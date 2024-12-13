Créateur de Vidéo de Newsletter Interne : Stimulez l'Engagement des Employés
Créez facilement des vidéos internes engageantes avec des avatars AI, transformant vos communications et économisant du temps.
Concevez une vidéo de 45 secondes spécifiquement pour les nouveaux employés, détaillant les mises à jour essentielles des RH et de la formation. Le style visuel et audio doit être amical, clair et facilement compréhensible, tout en maintenant une esthétique de marque cohérente. Exploitez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour produire efficacement une pièce informative et accueillante pour l'engagement des employés, en veillant à ce que toutes les informations vitales soient transmises efficacement.
Produisez une vidéo de 30 secondes sur la culture et la reconnaissance destinée à une distribution à l'échelle de l'entreprise, célébrant les récentes réalisations de l'équipe. Le style visuel doit être inspirant et festif, avec des transitions dynamiques et une narration audio chaleureuse et encourageante. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour créer une expérience de narration engageante et émotionnelle, renforçant le moral et favorisant un environnement de travail positif.
Développez une vidéo de newsletter interne de 90 secondes conçue pour les équipes mondiales, fournissant une mise à jour sur un projet transversal critique. La présentation visuelle doit être moderne et concise, avec une visualisation claire des données lorsque cela est applicable, tandis que l'audio reste informatif et autoritaire. Implémentez les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et une compréhension claire pour tous les spectateurs, facilitant une communication évolutive à travers des contextes linguistiques divers.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Stimulez l'Engagement de la Formation.
Diffusez des mises à jour de formation engageantes et des modules de micro-apprentissage directement dans vos newsletters internes pour améliorer la rétention des employés.
Créez Rapidement des Annonces Internes.
Produisez rapidement des vidéos professionnelles et conformes à la marque pour les messages de leadership et les mises en lumière de la culture afin de captiver votre audience interne.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de newsletters vidéo pour les communications internes ?
HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI, vous permettant de transformer du texte en newsletters vidéo engageantes. Cela simplifie les communications internes, facilitant le partage des mises à jour et stimulant l'engagement des employés sans montage complexe ni équipement.
HeyGen peut-il aider à créer des vidéos conformes à la marque pour un usage interne ?
Absolument. HeyGen fournit des modèles de vidéos personnalisables et des avatars AI, vous permettant de produire des vidéos cohérentes et conformes à la marque. Vous pouvez facilement intégrer les logos et couleurs de votre entreprise pour maintenir l'identité de la marque dans toutes vos communications internes.
Quels sont les avantages d'utiliser un générateur de vidéos AI pour les communications avec le personnel ?
Utiliser un générateur de vidéos AI comme HeyGen améliore considérablement les communications avec le personnel en offrant des solutions de communication évolutives. Il fournit une automatisation pilotée par l'AI, réduisant le temps et les ressources généralement nécessaires à la production vidéo, en faisant un outil facile à utiliser pour les mises à jour RH et de formation.
Comment HeyGen peut-il garantir que nos vidéos de newsletter interne sont accessibles à tous les employés ?
HeyGen prend en charge la création de vidéos de newsletter interne avec des fonctionnalités telles que les sous-titres automatiques et les voix off multilingues. Ces capacités garantissent que votre contenu vidéo est accessible et compréhensible pour une main-d'œuvre diversifiée, améliorant l'engagement global des employés.