Imaginez une vidéo explicative animée de 60 secondes conçue pour les équipes RH et L&D responsables de l'intégration des employés dans un contexte international. Le style visuel doit être lumineux et accueillant, avec des avatars AI diversifiés présentant les principales politiques et points culturels de l'entreprise. L'audio utilisera une génération de voix off cristalline, localisée pour plusieurs langues, garantissant que chaque nouvelle recrue se sente incluse et comprenne les informations essentielles, transformant efficacement l'expérience traditionnelle de création de vidéos de formation internationale.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de micro-apprentissage concise de 45 secondes ciblant une main-d'œuvre hybride nécessitant des mises à jour techniques rapides. Le style visuel sera moderne et épuré, utilisant la conversion de texte en vidéo à partir de script pour une création de contenu rapide, complétée par des visuels pertinents issus d'une bibliothèque multimédia complète. Un style de narration professionnel et clair guidera les spectateurs à travers des informations complexes de manière efficace, faisant de cette solution un choix idéal pour le partage agile des connaissances.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes destinée à tous les employés des départements internationaux. La présentation visuelle doit être claire et autoritaire, en utilisant des modèles et des scènes préconçus pour maintenir la cohérence et le professionnalisme de la marque. De manière cruciale, la vidéo comportera des sous-titres/captions automatiques dans plusieurs langues pour garantir l'accessibilité et la compréhension mondiales des informations réglementaires critiques, renforçant l'impact global des efforts de développement des employés.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo promotionnelle engageante de 30 secondes pour les experts en la matière qui souhaitent créer des ressources éducatives sans effort. Cette vidéo dynamique mettra en vedette un avatar AI enthousiaste expliquant la facilité de production de vidéos de formation de haute qualité. L'esthétique visuelle sera vibrante et rapide, démontrant le redimensionnement et l'exportation des formats pour une distribution sur diverses plateformes, soulignant sa puissance en tant que créateur de vidéos de formation internationale pour un contenu diversifié.
Création Vidéo Native par Prompt

Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Formation Internationale

Créez des vidéos de formation engageantes et accessibles à l'échelle mondiale de manière efficace, en veillant à ce que votre message résonne avec des équipes diversifiées dans le monde entier.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo de Formation
Commencez par convertir votre script en une vidéo dynamique avec notre fonctionnalité puissante de conversion de texte en vidéo, ou choisissez parmi des modèles personnalisables pour mettre en scène rapidement.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Voix
Améliorez votre vidéo avec des avatars AI réalistes et des voix off AI naturelles dans plus de 200 voix et langues, rendant votre contenu accessible et engageant pour tout public.
3
Step 3
Appliquez les Traductions en un Clic
Localisez facilement votre contenu de formation avec les traductions en un clic, atteignant une main-d'œuvre mondiale en traduisant automatiquement votre vidéo dans plusieurs langues.
4
Step 4
Exportez pour une Accessibilité Mondiale
Finalisez votre vidéo et exportez-la dans divers formats d'aspect, garantissant que vos vidéos de formation internationales sont prêtes pour toute plateforme et accessibles dans le monde entier.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez la Formation Complexe

Décomposez des sujets complexes en contenu vidéo clair et compréhensible, améliorant l'apprentissage pour des équipes internationales diversifiées.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation ?

HeyGen, une plateforme AI générative de premier plan, permet aux utilisateurs de produire efficacement des vidéos de formation de haute qualité pour l'intégration des employés, la formation technique et la formation à la conformité. Ses avatars AI avancés et ses capacités de conversion de texte en vidéo transforment les scripts en contenu engageant.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un créateur de vidéos de formation internationale idéal ?

HeyGen excelle en tant que créateur de vidéos de formation internationale en offrant des traductions en un clic robustes et un lecteur vidéo multilingue, garantissant l'accessibilité mondiale de votre contenu. Cela permet aux organisations de communiquer efficacement à travers des équipes et des régions diversifiées.

HeyGen peut-il prendre en charge diverses fonctionnalités d'édition vidéo et formats de contenu ?

Oui, HeyGen propose des fonctionnalités complètes d'édition vidéo, y compris des modèles personnalisables et un enregistreur d'écran AI, pour améliorer vos vidéos de formation. Les utilisateurs peuvent également tirer parti des voix off AI et de l'enregistrement d'écran pour une création de contenu dynamique.

Comment la plateforme vidéo AI de HeyGen améliore-t-elle l'apprentissage et le développement ?

La plateforme vidéo AI de HeyGen utilise une AI générative de pointe pour créer des ressources éducatives engageantes avec des avatars AI et une technologie de conversion de texte en vidéo. Cette approche innovante favorise une meilleure rétention des connaissances et simplifie la production de matériel d'apprentissage à fort impact.

