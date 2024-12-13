Académie Vidéo Interne pour les Employés : Simplifiez la Formation
Boostez l'engagement des employés et la rétention des connaissances avec des programmes de formation évolutifs, en créant facilement des vidéos professionnelles à l'aide de la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de formation dynamique de 45 secondes destinée au personnel existant pour améliorer leur rétention des connaissances sur une nouvelle fonctionnalité logicielle. Cette vidéo doit adopter un style visuel moderne et vibrant avec une musique de fond entraînante et une narration claire et enthousiaste. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour générer efficacement la voix off à partir d'un script préparé, garantissant précision et cohérence.
Produisez une vidéo de communication interne engageante de 30 secondes pour tous les employés, célébrant les récentes réalisations de l'équipe et renforçant une culture de travail positive. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle lumineuse et amicale avec un ton encourageant et une musique de fond légère en option. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un contenu visuellement attrayant qui résonne avec l'ensemble du personnel.
Concevez une vidéo concise de 90 secondes expliquant une nouvelle politique d'entreprise complexe dans le cadre d'un programme de formation évolutif pour divers départements. Le style visuel et audio doit être instructif et clair, en privilégiant une compréhension facile avec des visuels simples et une voix neutre et autoritaire. Intégrez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs, en particulier dans des environnements de travail diversifiés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Avis
Comment fonctionne une académie vidéo interne pour les employés
Donnez à votre personnel les moyens d'accéder à une bibliothèque vidéo centralisée et engageante pour toutes les formations, intégrations et communications internes, favorisant la rétention des connaissances et une culture de travail forte.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez le Contenu d'Apprentissage des Employés.
Créez et diffusez efficacement plus de cours de formation à une base interne d'employés plus large, assurant un accès étendu aux connaissances.
Améliorez l'Efficacité de la Formation des Employés.
Utilisez l'IA pour créer des vidéos de formation dynamiques et engageantes, augmentant considérablement la participation des employés et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation d'entreprise engageantes ?
HeyGen permet aux organisations de créer des vidéos de formation d'entreprise très engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et la technologie de texte en vidéo. Cela garantit une expérience d'apprentissage cohérente et captivante, augmentant la rétention des connaissances parmi les employés.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour construire une académie vidéo interne pour les employés ?
Pour construire une académie vidéo interne pour les employés, HeyGen propose des fonctionnalités robustes telles que des modèles personnalisables, des contrôles de marque puissants et un support multilingue. Cela permet aux entreprises de produire efficacement une large gamme de vidéos de formation pour les employés et des programmes de formation évolutifs.
HeyGen peut-il aider à générer rapidement des vidéos d'intégration et de communication interne ?
Absolument, HeyGen simplifie la création de vidéos d'intégration essentielles et de vidéos de communication interne grâce à ses capacités efficaces de génération de texte en vidéo et de voix off. Les utilisateurs peuvent facilement ajouter des sous-titres et produire rapidement un contenu de haute qualité, améliorant ainsi l'efficacité globale de la communication.
Comment HeyGen soutient-il l'engagement et l'accessibilité des employés dans les vidéos de formation ?
HeyGen stimule l'engagement des employés dans les vidéos de formation en offrant des avatars AI dynamiques et en assurant l'accessibilité avec des sous-titres/captions automatiques. Sa capacité à ajuster facilement le redimensionnement des ratios d'aspect pour diverses plateformes garantit que le contenu est toujours digeste et aide à favoriser une culture de travail positive.