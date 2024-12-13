générateur de vidéos AI international pour contenu mondial
Transformez sans effort des scripts en contenu vidéo multilingue grâce à notre capacité de texte en vidéo à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez un tutoriel dynamique de 45 secondes pour les propriétaires de petites entreprises désireux d'étendre leur présence en ligne. Cette vidéo doit avoir une esthétique visuelle amicale et encourageante avec des superpositions de texte claires et concises et une voix off chaleureuse et accessible. Mettez en avant la facilité de création de contenu vidéo multilingue, en utilisant la génération avancée de voix off de HeyGen pour traduire instantanément et diffuser votre message sur de nouveaux marchés.
Développez une publicité sur les réseaux sociaux de 30 secondes, rapide et visuellement engageante, destinée aux fondateurs de startups promouvant leur technologie de pointe. La vidéo doit éclater avec des graphismes énergiques et des coupes rapides, sur un rythme électronique moderne et entraînant. Illustrez la rapidité et la simplicité de produire des vidéos marketing de haute qualité en utilisant les modèles et scènes diversifiés de HeyGen pour lancer leur processus créatif.
Produisez un court-métrage narratif captivant de 75 secondes, destiné aux conteurs en herbe et aux cinéastes indépendants, transformant un concept écrit simple en une expérience visuelle riche. Le style visuel doit évoquer une qualité cinématographique avec un éclairage atmosphérique et des images évocatrices, complété par une bande sonore dramatique et expressive et une narration poignante. Mettez en avant la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour donner vie aux histoires les plus complexes avec une facilité sans précédent.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre l'apprentissage mondial avec des cours AI.
Produisez et distribuez du contenu éducatif dans diverses langues pour atteindre un public mondial, améliorant l'apprentissage et l'accessibilité.
Marketing mondial avec des publicités AI percutantes.
Générez rapidement des vidéos marketing et des publicités localisées et convaincantes pour engager efficacement des publics internationaux diversifiés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen permet-il aux utilisateurs de créer des vidéos AI à partir de texte ?
HeyGen est un générateur de vidéos AI de texte à vidéo de premier plan, permettant aux utilisateurs de transformer des scripts simples en vidéos de qualité studio. Avec notre plateforme, vous pouvez générer facilement du contenu captivant en utilisant des avatars AI réalistes et une large gamme de modèles vidéo, simplifiant ainsi tout le processus de création de vidéos AI.
Puis-je personnaliser les éléments visuels et le branding de mes vidéos générées par AI ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque étendus, vous permettant de personnaliser les expressions et même les vêtements des avatars. Vous pouvez également intégrer des séquences cinématographiques et appliquer les couleurs spécifiques de votre marque pour garantir que toutes vos vidéos AI sont parfaitement alignées avec votre image de marque et visuellement attrayantes.
Qu'est-ce qui fait de HeyGen un générateur de vidéos AI international efficace ?
HeyGen se distingue comme un générateur de vidéos AI international en prenant en charge plus de 175 langues et dialectes, permettant un contenu vidéo véritablement multilingue. Nos doublages et voix off AI avancés garantissent que vos messages résonnent à l'échelle mondiale, facilitant ainsi l'atteinte de publics divers avec votre générateur de vidéos AI.
Comment HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos marketing engageantes ?
HeyGen simplifie la création de vidéos marketing grâce à un éditeur en ligne intuitif et un générateur de script AI. Ce processus de création vidéo facile permet aux marketeurs de produire rapidement du contenu professionnel, en utilisant des outils de montage vidéo puissants pour élaborer des récits percutants de manière efficace.