Ces scènes préconstruites fournissent une base rapide et facile, garantissant que vos vidéos de parcours de formation introductive ont un aspect soigné et professionnel dès le départ.
2
Step 2
Collez votre script
Saisissez le script de votre contenu de formation, puis utilisez notre puissante fonctionnalité de transformation de texte en vidéo pour générer automatiquement des voix off réalistes. Cela accélère la production de vos vidéos de parcours de formation introductive, rendant l'information complexe plus digeste.
3
Step 3
Sélectionnez votre avatar AI
Élevez votre formation en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Ces présentateurs numériques peuvent transmettre votre message directement à votre public, rendant vos parcours d'instruction plus engageants et professionnels.
4
Step 4
Appliquez votre marque
Assurez-vous que votre contenu de formation s'aligne avec l'identité de votre marque en utilisant les contrôles de marque. Personnalisez les logos et les couleurs pour maintenir la cohérence à travers toutes vos vidéos de parcours de formation introductive, renforçant la présence de votre marque.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les sujets complexes

Simplifiez les sujets complexes pour un apprentissage amélioré, rendant les sujets difficiles plus digestes pour tout parcours de formation introductive.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation en utilisant l'AI ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de transformation de texte en vidéo, transformant les scripts en vidéos de formation professionnelles de manière efficace. Ce puissant créateur de vidéos AI permet aux utilisateurs de créer du contenu pédagogique de haute qualité sans avoir besoin de compétences complexes en montage vidéo.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour personnaliser le contenu vidéo ?

HeyGen propose une bibliothèque de médias complète, des modèles de vidéos personnalisables et des contrôles de marque robustes pour garantir que vos vidéos de formation s'alignent avec l'identité de votre marque. Les utilisateurs peuvent facilement intégrer leur logo et leurs couleurs de marque pour un aspect cohérent et professionnel.

HeyGen peut-il générer des voix off dynamiques et des sous-titres précis pour mes parcours d'instruction ?

Oui, HeyGen excelle dans la génération de voix off, offrant une gamme de voix naturelles pour vos projets de créateur de vidéos de parcours d'instruction. Il génère également automatiquement des sous-titres et des captions précis, améliorant l'accessibilité et l'engagement de votre public à travers toutes les vidéos de formation.

Comment HeyGen soutient-il l'intégration efficace des employés et les cours en ligne ?

HeyGen est un créateur de vidéos de parcours d'instruction idéal, permettant aux entreprises de créer facilement du contenu engageant pour l'intégration des employés et les cours en ligne. Sa plateforme intuitive aide à rationaliser la production de vidéos de formation informatives rapidement, rendant simple la livraison d'expériences d'apprentissage cohérentes.

