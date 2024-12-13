Le générateur de vidéos de feuille de route interne pour des visuels clairs

Créez rapidement des "vidéos de feuille de route" à partir de n'importe quel texte, améliorant les "communications internes" grâce à la puissante technologie de "texte en vidéo à partir d'un script".

Créez une vidéo dynamique de 60 secondes pour les parties prenantes internes et les équipes produit, présentant les futures feuilles de route produit avec des animations dynamiques et une voix off confiante et enthousiaste. Le style visuel doit être moderne et de type infographique, rendant les informations complexes facilement compréhensibles et engageantes grâce à la génération de voix off robuste de HeyGen.

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo concise de 30 secondes destinée aux équipes de projet et aux collaborateurs transversaux, annonçant les étapes clés des nouvelles feuilles de route de projet et favorisant un sentiment de collaboration. Cette vidéo doit comporter des coupes rapides et percutantes ainsi que du texte à l'écran, transmettant un sentiment d'urgence et d'excitation, facilement réalisable en exploitant la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Exemple de Prompt 2
Développez une présentation innovante de 45 secondes destinée aux équipes d'innovation et à la direction, démontrant la vision des feuilles de route interactives. Le style visuel et audio doit être futuriste et élégant, avec un avatar AI présentant des visuels dynamiques et des points de données, mettant en avant les avatars AI de pointe de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 90 secondes pour les équipes intéressées par l'optimisation des communications internes, illustrant comment un générateur de vidéos de feuille de route interne rationalise leur flux de travail. Adoptez un style visuel conversationnel et authentique, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen pour présenter un aperçu clair et étape par étape du processus avec une narration accessible.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne un générateur de vidéos de feuille de route interne

Créez des feuilles de route visuelles engageantes pour les communications internes. Transformez vos plans stratégiques en vidéos dynamiques avec AI, rendant les informations complexes claires et accessibles à votre équipe.

1
Step 1
Créez votre script
Saisissez les détails de votre feuille de route sous forme de texte ou collez un script existant pour générer instantanément du contenu vidéo. Exploitez la puissance du texte en vidéo à partir d'un script pour donner vie à vos plans sans effort.
2
Step 2
Sélectionnez vos visuels
Améliorez votre présentation de feuille de route en choisissant parmi divers avatars AI pour narrer votre vidéo ou en incorporant des scènes et modèles pertinents pour représenter visuellement les étapes clés.
3
Step 3
Ajoutez la voix et peaufinez
Générez des voix off naturelles dans diverses langues et styles pour transmettre clairement votre message. Personnalisez les éléments pour vous assurer que vos vidéos de feuille de route s'alignent avec les directives de communication interne de votre marque.
4
Step 4
Exportez et partagez
Téléchargez facilement votre vidéo terminée dans plusieurs formats et ratios d'aspect. Partagez sans effort votre vidéo de feuille de route interne dynamique avec les parties prenantes et les équipes pour favoriser l'alignement et la clarté.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les informations complexes des feuilles de route

.

Simplifiez les mises à jour complexes des feuilles de route produit ou projet, les rendant faciles à comprendre et à assimiler efficacement pour toutes les parties prenantes internes.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de feuilles de route visuelles ?

HeyGen simplifie la création de feuilles de route visuelles engageantes en utilisant des avatars AI avancés et divers modèles de vidéos. Vous pouvez rapidement transformer vos feuilles de route produit en vidéos dynamiques pour des communications internes claires.

Puis-je générer une vidéo de feuille de route directement à partir de mon script avec HeyGen ?

Absolument, la fonctionnalité puissante de texte en vidéo à partir d'un script de HeyGen vous permet de produire sans effort des vidéos de feuille de route professionnelles. Vous pouvez les personnaliser avec vos contrôles de marque et choisir parmi diverses voix off AI pour correspondre au style de votre marque.

Quelles options créatives HeyGen offre-t-il pour des feuilles de route de projet visuellement attrayantes ?

HeyGen offre de nombreuses options de personnalisation, y compris une riche bibliothèque de modèles de vidéos et d'avatars AI, pour créer des feuilles de route visuellement attrayantes et interactives. Adaptez facilement les ratios d'aspect et exportez et partagez vos feuilles de route de projet sur toutes les plateformes.

Comment HeyGen peut-il améliorer les communications internes pour les feuilles de route produit ?

HeyGen sert de créateur de vidéos AI efficace, transformant des feuilles de route produit complexes en vidéos de feuille de route engageantes pour des communications internes plus claires. Cela garantit que votre équipe comprend les initiatives clés avec un contenu dynamique et visuellement riche.

