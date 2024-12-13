Créateur de Vidéos de Coaching d'Entretien pour une Pratique Engagée

Générez des vidéos d'entretien engageantes pour une pratique efficace et des simulations d'entretien avec des fonctionnalités alimentées par l'IA, y compris des sous-titres et légendes automatiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Apprenez à améliorer votre contenu "Logiciel d'Entretien Vidéo" avec la fonctionnalité robuste de "Sous-titres/légendes" de HeyGen dans ce tutoriel pratique de 2 minutes. Conçu pour les coachs d'entretien et les créateurs de contenu éducatif, cette vidéo présentera des visuels vibrants et étape par étape, accompagnés d'une musique de fond entraînante et d'une narration claire et concise pour démontrer comment créer des "vidéos captivantes".
Exemple de Prompt 2
Surmontez les goulets d'étranglement de la création de contenu pour vos besoins en "Outil Vidéo d'Entretien AI" avec cette vidéo dynamique de 60 secondes présentant les "Modèles & scènes" de HeyGen. Destinée aux généralistes RH occupés et aux propriétaires de petites entreprises, attendez-vous à un style visuel rapide démontrant des flux de travail rapides, accompagné d'une voix off enthousiaste, mettant en avant les "fonctionnalités conviviales" pour une production vidéo rapide.
Exemple de Prompt 3
Maîtrisez les "contrôles de marque" spécifiques à la plateforme avec la capacité précise de "Redimensionnement & exportation de l'aspect-ratio" de HeyGen dans cette vidéo élégante de 45 secondes. Conçue pour les équipes marketing et les spécialistes de la marque, le style visuel sera sophistiqué et démontrera la flexibilité du design, soutenu par une voix off calme et confiante, montrant sa puissance en tant qu'"Éditeur Vidéo" polyvalent pour un déploiement multi-plateforme.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Coaching d'Entretien

Créez facilement des vidéos de coaching d'entretien professionnelles pour préparer les candidats au succès avec des fonctionnalités alimentées par l'IA et des modèles personnalisables.

1
Step 1
Créez Votre Scénario
Commencez par sélectionner parmi une gamme de modèles professionnels ou rédigez votre script pour définir les questions d'entretien et les réponses idéales. Les modèles & scènes de HeyGen offrent un démarrage rapide pour construire votre vidéo de coaching.
2
Step 2
Générez le Dialogue
Utilisez nos capacités de texte-à-vidéo pour transformer vos scripts écrits en voix off naturelles pour les rôles d'intervieweur et de candidat. Cela donne vie à vos scénarios de simulation d'entretien.
3
Step 3
Appliquez le Branding
Renforcez votre identité professionnelle en utilisant les contrôles de branding pour ajouter votre logo, vos couleurs et polices personnalisées. Améliorez la clarté avec des sous-titres et légendes optionnels pour un coaching complet.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de coaching d'entretien de haute qualité et exportez-la dans le format souhaité. Donnez aux candidats des vidéos engageantes conçues pour renforcer leur confiance et leurs performances.

Cas d'Utilisation

Produisez du Contenu de Préparation à l'Entretien Motivant

Créez du contenu vidéo inspirant et motivant pour renforcer la confiance et préparer mentalement les candidats à leurs entretiens, assurant une performance optimale.

Questions Fréquemment Posées

Comment l'Outil Vidéo d'Entretien AI de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'entretien ?

HeyGen utilise des fonctionnalités avancées alimentées par l'IA, y compris des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo, pour simplifier la production de vidéos d'entretien professionnelles. Cela permet aux utilisateurs de générer du contenu engageant efficacement, des simulations d'entretien aux matériaux d'assistance à l'embauche.

Puis-je personnaliser le branding de mes vidéos de coaching d'entretien avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de branding complets pour s'assurer que vos vidéos de coaching d'entretien reflètent votre style unique. Vous pouvez facilement intégrer votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments dans les modèles, créant ainsi un contenu cohérent et professionnel.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités d'accessibilité comme les sous-titres pour les vidéos d'entretien générées ?

Absolument. HeyGen génère automatiquement des sous-titres et légendes pour toutes vos vidéos d'entretien, garantissant que votre contenu est accessible et clair pour un public plus large. Cette fonctionnalité est intégrée de manière transparente dans l'éditeur vidéo en ligne convivial de HeyGen.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un logiciel d'entretien vidéo efficace pour la pratique et le feedback ?

HeyGen est un puissant logiciel d'entretien vidéo qui vous permet de transformer des scripts en vidéos engageantes grâce à des capacités de texte-à-vidéo et des avatars AI réalistes. Il sert d'éditeur vidéo polyvalent, fournissant tous les outils nécessaires pour produire rapidement et efficacement du contenu d'entretien de pratique de haute qualité.

