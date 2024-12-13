créateur de vidéos d'onboarding interne : Onboarding rapide et engageant

Créez des vidéos d'onboarding engageantes et personnalisées qui augmentent la satisfaction et la rétention des employés, en exploitant les "avatars AI" avancés.

Créez une vidéo d'une minute pour les nouveaux employés, les introduisant à la culture de l'entreprise et aux premières étapes d'un onboarding personnalisé. Le style visuel doit être accueillant et professionnel, avec des avatars AI diversifiés, complétés par une voix off amicale et claire. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour personnaliser les salutations et la génération de voix off pour une narration cohérente.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo d'entreprise élégante de 90 secondes, destinée aux équipes RH, pour démontrer comment optimiser efficacement les processus d'onboarding. L'audio doit comporter une musique de fond professionnelle et des sous-titres clairs pour l'accessibilité. Intégrez les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et utilisez les sous-titres/captions pour une portée mondiale.
Exemple de Prompt 2
Imaginez une vidéo de 2 minutes conçue pour les responsables de département créant des modules de formation spécifiques, axée sur un tutoriel logiciel complexe utilisant des vidéos animées. L'esthétique doit être détaillée et pédagogique avec des visuels animés engageants, accompagnés d'une voix off calme et explicative. Assurez-vous d'utiliser la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir les guides écrits en présentations dynamiques, enrichies par le support de la bibliothèque de médias/stock pour les aides visuelles.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de 45 secondes destinée aux candidats potentiels, mettant en avant une culture d'entreprise positive pour améliorer les vidéos de marque employeur. Le style visuel doit être optimiste et moderne, avec des visuels dynamiques et une musique entraînante. Exploitez le redimensionnement et les exports au format d'HeyGen pour optimiser pour diverses plateformes sociales, et utilisez la génération de voix off pour transmettre les messages clés de manière succincte.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne le créateur de vidéos d'onboarding interne

Créez rapidement et efficacement des vidéos d'onboarding engageantes et personnalisées pour vos nouveaux employés, assurant une introduction fluide à la culture de votre entreprise.

1
Step 1
Choisissez un point de départ
Sélectionnez parmi une riche bibliothèque de modèles de vidéos préconstruits pour commencer rapidement à façonner votre message d'onboarding.
2
Step 2
Personnalisez votre contenu
Donnez vie à votre vidéo en sélectionnant un avatar AI, en ajoutant des voix off et en incorporant vos modules de formation spécifiques.
3
Step 3
Ajoutez vos éléments de marque
Appliquez le logo de votre entreprise, ses couleurs et d'autres contrôles de marque pour vous assurer que vos vidéos d'onboarding s'alignent avec votre identité d'entreprise.
4
Step 4
Exportez et distribuez largement
Exportez facilement votre vidéo d'onboarding finalisée dans divers formats d'aspect pour un partage fluide sur toutes les plateformes internes afin d'étendre vos efforts d'onboarding.

Cas d'Utilisation

Cultiver la culture d'entreprise et la motivation

Créez des vidéos engageantes pour introduire les valeurs de l'entreprise, les messages de leadership, et inspirer les nouvelles recrues à embrasser la culture organisationnelle.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'onboarding interne ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos d'onboarding interne en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo. Ce puissant générateur de vidéos AI simplifie le processus de production, vous permettant de transformer rapidement des scripts en vidéos d'onboarding engageantes sans compétences techniques étendues.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos d'onboarding pour les nouveaux employés ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque étendus et une riche bibliothèque de médias pour personnaliser vos vidéos d'onboarding, assurant une expérience hautement personnalisée pour les nouveaux employés. Vous pouvez intégrer le logo de votre entreprise, ses couleurs, et utiliser divers modèles de vidéos pour s'aligner avec votre identité de marque.

Quelles fonctionnalités alimentées par l'AI HeyGen offre-t-il pour l'extension de la production de vidéos d'onboarding ?

HeyGen fournit des fonctionnalités robustes alimentées par l'AI, y compris des avatars AI et du texte-à-vidéo à partir de scripts, qui sont cruciales pour étendre efficacement les vidéos d'onboarding. Ces capacités techniques permettent une localisation fluide et un déploiement rapide des modules de formation à travers différentes équipes ou langues.

HeyGen est-il un outil d'édition facile à utiliser pour créer des vidéos d'onboarding animées ?

Oui, HeyGen est conçu comme un outil d'édition facile à utiliser, permettant à quiconque de créer facilement des vidéos animées professionnelles pour l'onboarding. Son interface intuitive, couplée à des modèles de vidéos étendus, simplifie le processus de production de contenu engageant pour les nouvelles recrues sans nécessiter d'expertise préalable en montage vidéo.

