Simplifiez les processus avec un créateur de vidéos de processus internes
Améliorez les communications internes avec des vidéos explicatives dynamiques, facilement créées avec des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une "vidéo explicative" de 90 secondes pour notre équipe de support informatique, illustrant le nouveau protocole de gestion des alertes système critiques. Le style visuel doit être précis et schématique, utilisant des enregistrements d'écran et des annotations animées, accompagné d'une voix off calme et instructive, et renforcé par des "sous-titres" pour s'assurer qu'aucun détail technique n'est manqué.
Produisez une "vidéo de communication interne" d'une minute annonçant un flux de travail de gestion de projet mis à jour pour tous les responsables de département. Visez un style visuel dynamique et engageant, en incorporant des ressources pertinentes de "bibliothèque multimédia/stock" pour expliquer visuellement les changements, accompagné d'une voix off optimiste et encourageante qui met en avant les améliorations d'efficacité, favorisant une adoption positive du nouveau processus.
Concevez une "vidéo de formation" concise de 45 secondes pour les représentants commerciaux, démontrant comment enregistrer un nouveau prospect dans le système CRM en utilisant la fonctionnalité "Text-to-video from script" de HeyGen. La vidéo doit offrir une présentation visuelle directe et étape par étape avec une voix amicale mais efficace, se concentrant sur l'application pratique, facilitant ainsi la compréhension rapide de la nouvelle procédure "workflow videos" par les représentants occupés sans explications longues.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Accélérez les programmes de formation interne.
Produisez rapidement plus de contenu de formation et de cours internes, garantissant un apprentissage cohérent dans toute votre organisation.
Améliorez l'intégration et la formation des employés.
Utilisez l'AI pour créer des vidéos engageantes qui améliorent considérablement l'engagement des employés et la rétention des connaissances pour les processus critiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment le créateur de vidéos AI de HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de processus internes ?
HeyGen fonctionne comme un créateur de vidéos AI intuitif, permettant aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos de processus internes, des vidéos de formation et des vidéos explicatives à partir de texte ou de scripts. Son interface conviviale et ses modèles personnalisables simplifient considérablement la documentation vidéo, rendant les flux de travail complexes faciles à comprendre sans nécessiter de compétences avancées en montage.
Quelles options de personnalisation et de contrôle technique sont disponibles pour les avatars AI de HeyGen ?
HeyGen offre des contrôles techniques robustes pour ses avatars AI, permettant aux utilisateurs de créer un contenu hautement personnalisé. Vous pouvez choisir parmi divers avatars AI, personnaliser leur apparence, leurs gestes et leur voix pour correspondre à votre marque, et les intégrer dans des vidéos animées. Cette plateforme AI générative offre un contrôle précis pour une communication visuelle percutante.
HeyGen propose-t-il des capacités avancées de texte-à-vidéo AI avec voix off et sous-titres ?
Absolument. HeyGen excelle dans la génération de texte-à-vidéo AI, transformant votre script en contenu vidéo engageant avec voix off AI dans plusieurs langues et styles. La plateforme ajoute automatiquement des sous-titres, améliorant l'accessibilité et garantissant que votre message est clair, même lors de l'explication de concepts techniques complexes.
Puis-je facilement exporter et partager les vidéos HeyGen dans différents formats d'aspect ?
Oui, HeyGen prend en charge des options d'exportation et de partage flexibles, vous permettant de télécharger vos vidéos dans divers formats d'aspect adaptés à différentes plateformes, comme le format MP4. Vous pouvez adapter efficacement votre contenu pour n'importe quel écran, garantissant que votre documentation vidéo et vos communications internes ont un aspect professionnel partout.