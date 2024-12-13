Renforcez les RH avec un Créateur de Vidéos Explicatives de Politiques Internes
Générez des vidéos explicatives engageantes pour la communication interne. Nos capacités de texte-à-vidéo transforment vos scripts en vidéos captivantes rapidement.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo explicative de 60 secondes pour tous les employés, détaillant les nouvelles directives de travail hybride. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour garantir un message cohérent. Le style visuel et audio doit être moderne et informatif, favorisant une communication interne fluide avec des tons clairs et encourageants.
Produisez une vidéo percutante de 30 secondes sur un protocole de sécurité des données critique pour tout le personnel. Le style visuel doit être net et direct, avec un ton audio sérieux mais clair, utilisant la génération de voix off pour des instructions précises et des sous-titres pour l'accessibilité, en faisant une vidéo explicative courte et efficace.
Concevez une vidéo engageante de 50 secondes pour les employés et l'équipe financière, illustrant le processus étape par étape pour soumettre des rapports de dépenses. Utilisez divers modèles et scènes pour guider visuellement le public à travers chaque étape. Le style visuel doit être organisé et soutenant, avec une bande sonore calme et instructive pour simplifier la formation aux politiques.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'Engagement dans la Formation aux Politiques.
Renforcez l'engagement et la rétention des employés pour les politiques internes critiques en fournissant des vidéos explicatives dynamiques et alimentées par l'IA pour la formation aux politiques.
Éducation Efficace aux Politiques Internes.
Créez rapidement de nombreux cours de formation aux politiques internes, garantissant que tous les employés reçoivent une communication interne cohérente et efficace.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives de politiques internes ?
HeyGen simplifie le processus de devenir un "créateur de vidéos explicatives de politiques internes" en utilisant la technologie de "créateur de vidéos IA". Il permet aux "professionnels des RH" de transformer rapidement des politiques complexes en "contenu vidéo engageant" pour une "formation aux politiques" et une "communication interne" efficaces à travers l'organisation.
HeyGen peut-il créer des vidéos explicatives avec avatars IA à partir de simples textes ?
Oui, HeyGen permet aux utilisateurs de générer des "vidéos explicatives avec avatars IA" convaincantes directement à partir de scripts textuels. Ses capacités avancées de "texte-à-vidéo" et sa génération de "voix off" réaliste donnent vie à vos "vidéos explicatives" sans besoin d'acteurs professionnels ou d'équipement d'enregistrement.
Quels contrôles de marque HeyGen offre-t-il pour les vidéos explicatives de politiques ?
HeyGen offre des "contrôles de marque" robustes pour s'assurer que votre "vidéo explicative de politique" s'aligne avec l'identité de votre entreprise. Vous pouvez personnaliser les "modèles", ajouter votre logo et sélectionner des couleurs spécifiques à la marque grâce à son éditeur intuitif "glisser-déposer", rendant chaque vidéo distinctement vôtre.
HeyGen est-il un logiciel de vidéo explicative efficace pour les professionnels des RH ?
Absolument, HeyGen est conçu comme un logiciel de "vidéo explicative" efficace, particulièrement bénéfique pour les "professionnels des RH". Il aide à créer du "contenu vidéo engageant" de qualité professionnelle avec des "sous-titres" automatiques en quelques minutes, réduisant considérablement le temps et l'effort de production.