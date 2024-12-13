générateur de sécurité interne : Alimentez Votre Formation à la Sécurité

Révolutionnez l'engagement dans votre formation à la sécurité, transformant les scripts en vidéos dynamiques instantanément avec Text-to-video à partir de script.

Créez une vidéo de 90 secondes démontrant les caractéristiques de sécurité essentielles et les vérifications opérationnelles appropriées pour un générateur de sécurité interne, en mettant particulièrement l'accent sur les mesures préventives contre l'intoxication au monoxyde de carbone. Cette vidéo s'adresse aux techniciens de maintenance et aux gestionnaires d'installations, en utilisant un style visuel précis et professionnel avec une voix off claire et autoritaire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour représenter avec précision un technicien effectuant des inspections de sécurité et expliquant les procédures techniques, garantissant une rétention élevée des protocoles de sécurité cruciaux.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo engageante de 60 secondes destinée aux départements de formation en entreprise et aux professionnels des ressources humaines, illustrant comment Améliorer l'Engagement dans la Formation à la Sécurité pour les programmes de sécurité des générateurs. Le style visuel doit être moderne et épuré, utilisant des infographies animées et un ton audio amical et encourageant. Ce prompt appelle à une vidéo générée en alimentant des scripts détaillés directement dans la fonctionnalité Text-to-video de HeyGen, transformant des informations de sécurité complexes en modules facilement assimilables qui résonnent avec une main-d'œuvre diversifiée.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 2 minutes sur la préparation aux situations d'urgence pour les travailleurs industriels et les premiers intervenants, en se concentrant sur les actions immédiates à entreprendre lors de la détection de fumées toxiques provenant d'un générateur de sécurité interne. Le style visuel et audio doit être urgent mais calme, avec des simulations réalistes et des instructions critiques étape par étape. Cette vidéo doit inclure les sous-titres/captions de HeyGen pour l'accessibilité dans les environnements bruyants et pour les non-natifs, garantissant que tout le personnel puisse comprendre rapidement et efficacement les informations vitales pour sauver des vies.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo promotionnelle de 45 secondes ciblant les créateurs de contenu de sécurité et les responsables de la conformité, mettant en avant l'efficacité de la Création Vidéo Native au Prompt pour les directives de sécurité des générateurs en utilisant un agent vidéo AI. Le style de la vidéo doit être innovant et dynamique, incorporant des coupes rapides et une voix off confiante et professionnelle. Elle mettra en lumière comment les capacités avancées de génération de voix off de HeyGen simplifient la production de contenu de sécurité informatif, permettant des mises à jour rapides et une communication cohérente sur toutes les plateformes.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Sécurité Interne

Exploitez la création vidéo AI pour développer des supports de formation clairs, cohérents et percutants, augmentant significativement l'engagement dans les protocoles de sécurité des générateurs pour votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Développez votre message de sécurité en écrivant ou en collant votre script de formation dans HeyGen. Notre capacité Text-to-video à partir de script formera la base de votre vidéo.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur AI
Sélectionnez un avatar AI approprié pour délivrer vos instructions de sécurité. Vous pouvez également utiliser notre bibliothèque diversifiée de modèles et de scènes pour définir le contexte visuel parfait.
3
Step 3
Générez la Voix Off et les Sous-titres
Assurez-vous que votre message est clair et accessible en exploitant la génération de voix off pour une narration au son naturel et en ajoutant automatiquement des sous-titres/captions.
4
Step 4
Exportez et Déployez
Finalisez votre vidéo avec des contrôles de branding et redimensionnez & exportez-la dans le format souhaité, prête à être distribuée et à Améliorer l'Engagement dans la Formation à la Sécurité à travers votre organisation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Évoluer la Formation à la Sécurité Interne

.

Produisez et distribuez rapidement un grand volume de modules de formation à la sécurité cohérents pour tous les employés sur les générateurs de sécurité internes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la génération de vidéos AI pour la formation à la sécurité interne ?

HeyGen utilise `Text-to-video à partir de script` pour créer des `avatars AI` engageants qui délivrent une `génération de voix off réaliste` pour votre contenu de sécurité. Cela simplifie la production de vidéos de formation sur le `générateur de sécurité interne`, améliorant l'apprentissage sans configurations complexes.

HeyGen peut-il améliorer l'`engagement dans la formation à la sécurité` grâce à ses fonctionnalités ?

Absolument. HeyGen offre une variété de `Modèles & scènes` pour transformer rapidement du contenu statique en vidéos dynamiques, répondant directement au besoin d'`Améliorer l'Engagement dans la Formation à la Sécurité`. Les `Sous-titres/captions` automatiques garantissent également l'accessibilité et la rétention du message pour des audiences diversifiées.

Quelle est l'approche de HeyGen pour la `Création Vidéo Native au Prompt` ?

HeyGen exploite ses capacités avancées d'`agent vidéo AI` pour permettre aux utilisateurs de générer du contenu vidéo directement à partir de prompts textuels. Cette fonctionnalité innovante permet un prototypage rapide et un déploiement de messages vidéo sur mesure, idéal pour des mises à jour rapides sur les protocoles de `sécurité des générateurs`.

Quelles options de personnalisation sont disponibles pour les vidéos de `sécurité` produites par HeyGen ?

HeyGen offre des `contrôles de branding` robustes pour intégrer harmonieusement votre logo et vos couleurs de marque, assurant la cohérence de toutes les communications de `sécurité`. Les vidéos peuvent également être facilement redimensionnées pour diverses plateformes, optimisant la diffusion du contenu pour tout public cible.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo