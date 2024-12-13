Générateur de Programme de Stage : Rationalisez l'Acquisition de Talents

Créez sans effort des expériences de stage personnalisées avec une automatisation qui fait gagner du temps, assurant d'attirer les meilleurs candidats grâce à des 'avatars AI' dynamiques.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo inspirante et dynamique de 45 secondes destinée aux propriétaires de petites et moyennes entreprises, en soulignant comment un programme personnalisé leur permet d'attirer les meilleurs candidats stagiaires. Le style visuel doit présenter des coupes rapides de projets de stagiaires réussis et des témoignages enthousiastes, le tout soutenu par une voix off amicale et persuasive. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à des personnages diversifiés, représentant divers rôles et industries.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative et claire de 60 secondes pour les responsables de programme, détaillant comment mettre en œuvre des expériences de stage structurées avec facilité. Le style visuel doit adopter une esthétique de présentation étape par étape, démontrant la configuration intuitive, sans code requis, avec une voix off calme et autoritaire. Assurez l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour tout le contenu parlé.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 30 secondes fiable et sécurisée pour les responsables RH, en mettant l'accent sur le suivi robuste du programme de stage et son engagement envers la gestion sécurisée des données. Le style visuel doit incorporer des visualisations de données professionnelles et un ton rassurant, avec une voix off calme et autoritaire. Employez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une expérience audio cohérente et de haute qualité sur tous les segments.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Programme de Stage

Concevez et mettez en œuvre sans effort des programmes de stage complets pour attirer les meilleurs talents et créer des expériences structurées, le tout avec une automatisation qui fait gagner du temps.

1
Step 1
Créez la Fondation de Votre Programme
Commencez par utiliser le générateur de programme de stage pour définir les détails de base tels que la durée du programme et les affectations départementales, en profitant d'une édition et personnalisation sans effort pour répondre à vos besoins.
2
Step 2
Sélectionnez des Expériences Structurées
Choisissez parmi des suggestions générées par AI ou construisez des rôles et des tâches sur mesure, garantissant à chaque stagiaire des expériences de stage précieuses et structurées conçues par notre assistant AI intelligent.
3
Step 3
Générez les Formulaires Essentiels
Générez automatiquement des Formulaires de Candidature de Stage personnalisés et les documents nécessaires avec une automatisation qui fait gagner du temps, simplifiant votre processus de collecte de candidats.
4
Step 4
Examinez et Finalisez Votre Programme
Examinez votre programme de stage complet et finalisez tous les détails, en étant sûr que toutes les données et configurations sont protégées avec une gestion sécurisée des données, vous aidant à attirer les meilleurs candidats stagiaires.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Formation et la Rétention des Stagiaires avec du Contenu Piloté par l'AI

Améliorez l'efficacité des expériences de stage structurées en fournissant des supports de formation engageants et mémorables.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour les initiatives d'acquisition de talents ?

HeyGen utilise des "algorithmes AI" et une "automatisation qui fait gagner du temps" pour transformer des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off. Cela accélère considérablement la production de contenu engageant, idéal pour présenter votre "programme de stage" ou attirer les meilleurs talents.

Puis-je personnaliser les vidéos HeyGen sans compétences techniques approfondies ?

Absolument. HeyGen est conçu pour une "Édition et Personnalisation Sans Effort", permettant aux utilisateurs de personnaliser les vidéos avec des marques, des avatars diversifiés et des scripts uniques sans "aucun code requis". Cela vous permet de créer facilement une présentation de "programme personnalisé" ou un guide d'application.

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour attirer les meilleurs candidats stagiaires ?

En générant du contenu vidéo engageant, HeyGen aide les organisations à créer des présentations dynamiques et des témoignages qui communiquent efficacement leur culture et leurs opportunités. Ces vidéos de haute qualité peuvent "attirer les meilleurs candidats stagiaires" en offrant une introduction moderne et convaincante à vos offres.

HeyGen fonctionne-t-il comme un générateur de programme de stage pour du contenu vidéo engageant ?

Bien que HeyGen ne génère pas le *programme lui-même*, il agit comme un puissant "générateur" de contenu vidéo pour communiquer efficacement votre "programme de stage". Vous pouvez utiliser HeyGen pour créer un "Générateur de Proposition de Programme de Stage" au format vidéo ou des "Formulaires de Candidature de Stage" visuels pour une expérience de recrutement complète et moderne.

