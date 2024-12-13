Créez une vidéo de 45 secondes pour tous les employés, servant de générateur de mises à jour internes à l'échelle de l'entreprise, annonçant les dernières réalisations trimestrielles et les objectifs stratégiques futurs. Le style visuel doit être élégant et professionnel, avec des superpositions de texte dynamiques et un ton audio confiant et inspirant. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour transmettre les messages clés, assurant une communication cohérente dans tous les départements et favorisant un sentiment de succès partagé.

Générer une Vidéo