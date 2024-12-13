Bien que HeyGen ne génère pas le *programme lui-même*, il agit comme un puissant "générateur" de contenu vidéo pour communiquer efficacement votre "programme de stage". Vous pouvez utiliser HeyGen pour créer un "Générateur de Proposition de Programme de Stage" au format vidéo ou des "Formulaires de Candidature de Stage" visuels pour une expérience de recrutement complète et moderne.