Générateur de Formation Interne : Créez des Cours Personnalisés Rapidement

Construisez rapidement des formations sur mesure pour votre entreprise avec notre outil de création de cours alimenté par l'AI, transformant les scripts en vidéos engageantes.

Imaginez créer sans effort des formations d'intégration captivantes avec un générateur de formation interne, transformant des instructions complexes en contenu attrayant pour les nouvelles recrues. Cette vidéo de 45 secondes, destinée aux responsables RH et aux spécialistes de la formation, devrait présenter un style visuel moderne et épuré avec des graphiques animés et une voix off dynamique et professionnelle, mettant en avant la capacité de HeyGen à transformer du texte en vidéo à partir d'un script et ses divers avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Déverrouillez la puissance de solutions de création de cours entièrement personnalisées qui s'alignent parfaitement avec les besoins de formation sur mesure de votre entreprise, garantissant que chaque employé reçoit une éducation pertinente et percutante. Cette vidéo de 60 secondes, conçue pour les dirigeants d'entreprise et les coordinateurs de formation, nécessite un style visuel professionnel et élégant mettant en scène divers environnements de bureau, une voix off autoritaire avec une musique de fond inspirante, et devrait souligner les modèles et scènes polyvalents de HeyGen ainsi que le support étendu de sa bibliothèque de médias/stock.
Exemple de Prompt 2
Rationalisez la création de vos matériaux de formation essentiels et élevez vos initiatives d'e-learning, rendant le transfert de connaissances plus rapide et plus efficace que jamais. Cette vidéo de 30 secondes, destinée aux propriétaires de petites entreprises et aux chefs d'équipe, nécessite un style visuel dynamique et rapide avec des coupes rapides démontrant divers scénarios de formation, une voix off énergique et claire générée par la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen, complétée par des sous-titres/captions automatiques.
Exemple de Prompt 3
Entrez dans l'avenir de l'apprentissage avec un outil de création de cours alimenté par l'AI qui révolutionne la façon dont vous développez des modules de renforcement des compétences, rendant le contenu avancé accessible et adaptatif. Cette vidéo de 75 secondes, destinée aux innovateurs en formation et développement et aux entreprises tournées vers la technologie, devrait adopter un style visuel futuriste et inspiré par la technologie, représentant l'AI en action, accompagnée d'une voix off calme, intelligente et légèrement futuriste, mettant en avant les avatars AI avancés de HeyGen et le redimensionnement et les exportations flexibles des ratios d'aspect.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Formation Interne

Créez sans effort des matériaux de formation engageants et sur mesure pour l'entreprise et des cours en ligne avec l'AI, rationalisant vos processus d'e-learning et d'intégration.

1
Step 1
Créez Votre Formation Personnalisée
Commencez à construire vos modules de formation interne en saisissant votre script ou contenu, que notre AI transformera en présentations professionnelles de texte en vidéo, agissant comme votre créateur de cours personnalisé.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour délivrer vos matériaux de formation, assurant un présentateur cohérent et engageant pour vos cours.
3
Step 3
Appliquez des Éléments de Marque
Améliorez votre formation sur mesure pour l'entreprise avec des contrôles de marque personnalisés, en appliquant vos logos et couleurs pour un aspect cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez et Intégrez
Finalisez votre cours et exportez-le, prêt pour une intégration transparente dans vos plateformes d'e-learning ou LMS avec des options de ratio d'aspect flexibles.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez et Motivez les Équipes

Créez des vidéos inspirantes et motivantes pour renforcer le moral des équipes et favoriser une culture d'entreprise positive pendant la formation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen fonctionne-t-il en tant qu'outil de création de cours alimenté par l'AI ?

HeyGen simplifie l'ensemble du processus de création de cours en transformant les scripts en matériaux de formation vidéo engageants à l'aide d'avatars AI et de modèles préconstruits. Cela permet aux entreprises de générer rapidement des modules de formation interne de haute qualité sans avoir besoin d'une expérience approfondie en production vidéo.

HeyGen peut-il être utilisé comme un créateur de cours personnalisé pour des formations sur mesure pour l'entreprise ?

Absolument. HeyGen agit comme un puissant créateur de cours personnalisé, permettant aux organisations de développer du contenu de formation sur mesure pour l'entreprise, y compris des formations d'intégration et de conformité, avec des éléments de marque et des messages spécifiques. Vous pouvez facilement créer des modules de renforcement des compétences parfaitement alignés avec les besoins de votre entreprise.

Quels types de contenu d'e-learning peuvent être développés avec HeyGen ?

HeyGen sert de créateur de cours en ligne polyvalent, permettant aux utilisateurs de produire une large gamme de contenus de logiciels de formation virtuelle, allant de programmes d'e-learning complets à des SOP rapides et des modules de renforcement des compétences. Ses capacités de transformation de texte en vidéo simplifient la génération de divers matériaux de formation.

HeyGen est-il un outil d'auteur intuitif pour générer des formations internes ?

Oui, HeyGen est conçu pour être un outil d'auteur intuitif, permettant à quiconque de devenir un générateur de formation interne sans expertise préalable en montage vidéo. Son interface conviviale et ses fonctionnalités robustes rendent la création de cours efficace et accessible pour tous les utilisateurs.

