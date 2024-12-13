Créateur de Vidéo de Newsletter Interne : Stimulez l'Engagement des Employés

Créez facilement des vidéos internes engageantes avec des avatars AI, transformant vos communications et économisant du temps.

Créez une vidéo de communication interne de 60 secondes pour tous les employés, mettant en vedette un leader de l'entreprise délivrant des mises à jour stratégiques clés. Le style visuel doit être professionnel et soigné, utilisant un ton clair et engageant, tandis que l'audio reste formel et rassurant. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour présenter le message, garantissant une apparence vidéo cohérente et de haute qualité sans avoir besoin de tournages extensifs.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo de 45 secondes spécifiquement pour les nouveaux employés, détaillant les mises à jour essentielles des RH et de la formation. Le style visuel et audio doit être amical, clair et facilement compréhensible, tout en maintenant une esthétique de marque cohérente. Exploitez les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour produire efficacement une pièce informative et accueillante pour l'engagement des employés, en veillant à ce que toutes les informations vitales soient transmises efficacement.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de 30 secondes sur la culture et la reconnaissance destinée à une distribution à l'échelle de l'entreprise, célébrant les récentes réalisations de l'équipe. Le style visuel doit être inspirant et festif, avec des transitions dynamiques et une narration audio chaleureuse et encourageante. Utilisez la fonctionnalité de génération de voix off de HeyGen pour créer une expérience de narration engageante et émotionnelle, renforçant le moral et favorisant un environnement de travail positif.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de newsletter interne de 90 secondes conçue pour les équipes mondiales, fournissant une mise à jour sur un projet transversal critique. La présentation visuelle doit être moderne et concise, avec une visualisation claire des données lorsque cela est applicable, tandis que l'audio reste informatif et autoritaire. Implémentez les sous-titres/captions de HeyGen pour assurer l'accessibilité et une compréhension claire pour tous les spectateurs, facilitant une communication évolutive à travers des contextes linguistiques divers.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne un Créateur de Vidéo de Newsletter Interne

Créez facilement des vidéos de newsletter interne engageantes pour stimuler l'engagement des employés et rationaliser vos communications internes.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Lancez votre processus de création en sélectionnant parmi notre bibliothèque diversifiée de modèles de vidéos conçus pour diverses communications internes.
2
Step 2
Personnalisez Votre Vidéo
Adaptez votre message en incorporant vos éléments de marque et en choisissant parmi une gamme d'avatars AI pour représenter efficacement votre message.
3
Step 3
Ajoutez des Voix Off et des Sous-titres
Améliorez l'accessibilité et la compréhension en générant une voix off claire pour votre script et en ajoutant automatiquement des sous-titres.
4
Step 4
Exportez Votre Création
Examinez votre vidéo finale puis exportez-la dans le format souhaité, en utilisant des fonctionnalités telles que le redimensionnement du rapport d'aspect et les exports pour un visionnage optimal.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez les Mises à Jour de l'Entreprise

Créez et distribuez facilement des nouvelles essentielles de l'entreprise et des mises à jour RH via des newsletters vidéo, assurant une large portée et une compréhension claire.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de newsletters vidéo pour les communications internes ?

HeyGen agit comme un générateur de vidéos AI, vous permettant de transformer du texte en newsletters vidéo engageantes. Cela simplifie les communications internes, facilitant le partage des mises à jour et stimulant l'engagement des employés sans montage complexe ni équipement.

HeyGen peut-il aider à créer des vidéos conformes à la marque pour un usage interne ?

Absolument. HeyGen fournit des modèles de vidéos personnalisables et des avatars AI, vous permettant de produire des vidéos cohérentes et conformes à la marque. Vous pouvez facilement intégrer les logos et couleurs de votre entreprise pour maintenir l'identité de la marque dans toutes vos communications internes.

Quels sont les avantages d'utiliser un générateur de vidéos AI pour les communications avec le personnel ?

Utiliser un générateur de vidéos AI comme HeyGen améliore considérablement les communications avec le personnel en offrant des solutions de communication évolutives. Il fournit une automatisation pilotée par l'AI, réduisant le temps et les ressources généralement nécessaires à la production vidéo, en faisant un outil facile à utiliser pour les mises à jour RH et de formation.

Comment HeyGen peut-il garantir que nos vidéos de newsletter interne sont accessibles à tous les employés ?

HeyGen prend en charge la création de vidéos de newsletter interne avec des fonctionnalités telles que les sous-titres automatiques et les voix off multilingues. Ces capacités garantissent que votre contenu vidéo est accessible et compréhensible pour une main-d'œuvre diversifiée, améliorant l'engagement global des employés.

