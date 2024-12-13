Créateur de Vidéos de Politique Interne pour des Politiques Claires et Engagées

Transformez sans effort des politiques complexes en vidéos claires et engageantes grâce aux capacités avancées de texte-à-vidéo à partir de script.

Créez une vidéo de politique interne concise de 2 minutes pour tous les employés, présentant les nouvelles directives de confidentialité des données avec un texte clair à l'écran et des animations professionnelles. Le style visuel doit être moderne et informatif, complété par une voix off confiante et explicative, facilement générée à l'aide de la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour garantir précision et cohérence dans toutes les communications.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo d'intégration engageante de 3 minutes pour les nouveaux employés, mettant en avant la culture d'entreprise et les premières étapes. Adoptez un style visuel amical et accessible avec des scènes dynamiques et un ton accueillant, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour transmettre les messages clés et personnaliser l'expérience pour les nouveaux arrivants, assurant une présence de marque cohérente et professionnelle.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo explicative dynamique de 90 secondes pour l'équipe de vente, démontrant la nouvelle intégration CRM avec un style visuel vibrant et facile à suivre, en utilisant une musique de fond entraînante pour maintenir l'engagement. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement des séquences d'apparence professionnelle, rendant les processus complexes simples et compréhensibles pour une application immédiate.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de communication interne soignée d'une minute pour tout le personnel, présentant la mise à jour des performances trimestrielles avec une esthétique visuelle sophistiquée incorporant les éléments de la marque de l'entreprise et un ton confiant et professionnel. Assurez-vous que le message est clairement transmis grâce à la génération précise de voix off de HeyGen, fournissant clarté et autorité, facilitant la compréhension des informations clés par les employés.
Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le créateur de vidéos de politique interne

Transformez des politiques internes complexes en vidéos engageantes et faciles à comprendre en quelques minutes, assurant une communication claire et une meilleure compréhension des employés dans toute votre organisation.

1
Step 1
Créez votre Script de Politique
Commencez par saisir votre texte de politique. Le créateur de vidéos AI convertira instantanément votre script en vidéo, utilisant ses capacités de texte-à-vidéo pour un démarrage rapide.
2
Step 2
Sélectionnez votre Avatar AI
Améliorez votre message en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Ces présentateurs numériques délivreront vos informations de politique de manière claire et professionnelle.
3
Step 3
Appliquez une Personnalisation de Marque
Intégrez l'identité de votre entreprise en appliquant des contrôles de marque tels que les logos et les couleurs. Cela garantit que vos vidéos de politique interne maintiennent une apparence cohérente et professionnelle.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo de politique interne en sélectionnant le format d'image et la qualité souhaités. Exportez votre vidéo de haute qualité pour une distribution fluide sur tous les canaux de communication interne.

Cas d'Utilisation

Simplifiez la Communication de Politiques Complexes

Traduisez des politiques internes complexes en vidéos explicatives claires et concises, améliorant la compréhension et la conformité dans toute l'organisation.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos AI pour les communications internes ?

HeyGen utilise des capacités avancées de texte-à-vidéo, permettant aux utilisateurs de transformer sans effort des scripts en contenu vidéo engageant avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off professionnelle, idéal pour les vidéos de communication interne et de formation.

HeyGen peut-il aider à maintenir notre identité de marque dans les vidéos internes ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de personnalisation de marque complets, vous permettant d'intégrer sans effort les éléments de votre marque, tels que les logos et les couleurs spécifiques, dans vos vidéos de politique interne et annonces d'entreprise, assurant une génération visuelle cohérente.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un logiciel intuitif pour les vidéos explicatives ?

HeyGen propose un éditeur intuitif par glisser-déposer et une collection diversifiée de modèles vidéo, ce qui en fait un logiciel de vidéo explicative facile à utiliser. Vous pouvez créer rapidement du contenu vidéo de haute qualité, y compris des vidéos d'intégration des employés, sans nécessiter d'expérience préalable en montage vidéo.

Comment HeyGen peut-il accélérer la production de vidéos de formation professionnelles ?

HeyGen simplifie considérablement la création de vidéos de formation professionnelles en offrant une vaste bibliothèque de modèles vidéo personnalisés, d'avatars AI et de conversion efficace de texte-à-vidéo. Cela permet aux professionnels des ressources humaines de produire efficacement du contenu vidéo engageant pour la formation aux politiques et l'intégration des employés.

