Améliorez la Conformité avec votre Générateur de Vidéos Explicatives de Politiques Internes
Améliorez la compréhension des politiques et l'engagement de formation des employés pour les professionnels des RH avec des vidéos dynamiques mettant en vedette la génération de voix off.
Développez une vidéo concise de 90 secondes pour les équipes de communication interne, simplifiant la complexe politique de 'Travail de N'importe Où' pour tous les employés, en utilisant une approche visuelle engageante de type infographie et un ton amical généré via Texte-en-vidéo à partir de script, assurant la clarté avec des sous-titres/captions automatiques.
Produisez une vidéo complète de 2 minutes ciblant les Responsables de la Conformité et tout le personnel, détaillant les politiques cruciales de Cybersécurité et de Confidentialité, présentée avec des visuels fiables, des transitions dynamiques et une musique de fond professionnelle issue de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, en utilisant des modèles prêts à l'emploi pour un déploiement rapide lors de l'intégration des employés.
Concevez une vidéo de mise à jour des politiques de l'entreprise de 45 secondes visuellement attrayante pour les équipes marketing et RH, présentant les récentes modifications de la politique de remboursement des frais, en maintenant des lignes directrices de marque cohérentes avec des graphismes modernes et élégants et une voix off énergique, et en assurant une présentation parfaite sur toutes les plateformes en utilisant les contrôles de marque de HeyGen et le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Rationalisez la Création de Cours de Politique.
Produisez rapidement des vidéos de formation sur les politiques complètes, garantissant que tous les employés reçoivent des informations cohérentes et à jour.
Améliorez l'Engagement de Formation sur les Politiques.
Utilisez l'AI pour rendre la formation sur les politiques interactive et mémorable, conduisant à une meilleure compréhension et conformité des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos explicatives de politiques internes ?
HeyGen fonctionne comme un "générateur de vidéos AI" avancé et un "générateur de vidéos explicatives de politiques internes". Il permet aux utilisateurs de transformer des scripts textuels en "vidéos explicatives de politiques" professionnelles en utilisant des "avatars AI" réalistes et la "génération de voix off" rapidement, simplifiant ainsi tout le processus de production.
HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos explicatives de politiques avec l'image de marque de l'entreprise ?
Oui, HeyGen offre des "contrôles de marque" robustes qui permettent aux utilisateurs de personnaliser leurs "vidéos explicatives de politiques" avec les logos, couleurs et polices de l'entreprise. Cela garantit que toutes les "vidéos explicatives" maintiennent une identité de marque cohérente, rendant les "explications claires et simples" plus percutantes pour les employés.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour garantir des explications de politiques claires et accessibles ?
HeyGen propose des fonctionnalités techniques essentielles comme les "sous-titres/captions" automatiques et la "génération de voix off" de haute qualité pour rendre les "explications de politiques" universellement accessibles. Combiné avec des "avatars AI" expressifs et des capacités de "Texte-en-vidéo à partir de script", il garantit que les "politiques complexes" sont facilement comprises par tous les employés.
Comment HeyGen peut-il aider les professionnels des RH et les communications internes avec le déploiement des politiques ?
Pour les "professionnels des RH" et les équipes de "communications internes", HeyGen rationalise "l'intégration des employés" et la communication des "politiques de l'entreprise". En agissant comme un "créateur de vidéos explicatives" efficace, HeyGen permet la création rapide de contenus engageants qui assurent la "compréhension des politiques" et améliorent la conformité globale.