Générateur de Vidéos de Mise à Jour Interne : Rationalisez la Communication d'Équipe
Accélérez le flux d'informations et la communication évolutive au sein de votre organisation en transformant le texte en vidéos engageantes avec génération de voix off.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de 45 secondes adressée à tous les employés, en particulier aux équipes à distance, concernant un changement à venir de la politique de sécurité informatique. Le style visuel doit être engageant et informatif, utilisant des graphiques professionnels et des supports de la bibliothèque multimédia pour illustrer les concepts clés, associés à une voix off amicale mais autoritaire générée par HeyGen. Cette pièce de communication interne doit tirer parti des modèles et scènes de HeyGen pour une cohérence de marque, rendant le processus de production vidéo sécurisé simple.
Développez une vidéo de formation de 2 minutes spécifiquement pour les nouvelles recrues lors de l'intégration des employés, démontrant comment naviguer dans un outil interne essentiel. La présentation visuelle doit être claire et étape par étape, avec un avatar AI comme présentateur virtuel, délivrant des instructions avec une voix off utile. Assurez-vous que les vidéos de formation sont engageantes et accessibles, optimisées pour diverses plateformes de visionnage en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen, avec des sous-titres complets.
Produisez une vidéo de mise à jour hebdomadaire d'une minute sur l'avancement du projet pour les chefs de projet et les responsables d'équipe. Le style visuel doit être dynamique et riche en données, utilisant des graphiques et des tableaux de bord de projet, amélioré par les modèles et scènes de HeyGen et le support pertinent de la bibliothèque multimédia. Ce générateur de vidéo de mise à jour interne doit utiliser le texte-à-vidéo à partir de script pour transmettre efficacement les étapes critiques du projet, assurant un flux d'informations plus rapide grâce à une voix off concise et énergique.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez la Formation et la Rétention des Employés.
Améliorez les résultats d'apprentissage et assurez-vous que le personnel absorbe les informations critiques avec des vidéos de formation alimentées par l'AI, augmentant l'engagement et la rétention.
Évoluez la Formation et l'Intégration Interne.
Produisez rapidement des modules de formation interne cohérents et de haute qualité et des vidéos d'intégration pour éduquer efficacement tous les membres de l'équipe.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de mise à jour interne ?
HeyGen, en tant que plateforme vidéo AI avancée, permet aux équipes de générer des vidéos de mise à jour interne professionnelles directement à partir de texte. Son automatisation puissante pilotée par l'AI convertit vos scripts en contenu vidéo engageant avec des avatars AI réalistes et des scènes dynamiques, simplifiant considérablement vos communications internes.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans tout le contenu vidéo interne ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que toutes vos vidéos internes s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez personnaliser les avatars AI, utiliser une large gamme de modèles vidéo et incorporer votre logo et vos couleurs pour créer des vidéos cohérentes avec votre marque pour tous les canaux internes.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos internes accessibles à tous les employés ?
HeyGen améliore l'accessibilité pour les équipes à distance et les effectifs diversifiés grâce à des sous-titres automatiques et des fonctionnalités de localisation robustes. Ces capacités garantissent que tous les employés peuvent facilement consommer et comprendre vos communications internes, favorisant un flux d'informations évolutif et inclusif.
HeyGen est-il une plateforme sécurisée pour produire des annonces d'entreprise sensibles et des vidéos de formation ?
HeyGen priorise la production vidéo sécurisée pour tout votre contenu interne, y compris les annonces d'entreprise sensibles et les vidéos de formation essentielles. Notre plateforme est conçue pour fournir un environnement sûr et contrôlé pour créer et distribuer des vidéos professionnelles, garantissant que vos données restent protégées.