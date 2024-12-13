Le Créateur Ultime de Vidéos de Lancement Interne pour des Communications Fluides
Améliorez la compréhension et l'engagement des employés avec des vidéos professionnellement brandées utilisant des contrôles de branding avancés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo concise de 45 secondes destinée aux chefs d'équipe et aux managers, annonçant une mise à jour de la politique à venir conçue pour améliorer l'engagement des employés. Le style visuel et audio doit être moderne, dynamique et engageant, avec des avatars AI diversifiés pour présenter le message principal de manière accessible, en utilisant la capacité des avatars AI de HeyGen pour personnaliser la diffusion.
Produisez une vidéo explicative pratique de 90 secondes pour le département des ventes, détaillant comment naviguer dans la nouvelle fonctionnalité d'intégration CRM. La vidéo doit adopter une approche visuelle claire et étape par étape avec des démonstrations à l'écran et une voix off calme et instructive, garantissant une accessibilité et une compréhension complètes en générant des sous-titres précis grâce à HeyGen pour toutes les informations essentielles.
Générez une vidéo de communication interne inspirante de 30 secondes célébrant une récente réussite à l'échelle de l'entreprise, destinée à tout le personnel pour renforcer le moral et consolider le succès partagé. Le style visuel doit être stimulant, vibrant et festif, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des graphiques convaincants et des transitions dynamiques sur une musique motivante.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Rationalisez la Création de Contenu Interne.
Développez rapidement des modules de formation complets et des vidéos informatives pour le déploiement global des employés.
Améliorez la Compréhension et l'Engagement des Employés.
Améliorez la compréhension et la rétention des informations clés lors des lancements internes et des sessions de formation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de lancement interne ?
HeyGen permet aux équipes de produire efficacement des vidéos de lancement interne engageantes. Notre créateur de vidéos AI utilise la technologie de texte en vidéo, vous permettant de transformer des scripts en contenu professionnel avec des avatars AI réalistes et des modèles et scènes personnalisables, favorisant un meilleur engagement des employés.
HeyGen peut-il générer des vidéos à partir de simples textes ?
Absolument. Le puissant créateur de vidéos AI de HeyGen est spécialisé dans la génération de texte en vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen créera une vidéo complète avec une voix off AI naturelle, simplifiant votre processus de création de contenu vidéo.
Quelles options de branding sont disponibles pour les vidéos de communication interne ?
HeyGen offre des contrôles de branding robustes, vous permettant d'appliquer de manière cohérente le logo, les couleurs et les polices de votre entreprise à toutes vos vidéos de communication interne. Profitez de nos modèles et scènes personnalisables pour garantir que chaque vidéo reflète professionnellement l'identité de votre marque.
Au-delà des vidéos de lancement interne, quels autres types de contenu puis-je créer avec HeyGen ?
HeyGen est un créateur de vidéos AI polyvalent qui va au-delà d'un simple créateur de vidéos de lancement interne. Vous pouvez créer efficacement des vidéos de formation de haute qualité, des vidéos explicatives engageantes, des vidéos de lancement de produit convaincantes, et divers autres besoins de création de contenu vidéo pour améliorer la communication interne.