Créateur de Vidéos de Feuille de Route Interne : Améliorez la Clarté de Votre Équipe

Transformez instantanément les mises à jour de projet en feuilles de route visuelles claires et engageantes en utilisant des avatars AI.

Créez une vidéo convaincante de 60 secondes pour les équipes transversales et la direction, présentant les feuilles de route des produits du prochain trimestre. Utilisez un style visuel professionnel et engageant avec une voix off claire et autoritaire générée grâce à la génération de voix off de HeyGen, et envisagez d'utiliser des avatars AI pour présenter les mises à jour clés afin d'améliorer la clarté et l'impact de votre communication interne.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 45 secondes pour les chefs de département et les chefs de projet, mettant en avant les mises à jour récentes des projets et les progrès des initiatives clés. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer votre script en un récit concis, complété par un style visuel vibrant et du texte animé dérivé des modèles et scènes de HeyGen pour un aperçu rapide et percutant de vos feuilles de route visuelles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative de 30 secondes pour les nouveaux membres de l'équipe, présentant un nouveau projet ou processus interne spécifique. Adoptez un style visuel et audio moderne et amical, en incorporant des médias pertinents de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour rendre les informations complexes facilement compréhensibles, et assurez une génération de voix off fluide et professionnelle pour guider le spectateur à travers les points clés de cette vidéo AI.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 90 secondes pour tous les employés, particulièrement utile pour les équipes RH et d'intégration, fournissant un aperçu détaillé de l'utilisation efficace du nouveau créateur de vidéos de feuille de route interne. Présentez ce contenu avec un style visuel d'entreprise accueillant, informatif mais accessible, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour la structure, en incorporant des avatars AI pour expliquer différentes fonctionnalités, et en ajoutant des sous-titres/captions clairs pour l'accessibilité et la compréhension.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Feuille de Route Interne

Transformez sans effort les détails de votre feuille de route produit en vidéos engageantes, propulsées par l'AI, pour une communication interne plus claire et un alignement de projet plus rapide.

1
Step 1
Créez Votre Script de Feuille de Route
Commencez par coller vos 'mises à jour du développement de produits' dans l'éditeur. La fonctionnalité 'Texte en vidéo à partir de script' de HeyGen convertit instantanément votre texte en scènes dynamiques pour votre vidéo.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI Engagés
Donnez vie à vos 'feuilles de route visuelles' en sélectionnant un 'avatar AI' pour présenter vos mises à jour clés, rendant vos communications internes plus personnelles et engageantes.
3
Step 3
Appliquez les Contrôles de Marque
Appliquez les 'contrôles de marque' de votre équipe, y compris les logos et les couleurs, pour vous assurer que le résultat de votre 'créateur de vidéos de feuille de route interne' s'aligne parfaitement avec les directives internes.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Une fois finalisée, 'exportez' votre 'vidéo de feuille de route' professionnelle dans divers formats d'aspect, prête à être partagée immédiatement à travers votre organisation pour une 'communication interne' efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Motivez les Équipes avec des Feuilles de Route Visionnaires

Créez des vidéos AI inspirantes pour communiquer les futures feuilles de route de produits, unissant et motivant les équipes internes vers des objectifs communs et des mises à jour de développement de produits.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de feuille de route interne ?

HeyGen est une plateforme vidéo AI intuitive qui simplifie la création de vidéos de feuille de route interne convaincantes. Vous pouvez transformer du texte en présentations vidéo en utilisant des avatars AI et des voix off réalistes, améliorant ainsi votre communication interne et vos mises à jour de projet.

Qu'est-ce qui rend HeyGen un outil efficace pour les feuilles de route visuelles ?

HeyGen offre une interface conviviale avec divers modèles vidéo et options de texte animé, facilitant la production de feuilles de route visuelles claires. Cela permet des mises à jour dynamiques du développement de produits qui tiennent les parties prenantes informées.

HeyGen peut-il être utilisé pour des mises à jour plus larges du développement de produits ?

Absolument, HeyGen est une excellente solution en ligne pour tous types de mises à jour de projet et de développement de produits, favorisant une meilleure communication interne. Il permet aux équipes de partager rapidement les progrès et les plans avec clarté.

Comment HeyGen soutient-il la création de feuilles de route de produits détaillées ?

HeyGen permet de créer des feuilles de route de produits détaillées en convertissant vos scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes et des voix off professionnelles. Avec des contrôles de marque, vous pouvez assurer la cohérence dans toutes vos présentations vidéo de feuille de route.

