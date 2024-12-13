générateur de mises à jour internes pour des communications simplifiées
Stimulez l'engagement des employés et gagnez du temps en générant des annonces professionnelles à partir de texte en vidéo.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 30 secondes spécifiquement pour le département marketing, fournissant des mises à jour internes rapides sur le lancement de la nouvelle campagne. Le style visuel doit être énergique et moderne, incorporant des couleurs vives et une musique de fond entraînante pour stimuler l'engagement des employés. Exploitez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour convertir efficacement les mises à jour écrites en contenu visuel engageant, assurant que tout le monde est informé et motivé.
Produisez une vidéo de 60 secondes pour les managers et les chefs d'équipe, en utilisant un générateur d'annonces AI pour introduire les nouveaux changements de politique du T3. Le style visuel doit être clair et autoritaire, avec des graphiques professionnels et une voix off calme et informative pour assurer l'alignement organisationnel. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement une présentation soignée qui communique efficacement les informations et directives critiques.
Concevez une diffusion vidéo de 30 secondes pour tout le personnel, partageant des messages encourageants pour les employés après l'achèvement réussi d'un projet. Le style visuel doit être chaleureux et festif, incorporant des animations subtiles et une musique joyeuse et légère pour exprimer la reconnaissance. Cette annonce rapide peut être générée rapidement en utilisant la fonction de génération de voix off de HeyGen, ajoutant une touche personnelle sans tournage extensif.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la formation interne et l'intégration.
Stimulez l'engagement et la rétention des employés en convertissant des matériaux de formation interne complexes et des processus d'intégration en vidéos AI dynamiques.
Créez des annonces internes professionnelles.
Produisez rapidement des annonces vidéo AI soignées pour les communications d'entreprise, les mises à jour de produits et les nouvelles internes importantes, économisant un temps considérable.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier les mises à jour internes et les communications de l'entreprise ?
HeyGen agit comme un générateur intuitif de communication interne AI, vous permettant de produire rapidement des mises à jour internes engageantes. En utilisant des avatars AI et la transformation de texte en vidéo à partir d'un script, vous pouvez transmettre efficacement des messages importants aux employés, favorisant un meilleur alignement organisationnel.
Qu'est-ce qui rend HeyGen efficace en tant que générateur d'annonces AI pour des annonces professionnelles ?
Le générateur d'annonces AI de HeyGen offre une plateforme puissante pour générer facilement des annonces professionnelles. Son éditeur par glisser-déposer, ses modèles d'annonces riches et ses fonctionnalités de kit de marque vous permettent de personnaliser le design et de garantir que vos annonces de produits reflètent l'identité de votre marque.
Comment HeyGen améliore-t-il l'engagement des employés grâce à des messages alimentés par l'AI ?
HeyGen améliore considérablement l'engagement des employés en transformant des scripts simples en messages vidéo captivants. Les avatars AI de la plateforme et ses capacités de texte en vidéo garantissent que les communications internes sont dynamiques et plus percutantes, rendant les messages pour les employés plus mémorables et économes en temps pour les créateurs.
Puis-je personnaliser le design et le branding de mes annonces avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding étendus, y compris la possibilité d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque via le kit de marque. Cela vous permet de personnaliser entièrement le design de vos mises à jour internes et annonces de produits, assurant un look cohérent et professionnel dans toutes les communications de l'entreprise.