Créez une vidéo convaincante de 60 secondes pour les équipes transversales et la direction, présentant les feuilles de route des produits du prochain trimestre. Utilisez un style visuel professionnel et engageant avec une voix off claire et autoritaire générée grâce à la génération de voix off de HeyGen, et envisagez d'utiliser des avatars AI pour présenter les mises à jour clés afin d'améliorer la clarté et l'impact de votre communication interne.

Générer une Vidéo