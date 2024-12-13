Créateur de Vidéos de Mise à Jour Interne : Création Vidéo AI Facile

Créez sans effort des vidéos de communication interne époustouflantes en utilisant des avatars AI pour des mises à jour d'équipe engageantes.

Créez une vidéo de communication interne de 60 secondes pour les chefs de département et les chefs de projet, présentant les objectifs critiques du T3 et les indicateurs clés de performance. Le style visuel doit être professionnel et concis, avec une voix off claire et autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour délivrer le message, assurant une présentation cohérente et engageante de votre stratégie de création vidéo alimentée par l'IA.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de mise à jour de 45 secondes pour tous les employés de l'entreprise, mettant en avant les récents jalons de l'entreprise et les événements à venir. L'audio doit être entraînant avec une piste de fond engageante, complétée par du texte à l'écran et des visuels vibrants. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour une production rapide et ajoutez des sous-titres pour améliorer l'accessibilité, en faisant un excellent créateur de vidéos de mise à jour interne.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de communication interne de formation de 90 secondes conçue pour les nouveaux employés, détaillant les procédures essentielles d'intégration logicielle. Le style visuel doit être clair et étape par étape, avec une voix calme et instructive. Utilisez la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour générer efficacement la narration et intégrer des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia/stock pour illustrer chaque étape efficacement.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo concise de 30 secondes pour les équipes transversales, annonçant une nouvelle initiative de collaboration. Visez un style visuel amical et encourageant avec des graphismes propres et modernes et une piste audio énergique. Assurez-vous que la vidéo est facilement partageable sur diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen, en faisant un créateur de vidéos polyvalent pour des annonces rapides.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de mise à jour interne

Rationalisez vos communications internes et tenez votre équipe informée avec des mises à jour vidéo engageantes et professionnelles, créées sans effort en quelques étapes simples.

1
Step 1
Créez votre script
Commencez par taper ou coller votre message de mise à jour interne. Notre plateforme utilise "Texte en vidéo à partir d'un script" pour transformer instantanément votre texte en une vidéo dynamique, facilitant la production de "vidéos de communication interne" claires.
2
Step 2
Appliquez vos éléments de marque
Assurez-vous que vos mises à jour sont cohérentes avec l'identité de votre entreprise. Utilisez les "contrôles de marque (logo, couleurs)" pour intégrer harmonieusement les éléments visuels de votre marque, renforçant la reconnaissance et le professionnalisme pour toutes les "vidéos de mise à jour interne".
3
Step 3
Sélectionnez votre présentateur
Donnez vie à votre message avec un présentateur virtuel. Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour délivrer votre mise à jour, ajoutant une touche humaine sans avoir besoin d'une équipe de tournage ou d'un studio.
4
Step 4
Exportez votre mise à jour des actualités
Finalisez votre vidéo et préparez-la pour le partage. Utilisez le "redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio" pour optimiser vos "vidéos de mise à jour des actualités" pour diverses plateformes, garantissant qu'elles soient superbes où que votre équipe les regarde.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Délivrez des Mises à Jour et des Actualités d'Équipe Engagées

.

Tenez votre équipe informée et motivée avec des communications internes engageantes, des mises à jour d'actualités et des messages vidéo inspirants.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de communication interne en utilisant l'IA ?

HeyGen utilise la "création vidéo alimentée par l'IA" avancée pour transformer des scripts en "vidéos de communication interne" professionnelles. Les utilisateurs peuvent choisir parmi divers "avatars AI" et utiliser la fonctionnalité "texte en vidéo" pour générer rapidement des mises à jour engageantes sans montage complexe.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un créateur de vidéos de mise à jour interne efficace ?

En tant que "créateur de vidéos de mise à jour interne" intuitif, HeyGen offre une large gamme de "modèles" personnalisables pour démarrer vos projets. Ses capacités intégrées de "génération de voix off" et de synthèse vidéo rapide permettent aux équipes de produire des vidéos de haute qualité rapidement.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque pour les vidéos de mise à jour des actualités ?

Absolument. HeyGen prend en charge des "contrôles de marque" robustes, vous permettant d'incorporer les logos, couleurs et polices de votre entreprise dans toutes vos "vidéos de mise à jour des actualités". Cela garantit que chaque création alimentée par l'IA s'aligne parfaitement avec votre identité d'entreprise.

Comment HeyGen prend-il en charge divers types de communications d'équipe, comme les vidéos d'intégration ou de formation ?

HeyGen est un "créateur de vidéos" polyvalent conçu pour répondre à divers besoins de "communications d'équipe", des "vidéos d'intégration" dynamiques aux "communications de formation interne" complètes. Son interface conviviale et son ensemble de fonctionnalités riches en font un choix idéal pour toute exigence de vidéo interne.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo