Créez une vidéo de 90 secondes démontrant les caractéristiques de sécurité essentielles et les vérifications opérationnelles appropriées pour un générateur de sécurité interne, en mettant particulièrement l'accent sur les mesures préventives contre l'intoxication au monoxyde de carbone. Cette vidéo s'adresse aux techniciens de maintenance et aux gestionnaires d'installations, en utilisant un style visuel précis et professionnel avec une voix off claire et autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour représenter avec précision un technicien effectuant des inspections de sécurité et expliquant les procédures techniques, garantissant une rétention élevée des protocoles de sécurité cruciaux.

