Créateur de Vidéos d'Orientation Interne : Simplifiez l'Intégration des Employés
Rationalisez la communication interne et créez des vidéos d'intégration engageantes pour les nouveaux employés avec de puissantes capacités de texte-à-vidéo à partir de scripts.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo explicative de 45 secondes sur notre nouvel outil de communication interne pour tous les employés. Visez un style visuel épuré et informatif avec un ton utile. Utilisez les capacités de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de scripts pour garantir l'exactitude et exploitez les modèles vidéo pour un look cohérent et de marque dans cette vidéo de formation essentielle.
Produisez une vidéo de 60 secondes célébrant les récents succès et jalons de l'entreprise, destinée à l'orientation interne pour renforcer le moral de l'équipe. Le style visuel doit être inspirant et dynamique, avec une musique de fond entraînante. Assurez des sous-titres/captions clairs et incorporez des visuels diversifiés de la bibliothèque multimédia/stock pour mettre en valeur notre succès collectif.
Concevez une vidéo d'annonce concise de 30 secondes pour un événement d'entreprise à venir, destinée à tout le personnel actuel. La vidéo doit avoir un style visuel et audio moderne et professionnel, en utilisant des fonctionnalités alimentées par l'AI pour un rendu soigné. Employez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir une visualisation optimale sur toutes les plateformes internes pour ce créateur de vidéo d'orientation interne critique.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation des Employés.
Augmentez l'engagement et la rétention pour les nouveaux employés et la formation continue des employés avec du contenu vidéo alimenté par l'AI.
Élargissez l'Apprentissage Interne.
Développez des cours de formation interne plus complets et atteignez efficacement tous les employés de l'organisation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos d'intégration des employés ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos d'intégration et d'orientation interne engageantes avec des avatars AI et la conversion de texte en vidéo. Cela permet de réaliser des vidéos de bienvenue personnalisées pour les nouveaux employés, assurant une communication interne cohérente.
Quel rôle jouent les avatars AI dans l'intégration virtuelle ?
Les avatars AI de HeyGen donnent vie à vos vidéos d'intégration virtuelle, offrant un visage cohérent et professionnel pour votre contenu de formation. Vous pouvez utiliser la génération de voix off pour articuler clairement des sujets complexes, rendant l'expérience plus engageante pour les nouveaux employés.
HeyGen est-il un créateur de vidéos d'orientation interne efficace pour les entreprises ?
Absolument. HeyGen est conçu pour être une interface intuitive pour les entreprises, offrant des modèles vidéo et la conversion de texte en vidéo pour produire rapidement des vidéos de formation de haute qualité. Nos fonctionnalités alimentées par l'AI simplifient l'ensemble du processus de création de contenu.
Puis-je personnaliser les vidéos de formation créées avec HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise dans toutes vos vidéos de communication interne. Cela garantit que vos vidéos d'intégration des employés maintiennent une identité de marque professionnelle et cohérente.