créateur de vidéos d'onboarding interne : Onboarding rapide et engageant
Créez des vidéos d'onboarding engageantes et personnalisées qui augmentent la satisfaction et la rétention des employés, en exploitant les "avatars AI" avancés.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'entreprise élégante de 90 secondes, destinée aux équipes RH, pour démontrer comment optimiser efficacement les processus d'onboarding. L'audio doit comporter une musique de fond professionnelle et des sous-titres clairs pour l'accessibilité. Intégrez les modèles et scènes de HeyGen pour une création rapide et utilisez les sous-titres/captions pour une portée mondiale.
Imaginez une vidéo de 2 minutes conçue pour les responsables de département créant des modules de formation spécifiques, axée sur un tutoriel logiciel complexe utilisant des vidéos animées. L'esthétique doit être détaillée et pédagogique avec des visuels animés engageants, accompagnés d'une voix off calme et explicative. Assurez-vous d'utiliser la fonction de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir les guides écrits en présentations dynamiques, enrichies par le support de la bibliothèque de médias/stock pour les aides visuelles.
Produisez une vidéo de 45 secondes destinée aux candidats potentiels, mettant en avant une culture d'entreprise positive pour améliorer les vidéos de marque employeur. Le style visuel doit être optimiste et moderne, avec des visuels dynamiques et une musique entraînante. Exploitez le redimensionnement et les exports au format d'HeyGen pour optimiser pour diverses plateformes sociales, et utilisez la génération de voix off pour transmettre les messages clés de manière succincte.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre l'onboarding et la formation à l'échelle mondiale.
Produisez efficacement des modules de formation étendus et des vidéos d'onboarding pour atteindre tous les nouveaux employés, quel que soit leur emplacement.
Élever l'engagement lors de l'onboarding des employés.
Stimulez un engagement plus élevé et améliorez la rétention des nouvelles recrues grâce à un contenu d'onboarding interactif et personnalisé alimenté par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos d'onboarding interne ?
HeyGen révolutionne la création de vidéos d'onboarding interne en utilisant des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo. Ce puissant générateur de vidéos AI simplifie le processus de production, vous permettant de transformer rapidement des scripts en vidéos d'onboarding engageantes sans compétences techniques étendues.
HeyGen peut-il aider à personnaliser les vidéos d'onboarding pour les nouveaux employés ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque étendus et une riche bibliothèque de médias pour personnaliser vos vidéos d'onboarding, assurant une expérience hautement personnalisée pour les nouveaux employés. Vous pouvez intégrer le logo de votre entreprise, ses couleurs, et utiliser divers modèles de vidéos pour s'aligner avec votre identité de marque.
Quelles fonctionnalités alimentées par l'AI HeyGen offre-t-il pour l'extension de la production de vidéos d'onboarding ?
HeyGen fournit des fonctionnalités robustes alimentées par l'AI, y compris des avatars AI et du texte-à-vidéo à partir de scripts, qui sont cruciales pour étendre efficacement les vidéos d'onboarding. Ces capacités techniques permettent une localisation fluide et un déploiement rapide des modules de formation à travers différentes équipes ou langues.
HeyGen est-il un outil d'édition facile à utiliser pour créer des vidéos d'onboarding animées ?
Oui, HeyGen est conçu comme un outil d'édition facile à utiliser, permettant à quiconque de créer facilement des vidéos animées professionnelles pour l'onboarding. Son interface intuitive, couplée à des modèles de vidéos étendus, simplifie le processus de production de contenu engageant pour les nouvelles recrues sans nécessiter d'expertise préalable en montage vidéo.