Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'instruction de 60 secondes destinée aux nouvelles recrues internationales, expliquant les politiques essentielles de l'entreprise à l'aide d'un générateur de vidéos AI. Le ton doit être professionnel et clair, avec un design visuel épuré et une voix calme et autoritaire, utilisant la génération de Voix off et les Sous-titres/captions de HeyGen pour fournir un contenu de formation multilingue.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'introduction vibrante de 30 secondes pour les chefs d'équipe, conçue pour accueillir les nouveaux employés et présenter la culture de l'entreprise grâce à un Créateur de vidéos d'intégration. Cette vidéo doit présenter un style visuel engageant et accueillant, avec une touche légèrement fantaisiste, en utilisant les divers avatars AI de HeyGen et la fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script pour donner vie au message.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo informative de 50 secondes pour l'intégration des employés dans divers lieux internationaux, en se concentrant sur les avantages et procédures localisés. Le style visuel et audio doit être clair et culturellement sensible, en utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour inclure des images locales pertinentes et démontrant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour différents besoins de plateforme, garantissant que le contenu d'intégration localisé est livré efficacement.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le générateur de vidéos d'intégration internationale

Créez rapidement des vidéos d'intégration engageantes et localisées pour votre équipe mondiale avec des outils AI puissants et des fonctionnalités personnalisables.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez votre création de `vidéo d'intégration des employés` en choisissant parmi une gamme de `Modèles et scènes` professionnels, offrant un point de départ simplifié pour votre projet.
2
Step 2
Collez votre Script
Collez votre message d'intégration dans l'éditeur et laissez notre plateforme générer un brouillon de vidéo en utilisant la fonctionnalité `Texte en vidéo à partir de script`.
3
Step 3
Ajoutez des Avatars AI
Améliorez la personnalisation et l'engagement pour votre `intégration des employés à l'échelle mondiale` en ajoutant divers `avatars AI` pour présenter vos messages clés.
4
Step 4
Exportez votre Vidéo
Finalisez votre `générateur de vidéos d'intégration internationale` et utilisez des options flexibles d'`Exportation & Partage` pour distribuer sans effort votre `contenu d'intégration localisé` aux nouvelles recrues dans le monde entier.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultiver la Motivation des Équipes Mondiales

Produisez un contenu vidéo percutant et inspirant pour motiver les nouveaux employés internationaux, favorisant un sentiment d'appartenance et d'enthousiasme dès le premier jour.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus créatif pour les vidéos d'intégration des employés ?

HeyGen agit comme un Créateur de vidéos d'intégration intuitif, offrant une large gamme de Modèles et scènes personnalisables. Cela permet une création de contenu rapide, simplifiant le processus créatif tout en maintenant une haute qualité de production.

HeyGen peut-il personnaliser les vidéos pour des marques spécifiques et des audiences mondiales ?

Absolument. HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris des contrôles de marque pour intégrer votre logo et vos couleurs. Il prend également en charge les Sous-titres/captions et les voix off AI pour un contenu de formation multilingue, parfait pour un contenu d'intégration localisé pour l'intégration des employés à l'échelle mondiale.

Quelles fonctionnalités avancées HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos AI engageantes ?

HeyGen, un générateur de vidéos AI avancé, permet aux utilisateurs d'utiliser des avatars AI réalistes et des capacités de conversion Texte en vidéo sans faille. Cela permet une génération de Voix off dynamique, transformant le texte en contenu visuel captivant avec facilité.

Comment HeyGen peut-il rationaliser la production de vidéos pour l'intégration internationale ?

HeyGen est un générateur de vidéos d'intégration internationale efficace, conçu pour la Scalabilité dans la production de contenu. Ses Modèles préconstruits et ses options robustes d'Exportation & Partage permettent une création et une distribution rapides de matériel d'intégration cohérent et de haute qualité dans le monde entier.

