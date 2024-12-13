Générateur de Vidéos de Mise à Jour Interne : Rationalisez la Communication d'Équipe

Accélérez le flux d'informations et la communication évolutive au sein de votre organisation en transformant le texte en vidéos engageantes avec génération de voix off.

569/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 45 secondes adressée à tous les employés, en particulier aux équipes à distance, concernant un changement à venir de la politique de sécurité informatique. Le style visuel doit être engageant et informatif, utilisant des graphiques professionnels et des supports de la bibliothèque multimédia pour illustrer les concepts clés, associés à une voix off amicale mais autoritaire générée par HeyGen. Cette pièce de communication interne doit tirer parti des modèles et scènes de HeyGen pour une cohérence de marque, rendant le processus de production vidéo sécurisé simple.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation de 2 minutes spécifiquement pour les nouvelles recrues lors de l'intégration des employés, démontrant comment naviguer dans un outil interne essentiel. La présentation visuelle doit être claire et étape par étape, avec un avatar AI comme présentateur virtuel, délivrant des instructions avec une voix off utile. Assurez-vous que les vidéos de formation sont engageantes et accessibles, optimisées pour diverses plateformes de visionnage en utilisant le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen, avec des sous-titres complets.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de mise à jour hebdomadaire d'une minute sur l'avancement du projet pour les chefs de projet et les responsables d'équipe. Le style visuel doit être dynamique et riche en données, utilisant des graphiques et des tableaux de bord de projet, amélioré par les modèles et scènes de HeyGen et le support pertinent de la bibliothèque multimédia. Ce générateur de vidéo de mise à jour interne doit utiliser le texte-à-vidéo à partir de script pour transmettre efficacement les étapes critiques du projet, assurant un flux d'informations plus rapide grâce à une voix off concise et énergique.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos de Mise à Jour Interne

Créez facilement des vidéos de mise à jour interne engageantes en quelques minutes, transformant vos communications d'équipe avec la création vidéo alimentée par l'AI.

1
Step 1
Créez Votre Script
Collez ou tapez facilement votre message dans la plateforme. Notre fonctionnalité "texte-à-vidéo à partir de script" convertira votre texte en discours naturel pour votre vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur et Style
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour délivrer votre message, et sélectionnez un modèle vidéo pour correspondre instantanément à l'esthétique de votre entreprise.
3
Step 3
Ajoutez des Améliorations Professionnelles
Augmentez l'engagement et l'accessibilité en générant automatiquement des "sous-titres" pour votre vidéo. Personnalisez davantage avec votre marque, musique de fond, et médias de notre bibliothèque.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre contenu vidéo engageant prêt, exportez-le dans le format d'aspect souhaité. Votre mise à jour interne est maintenant prête à être partagée sur tous vos canaux de communication.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Diffusez des Annonces d'Entreprise Impactantes

.

Communiquez les messages de leadership, les mises à jour de l'entreprise et les changements de politique efficacement avec des vidéos engageantes et professionnelles qui résonnent avec les employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de mise à jour interne ?

HeyGen, en tant que plateforme vidéo AI avancée, permet aux équipes de générer des vidéos de mise à jour interne professionnelles directement à partir de texte. Son automatisation puissante pilotée par l'AI convertit vos scripts en contenu vidéo engageant avec des avatars AI réalistes et des scènes dynamiques, simplifiant considérablement vos communications internes.

HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans tout le contenu vidéo interne ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour garantir que toutes vos vidéos internes s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez personnaliser les avatars AI, utiliser une large gamme de modèles vidéo et incorporer votre logo et vos couleurs pour créer des vidéos cohérentes avec votre marque pour tous les canaux internes.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos internes accessibles à tous les employés ?

HeyGen améliore l'accessibilité pour les équipes à distance et les effectifs diversifiés grâce à des sous-titres automatiques et des fonctionnalités de localisation robustes. Ces capacités garantissent que tous les employés peuvent facilement consommer et comprendre vos communications internes, favorisant un flux d'informations évolutif et inclusif.

HeyGen est-il une plateforme sécurisée pour produire des annonces d'entreprise sensibles et des vidéos de formation ?

HeyGen priorise la production vidéo sécurisée pour tout votre contenu interne, y compris les annonces d'entreprise sensibles et les vidéos de formation essentielles. Notre plateforme est conçue pour fournir un environnement sûr et contrôlé pour créer et distribuer des vidéos professionnelles, garantissant que vos données restent protégées.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo