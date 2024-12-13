Le Meilleur Créateur de Vidéos de Sécurité Interne pour Votre Entreprise

Boostez l'engagement des employés et assurez la conformité avec des vidéos de formation à la sécurité captivantes, facilement créées à partir de texte-à-vidéo.

Créez une vidéo d'intégration de 45 secondes pour les nouveaux employés, expliquant les consignes essentielles de sécurité au travail dans un style accueillant et légèrement animé. La vidéo doit présenter un avatar AI démontrant la posture correcte et les sorties de secours, rendant l'information facilement compréhensible et engageante pour favoriser l'engagement précoce des employés. Une voix off professionnelle guidera les nouveaux employés à travers les concepts clés de sécurité.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de formation à la conformité de 60 secondes ciblant les employés expérimentés, en se concentrant sur des protocoles de sécurité spécifiques pour l'utilisation de nouvelles machines. Cette vidéo nécessite un ton clair et instructif avec des visuels réalistes pour souligner l'importance de suivre les procédures avec précision. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir un message précis et cohérent, renforçant les connaissances critiques en matière de sécurité.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo de sécurité animée de 30 secondes pour tous les employés, délivrant des conseils rapides pour prévenir les dangers courants au bureau, tels que les trébuchements ou les tensions. La vidéo doit avoir un style animé moderne et dynamique avec une voix off concise, enrichie par des sous-titres pour garantir l'accessibilité et la rétention du contenu clé généré par le "créateur de vidéos de sécurité interne". Ce prompt vise un impact maximal en un minimum de temps.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation à la sécurité de 90 secondes pour les chefs d'équipe et les superviseurs, illustrant les incidents courants sur le lieu de travail et les meilleures pratiques pour la prévention. La vidéo adoptera une approche informative basée sur des scénarios, en utilisant le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour représenter visuellement les risques potentiels et démontrer des interventions efficaces. L'objectif est de fournir des vidéos de formation à la sécurité complètes qui aident à visualiser les risques réels sur le lieu de travail, favorisant une culture proactive de la sécurité.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Créateur de Vidéos de Sécurité Interne

Créez facilement des vidéos de sécurité interne captivantes pour communiquer des protocoles de sécurité au travail cruciaux et stimuler l'engagement des employés avec notre plateforme intuitive.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par transformer facilement votre message de sécurité en un script détaillé. Utilisez des outils puissants de rédaction de scripts pour affiner votre contenu, puis utilisez le texte-à-vidéo pour générer instantanément votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre message. Ces présentateurs AI réalistes augmentent l'engagement, rendant vos vidéos de sécurité animées plus percutantes.
3
Step 3
Ajoutez une Accessibilité Essentielle
Assurez-vous que vos vidéos de sécurité sont accessibles à tous en incorporant facilement des sous-titres. Cette fonctionnalité aide considérablement à la formation à la conformité et à la compréhension pour tous les employés.
4
Step 4
Exportez pour une Large Distribution
Finalisez votre vidéo et utilisez le redimensionnement et l'exportation des formats pour l'adapter à diverses plateformes. Distribuez sans effort vos vidéos de formation à la sécurité à travers vos canaux internes, atteignant efficacement chaque employé.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Procédures de Sécurité Complexes

.

Transformez les réglementations et procédures de sécurité complexes en vidéos claires et faciles à comprendre, rendant la formation à la conformité accessible à tous.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de sécurité animées engageantes pour la formation à la sécurité au travail ?

HeyGen vous permet de devenir un créateur de vidéos de sécurité interne, transformant des scripts en vidéos de sécurité animées dynamiques et engageantes pour une formation complète à la sécurité au travail. Utilisez nos divers avatars AI et une riche bibliothèque de modèles et de scènes pour visualiser les risques réels sur le lieu de travail et communiquer efficacement les protocoles de sécurité critiques. Cela garantit une meilleure compréhension et rétention des informations importantes.

HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos de formation à la sécurité et améliorer l'engagement des employés ?

Absolument. HeyGen simplifie la création de vidéos de formation à la sécurité de haute qualité en convertissant le texte en vidéo professionnelle avec des avatars AI et la génération de voix off. Ce processus efficace permet le développement rapide de modules de micro-apprentissage et garantit que le contenu est accessible via des sous-titres, augmentant considérablement l'engagement des employés et l'adhésion à la formation à la conformité.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir que les protocoles de sécurité sont clairement communiqués lors de la formation ?

HeyGen fournit des fonctionnalités puissantes pour garantir que vos protocoles de sécurité sont clairement compris par tous les employés. Avec la traduction en un clic, vous pouvez localiser le contenu pour des équipes diversifiées, et les sous-titres automatiques améliorent encore l'accessibilité. De plus, notre intégration LMS et le redimensionnement et l'exportation flexibles des formats garantissent que votre communication cruciale sur la sécurité au travail atteint chaque apprenant sur n'importe quelle plateforme.

Comment HeyGen soutient-il la création de contenu vidéo de sécurité interne cohérent et conforme à la marque ?

HeyGen facilite le maintien de la cohérence de la marque dans tout votre contenu vidéo de sécurité interne. Nos contrôles de branding complets vous permettent d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise de manière transparente. Combiné à une large gamme de modèles et de scènes professionnels et à une bibliothèque de médias robuste, vous pouvez créer des vidéos de haute qualité, conformes à la marque, qui communiquent efficacement les vidéos de formation à la sécurité avec un storytelling captivant.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo