Générateur de Vidéos de Lancement Interne : Lancez Plus Vite avec l'AI
Créez facilement des vidéos de lancement interne engageantes. Utilisez des avatars AI pour simplifier les informations complexes pour votre équipe.
Concevez une vidéo explicative concise de 60 secondes destinée aux équipes de vente et de marketing, détaillant les caractéristiques principales d'un produit à venir. L'esthétique visuelle doit être élégante et professionnelle, utilisant des enregistrements d'écran et des superpositions animées, avec tous les éléments narratifs produits efficacement grâce à la capacité de HeyGen de transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour un message précis sur le marketing produit.
Produisez une vidéo d'accueil de 30 secondes pour les nouvelles recrues, célébrant leur arrivée. Le style visuel et audio doit être chaleureux et accueillant, mettant en vedette des membres d'équipe diversifiés et une bande sonore inspirante, facilement créée à l'aide des Modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour garantir une première impression cohérente et positive et renforcer l'engagement des employés.
Développez une vidéo d'entreprise pratique de 50 secondes pour les chefs de projet, décrivant les nouvelles meilleures pratiques pour les flux de travail agiles. L'approche visuelle doit être directe et instructive, incorporant des séquences d'archives pertinentes et des diagrammes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, accompagnée d'une voix off professionnelle qui guide les spectateurs à travers chaque étape de la formation interne.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement de la Formation Interne.
Améliorez les vidéos de formation des employés pour les nouveaux lancements, garantissant un engagement plus élevé et une meilleure rétention des informations critiques.
Développez des Modules d'Apprentissage Interne Complets.
Produisez rapidement des cours de formation interne étendus et des présentations de produits, rendant l'apprentissage accessible à tous les employés de manière efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos communications internes et vidéos de lancement ?
HeyGen permet aux équipes de créer efficacement des vidéos de lancement interne professionnelles et engageantes. Notre créateur de vidéos AI transforme vos scripts en vidéos soignées, rendant les informations complexes accessibles et excitantes pour vos employés.
Quels atouts créatifs HeyGen offre-t-il pour des présentations de produits dynamiques ?
HeyGen fournit un moteur créatif complet, vous permettant de générer des présentations de produits dynamiques en utilisant des avatars AI et en convertissant le texte en vidéo à partir d'un script. Utilisez nos modèles de vidéos personnalisables et notre riche bibliothèque de médias pour créer un contenu visuellement attrayant.
HeyGen peut-il nous aider à maintenir la cohérence de notre marque dans nos vidéos promotionnelles ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et vos éléments personnalisés dans chaque vidéo promotionnelle. Cela garantit que toutes vos créations sont cohérentes et alignées avec l'identité de votre marque.
Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de création de vidéos pour la formation et l'intégration ?
HeyGen simplifie la génération de vidéos de formation et d'intégration d'entreprise de bout en bout. Notre créateur de vidéos AI utilise des capacités de texte en vidéo à partir de script et des voix off AI pour produire rapidement des vidéos de formation engageantes, économisant ainsi un temps et des ressources considérables.