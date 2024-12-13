La Plateforme Ultime de Vidéos de Formation Interne
Améliorez la formation des employés et la rétention des connaissances avec des cours vidéo personnalisables et des avatars AI époustouflants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez un tutoriel vidéo interactif de 2 minutes pour les formateurs en logiciels et les équipes de support technique, démontrant les fonctionnalités complexes du nouveau logiciel de formation vidéo. Intégrez des sous-titres pour l'accessibilité et utilisez la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script pour expliquer chaque étape avec un style visuel moderne et net et un ton utile.
Créez une mise à jour d'une minute pour votre centre de connaissances en ligne, ciblant les créateurs de contenu et les administrateurs de bases de connaissances, pour améliorer la rétention des connaissances. Utilisez la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script pour convertir rapidement des articles en une vidéo informative et concise, en appliquant des modèles professionnels et des scènes pour un style de transition visuellement attrayant et fluide.
Créez une vidéo de 45 secondes adaptée aux mobiles pour les équipes marketing ou les formateurs de la main-d'œuvre à distance, présentant des conseils rapides sur l'utilisation de votre plateforme de formation vidéo interne. Assurez une visualisation optimale sur tout appareil avec le redimensionnement et l'exportation des ratios d'aspect, et enrichissez le contenu avec des visuels de la bibliothèque de médias/soutien de stock, présentés avec un style visuel dynamique et une voix off amicale et optimiste.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Cours de Formation Interne Évolutifs.
Donnez à votre équipe les moyens de développer rapidement des cours de formation numérique complets pour un apprentissage et un développement des employés à grande échelle.
Augmentez l'Engagement et la Rétention de la Formation des Employés.
Exploitez l'AI pour créer des formations vidéo dynamiques qui améliorent la participation des employés et assurent une meilleure mémorisation des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation interne ?
HeyGen transforme les scripts en vidéos de formation interne professionnelles sans effort grâce aux avatars AI et à la technologie de conversion texte-en-vidéo. Cet outil puissant de création vidéo vous permet de développer rapidement du contenu engageant pour la formation des employés sans outils d'édition complexes.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer le contenu de formation des employés ?
HeyGen propose des fonctionnalités avancées d'amélioration AI, y compris la génération de voix off fluide et le sous-titrage et la transcription automatiques pour l'accessibilité. Ces outils techniques garantissent que vos vidéos de formation des employés sont professionnelles et atteignent un public plus large, optimisant la rétention des connaissances.
HeyGen peut-il aider avec le branding personnalisé et l'édition vidéo pour les plateformes d'e-learning ?
Absolument, HeyGen permet des contrôles de branding personnalisés robustes, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque directement dans votre contenu d'e-learning. Son interface intuitive prend également en charge l'édition vidéo efficace et offre des modèles pour simplifier le développement de cours de formation numérique personnalisables.
HeyGen fournit-il des outils pour développer rapidement du contenu de logiciel de formation vidéo ?
Oui, HeyGen offre une plateforme simplifiée pour le développement rapide de contenu, idéale pour créer des matériaux de formation vidéo complets et des tutoriels vidéo interactifs. Les utilisateurs peuvent exploiter des modèles préconstruits et une vaste bibliothèque de médias pour produire efficacement des ressources de gestion de l'intégration et de l'apprentissage de haute qualité.