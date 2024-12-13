générateur d'orientation interne : Votre Guide Intérieur

Découvrez votre Autorité Sacrale et prenez des décisions claires, sans frustration. Expliquez-le facilement avec le texte-à-vidéo à partir du script.

Découvrez l'essence d'être un "générateur d'orientation interne" dans cette vidéo éclairante de 45 secondes, conçue pour les débutants en Design Humain et ceux curieux de leur fonctionnement intérieur. Nous démystifierons le pouvoir de votre Autorité Sacrale, vous guidant pour reconnaître votre véritable oui ou non. Le style visuel sera épuré et informatif, avec des graphiques animés dynamiques et des scènes sereines d'introspection, complétées par un avatar AI calme et éducatif livrant la narration.

Exemple de Prompt 1
Cette vidéo de 60 secondes, pleine d'énergie, est spécialement conçue pour les Générateurs et Générateurs-Manifesteurs qui luttent souvent avec l'indécision et la "frustration". Apprenez à maîtriser l'art de "attendre pour répondre", en utilisant votre design inhérent pour dépasser l'inertie et passer à l'action puissante. La vidéo adoptera un ton empathique et pratique, utilisant des scénarios relatables et des animations subtiles d'énergie, le tout soutenu par une génération de voix off claire qui encourage un véritable alignement avec votre énergie sacrale.
Exemple de Prompt 2
Déverrouillez votre "système de guidage interne" dans ce tutoriel concis de 30 secondes, parfait pour quiconque est nouveau dans son "Graphique de Design Humain" et désireux d'une découverte de soi rapide. Nous mettrons rapidement en lumière le rôle profond de votre Centre Sacral, illustrant comment ce centre énergétique vital informe chacun de vos choix. Les visuels seront engageants et rythmés, avec des coupes rapides d'exemples de graphiques et de texte à l'écran, rendus encore plus accessibles grâce à des sous-titres précis qui clarifient les termes clés pour une compréhension facile.
Exemple de Prompt 3
Soyez témoin du pouvoir transformateur d'embrasser votre "énergie sacrale" dans ce court-métrage inspirant de 50 secondes, ciblant les Générateurs prêts à optimiser leur "prise de décision" et leur "énergie de Générateur" globale. Découvrez comment puiser dans votre réponse instinctive peut mener à une plus grande clarté et fluidité dans votre vie. Le style visuel sera dynamique et motivant, utilisant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour présenter des individus en action harmonieuse et des résultats positifs, soulignés par une bande sonore confiante et énergique.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment fonctionne le générateur d'orientation interne

Découvrez comment votre "générateur d'orientation interne" unique en Design Humain guide vos décisions, vous permettant de naviguer dans la vie avec clarté et authenticité.

1
Step 1
Choisissez Votre Orientation Principale
Les Générateurs et Générateurs-Manifesteurs (le 'générateur d'orientation interne') découvrent leur design unique à travers leur Graphique de Design Humain. Tout comme vous sélectionnez un avatar AI dans HeyGen pour représenter votre message, vous identifiez votre type d'énergie spécifique pour comprendre votre mode de fonctionnement inné.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Réponse Sacrale
Votre Autorité Sacrale est votre puissant système de guidage interne. Écoutez votre instinct 'uh-huh' ou 'uh-uh' comme un vrai ou faux, oui ou non. Comme l'utilisation de la génération de voix off pour donner une voix claire à votre vidéo, votre énergie sacrale fournit une réponse distincte et immédiate pour guider votre prise de décision.
3
Step 3
Appliquez la Stratégie "Attendre pour Répondre"
Plutôt que d'initier, les Générateurs prospèrent en attendant que la vie présente des opportunités auxquelles ils peuvent répondre. Pensez-y comme l'utilisation des Modèles & scènes de HeyGen pour structurer votre contenu ; vous attendez le bon prompt ou entrée avant d'engager efficacement votre puissante énergie de Générateur.
4
Step 4
Exportez Vos Actions Authentiques
Lorsque vous honorez votre Autorité Sacrale et répondez de manière authentique, vous vous alignez avec votre véritable but, évitant la frustration qui vient de l'initiation ou de la contrainte. Exportez vos actions en toute confiance, sachant qu'elles sont authentiquement alignées, tout comme l'utilisation du redimensionnement & exportation de l'Aspect-ratio pour garantir que votre vidéo finale s'adapte parfaitement à sa plateforme prévue.

Questions Fréquemment Posées

Qu'est-ce qu'un générateur d'orientation interne en Design Humain ?

Un générateur d'orientation interne, souvent un type Générateur ou Générateur-Manifesteur en Design Humain, utilise principalement son Autorité Sacrale pour la prise de décision. Cela signifie qu'ils sont conçus pour attendre de répondre à la vie, guidés par leur énergie sacrale plutôt que d'initier.

Comment fonctionnent les Générateurs et Générateurs-Manifesteurs en Design Humain ?

Les Générateurs et Générateurs-Manifesteurs ont tous deux un Centre Sacral défini, leur fournissant une énergie de Générateur constante. Leur stratégie principale est de répondre aux stimuli externes, ce qui prévient la frustration et assure qu'ils s'engagent dans des activités épanouissantes.

Pourquoi le Centre Sacral est-il crucial pour les Générateurs en Design Humain ?

Le Centre Sacral est un centre énergétique vital dans un Graphique de Design Humain pour les Générateurs, agissant comme leur principal système de guidage interne et Autorité Intérieure. Il indique une source constante de force vitale et est clé pour leur stratégie réactive.

Comment "attendre pour répondre" informe-t-il la prise de décision pour un Générateur ?

Pour un générateur d'orientation interne, "attendre pour répondre" signifie écouter leur Autorité Sacrale — une réponse instinctive ou énergie sacrale — avant d'agir. Cela garantit que leur prise de décision est alignée avec leur véritable énergie et but.

