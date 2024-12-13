Créateur de Vidéos de Politique Interne pour des Politiques Claires et Engagées
Transformez sans effort des politiques complexes en vidéos claires et engageantes grâce aux capacités avancées de texte-à-vidéo à partir de script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Concevez une vidéo d'intégration engageante de 3 minutes pour les nouveaux employés, mettant en avant la culture d'entreprise et les premières étapes. Adoptez un style visuel amical et accessible avec des scènes dynamiques et un ton accueillant, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour transmettre les messages clés et personnaliser l'expérience pour les nouveaux arrivants, assurant une présence de marque cohérente et professionnelle.
Produisez une vidéo explicative dynamique de 90 secondes pour l'équipe de vente, démontrant la nouvelle intégration CRM avec un style visuel vibrant et facile à suivre, en utilisant une musique de fond entraînante pour maintenir l'engagement. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des séquences d'apparence professionnelle, rendant les processus complexes simples et compréhensibles pour une application immédiate.
Développez une vidéo de communication interne soignée d'une minute pour tout le personnel, présentant la mise à jour des performances trimestrielles avec une esthétique visuelle sophistiquée incorporant les éléments de la marque de l'entreprise et un ton confiant et professionnel. Assurez-vous que le message est clairement transmis grâce à la génération précise de voix off de HeyGen, fournissant clarté et autorité, facilitant la compréhension des informations clés par les employés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez la Formation aux Politiques et la Rétention.
Améliorez la compréhension et la rétention des politiques internes par les employés grâce à des vidéos de formation engageantes, alimentées par l'AI.
Rationalisez l'Apprentissage et le Développement Internes.
Développez efficacement des modules de formation interne complets et des explications de politiques, atteignant tous les employés sans effort.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour les communications internes ?
HeyGen utilise des capacités avancées de texte-à-vidéo, permettant aux utilisateurs de transformer sans effort des scripts en contenu vidéo engageant avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off professionnelle, idéal pour les vidéos de communication interne et de formation.
HeyGen peut-il aider à maintenir notre identité de marque dans les vidéos internes ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de personnalisation de marque complets, vous permettant d'intégrer sans effort les éléments de votre marque, tels que les logos et les couleurs spécifiques, dans vos vidéos de politique interne et annonces d'entreprise, assurant une génération visuelle cohérente.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un logiciel intuitif pour les vidéos explicatives ?
HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer et une collection diversifiée de modèles vidéo, ce qui en fait un logiciel de vidéo explicative facile à utiliser. Vous pouvez créer rapidement du contenu vidéo de haute qualité, y compris des vidéos d'intégration des employés, sans nécessiter d'expérience préalable en montage vidéo.
Comment HeyGen peut-il accélérer la production de vidéos de formation professionnelles ?
HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos de formation professionnelles en offrant une vaste bibliothèque de modèles vidéo personnalisés, d'avatars AI et de conversion efficace de texte-à-vidéo. Cela permet aux professionnels des ressources humaines de produire efficacement du contenu vidéo engageant pour la formation aux politiques et l'intégration des employés.