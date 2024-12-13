Créez une "vidéo d'intégration" de 2 minutes pour les nouveaux ingénieurs logiciels, détaillant le processus de configuration de notre environnement de développement interne. Cette vidéo doit présenter un avatar AI professionnel guidant le spectateur à travers chaque étape technique, en maintenant un ton clair et autoritaire, avec des superpositions de texte à l'écran pour les commandes clés, garantissant que tous les nouveaux employés peuvent naviguer en toute confiance dans la configuration initiale.

Générer une Vidéo