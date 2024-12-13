Générateur de Vidéos de Politiques Internes pour Simplifier la Formation
Créez facilement des vidéos explicatives de politiques engageantes pour la formation des employés et la conformité, en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de formation à la conformité de 90 secondes détaillant les politiques de confidentialité des données mises à jour pour tous les employés, en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script pour garantir l'exactitude et un style visuel formel avec des infographies engageantes et une voix autoritaire.
Produisez une vidéo de communication interne de 45 secondes pour les chefs d'équipe et les managers, annonçant le déploiement d'un nouvel outil de gestion de projet, en utilisant divers Modèles et scènes pour créer un style visuel dynamique et moderne avec une musique de fond entraînante.
Créez une vidéo explicative de 30 secondes pour le département RH décrivant les récentes modifications de la politique de congés, en veillant à ce que tous les points clés soient mis en évidence avec des Sous-titres/captions clairs pour une référence rapide dans un style visuel direct et professionnel avec une narration concise, tout en maintenant des normes de production vidéo interne sécurisées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement dans la Formation aux Politiques.
Améliorez la compréhension et la rétention des politiques d'entreprise critiques par les employés grâce à un contenu vidéo engageant alimenté par l'AI.
Échelle de la Formation aux Politiques Internes.
Développez et distribuez efficacement des cours complets de politiques internes à tous les employés de votre organisation mondiale.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de politiques internes en utilisant l'AI ?
HeyGen simplifie le processus en permettant aux utilisateurs de générer des "vidéos explicatives de politiques" à partir de "Texte-en-vidéo à partir d'un script". Notre "générateur de vidéos AI" avancé utilise des "avatars AI" réalistes et la "génération de voix off" pour donner vie à votre contenu rapidement et efficacement, rendant les "politiques d'entreprise" complexes faciles à comprendre.
Puis-je personnaliser l'apparence et le style des vidéos de politiques créées avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des "contrôles de branding" étendus, vous permettant d'utiliser des "modèles de marque" et d'intégrer vos "kits de marque" avec des logos, couleurs et polices personnalisés. Cela garantit que toutes vos "communications internes", y compris les "vidéos explicatives de politiques", s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise.
HeyGen prend-il en charge les options multilingues et les fonctionnalités d'accessibilité pour le contenu des politiques ?
Oui, HeyGen améliore l'accessibilité de vos "communications internes" avec des "sous-titres automatiques" et des capacités de "traduction multilingue" robustes. Cela garantit que vos "vidéos explicatives de politiques" sont comprises par une main-d'œuvre diversifiée, favorisant une "formation des employés" et une conformité complètes.
Qu'est-ce qui rend HeyGen adapté à la création de vidéos de politiques internes et de formation sécurisées ?
HeyGen est conçu pour la "production vidéo interne sécurisée", offrant une "plateforme vidéo AI" robuste parfaite pour les "matériaux d'intégration" et la "formation à la conformité". Il agit comme un "générateur de vidéos de politiques internes" efficace, garantissant que les informations sensibles de l'entreprise sont communiquées clairement et en toute sécurité au sein de votre organisation.