Générateur de Vidéos d'Entretien : Créez du Contenu AI Engagé

Transformez des invites textuelles en vidéos d'entretien dynamiques, augmentant l'engagement et l'efficacité grâce à la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen.

Créez une vidéo d'une minute ciblant les professionnels des ressources humaines et les recruteurs, montrant comment une plateforme vidéo d'entretien AI simplifie le processus de recrutement. Le style visuel doit être professionnel et épuré, avec un fond d'entreprise, tandis que l'audio présente une voix off AI claire et articulée. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour représenter les candidats à l'entretien, démontrant efficacement leurs réponses.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Générez une vidéo dynamique de 90 secondes de type 'interview de rue AI' conçue pour les chercheurs en marketing et les créateurs de contenu visant un contenu engageant. Adoptez un style visuel réaliste de caméra à main avec des arrière-plans de rue virtuels diversifiés et une bande sonore moderne et entraînante. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour produire rapidement plusieurs versions de conversations spontanées.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de questions-réponses de 2 minutes adaptée aux formateurs techniques et aux développeurs de logiciels, explorant des insights alimentés par l'AI pour le codage. La présentation visuelle doit être claire et informative, avec des graphiques à l'écran clairs et un cadre de studio professionnel, complétée par un ton audio autoritaire. Employez les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension des termes techniques complexes.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 45 secondes pour les utilisateurs potentiels et les propriétaires de petites entreprises, agissant comme une FAQ interactive pour un produit 'créateur de vidéos d'entretien'. L'esthétique visuelle doit être moderne et conviviale, avec des transitions rapides et une palette de couleurs vives, accompagnée d'une voix off encourageante et dynamique. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour configurer rapidement différents segments de questions-réponses.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos d'Entretien

Créez facilement des vidéos d'entretien professionnelles avec des outils alimentés par AI, du script à l'écran, améliorant l'efficacité de votre création de contenu.

1
Step 1
Créez votre script ou choisissez un modèle
Commencez par rédiger votre script d'entretien ou en sélectionnant parmi des **modèles et scènes** préconçus pour structurer rapidement votre contenu. Cette étape initiale aide à définir le récit et le flux visuel de votre entretien, rationalisant votre processus créatif.
2
Step 2
Sélectionnez votre intervieweur et interviewé AI
Donnez vie à votre entretien en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'**avatars AI**. Personnalisez leur apparence, leur voix, et même leurs gestes pour correspondre parfaitement au ton et au style de votre entretien souhaité, créant des interactions réalistes.
3
Step 3
Améliorez votre vidéo avec des voix off AI et des montages
Générez des dialogues au son naturel pour vos personnages en utilisant la **génération de voix off** avancée directement à partir de votre script. Affinez davantage votre vidéo en ajoutant de la musique de fond, des visuels de la bibliothèque de médias, et en ajustant le timing pour une finition professionnelle.
4
Step 4
Exportez et partagez votre vidéo d'entretien captivante
Une fois votre vidéo d'entretien terminée, utilisez facilement le **redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect** pour la préparer pour n'importe quelle plateforme. Diffusez votre contenu de haute qualité généré par AI sur divers canaux pour captiver efficacement votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Interviews Dynamiques de Clients et d'Experts

.

Produisez des vidéos d'interview convaincantes mettant en vedette des témoignages de clients ou des insights d'experts pour renforcer la confiance et mettre en valeur les réalisations.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos d'interviews de rue AI ?

HeyGen utilise une technologie AI avancée pour générer des séquences d'interviews de rue réalistes en utilisant des personnes AI personnalisables et des interactions sociales dynamiques. Il suffit de fournir une invite textuelle ou un script, et la plateforme puissante de HeyGen produit un contenu engageant.

Quels outils de montage vidéo sont disponibles dans HeyGen pour affiner les interviews générées par AI ?

HeyGen offre une suite complète d'outils de montage vidéo, y compris des options pour couper des clips, ajouter des sous-titres et ajuster les ratios d'aspect comme 9:16 pour les plateformes de médias sociaux. Vous pouvez également intégrer des contrôles de marque et utiliser notre vaste bibliothèque de médias pour le support de stock.

HeyGen peut-il produire des voix off AI et convertir des invites textuelles en vidéos d'entretien complètes ?

Absolument. La fonctionnalité sophistiquée de texte-à-vidéo de HeyGen permet aux utilisateurs de transformer des scripts écrits en vidéos d'entretien complètes avec des voix off AI au son naturel. Cela simplifie la création de contenu, facilitant la génération de vidéos de questions-réponses ou de recrutement.

À quelles fins le générateur de vidéos d'entretien AI de HeyGen peut-il être utilisé ?

La plateforme de vidéos d'entretien AI de HeyGen est très polyvalente, idéale pour créer des visualisations de recherche marketing captivantes, du contenu éducatif en journalisme engageant, ou des vidéos de recrutement dynamiques. Les recruteurs peuvent même générer des questions d'entretien et simuler des réponses de candidats pour un processus de recrutement simplifié.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo