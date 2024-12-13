Générateur de Vidéos pour Newsletters Internes : Renforcez l'Engagement des Employés
Créez rapidement des newsletters vidéo professionnelles et engageantes. Exploitez le texte-à-vidéo à partir de scripts pour une génération de contenu fluide et une amélioration des communications internes.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo concise de 60 secondes pour tous les managers et chefs d'équipe, axée sur le partage d'informations précises concernant une nouvelle mise à jour de la politique de l'entreprise. Le style visuel doit être épuré et autoritaire, présentant clairement les points de données, tandis que l'audio propose une narration calme et précise, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour garantir clarté et professionnalisme.
Développez une vidéo animée de 30 secondes pour une distribution à l'échelle de l'entreprise, offrant un coup de chapeau rapide à un département performant pour encourager le partage positif des nouvelles internes. Le style visuel et audio doit être énergique et festif, incorporant des animations de texte dynamiques et une musique de fond inspirante, facilement créés à l'aide des Modèles & scènes prêts à l'emploi de HeyGen.
Produisez une vidéo engageante de 50 secondes destinée aux nouveaux employés ou à des départements spécifiques, conçue pour le partage de connaissances sur une initiative interfonctionnelle à venir. Cette vidéo devrait avoir un style visuel accueillant et informatif avec des transitions fluides et du texte à l'écran, soutenue par une narration claire et les sous-titres automatiques de HeyGen pour une accessibilité et une compréhension améliorées.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation Interne.
Améliorez l'apprentissage et la rétention des employés en transformant des contenus de formation complexes en modules vidéo engageants et digestes pour les newsletters.
Diffusez des Messages de Leadership.
Partagez des annonces inspirantes de leadership et la vision de l'entreprise à travers des messages vidéo convaincants pour favoriser une main-d'œuvre connectée et motivée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour newsletters internes ?
HeyGen agit comme un Générateur de Vidéos AI, vous permettant de produire facilement des newsletters vidéo engageantes et des vidéos de qualité professionnelle pour les communications internes. Sa plateforme intuitive et ses modèles faciles à utiliser éliminent le besoin d'une expertise en montage approfondie, simplifiant votre stratégie de communication.
HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour maintenir la cohérence de la marque dans les vidéos internes ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de Branding complets, des scènes vidéo personnalisables et des modèles de marque pour garantir que chaque vidéo interne s'aligne sur votre identité d'entreprise. Cela aide à créer des vidéos conformes à la marque qui résonnent avec vos employés.
Quelles capacités AI HeyGen utilise-t-il pour générer du contenu vidéo engageant ?
HeyGen utilise une technologie AI avancée, y compris des Avatars AI, la conversion texte-à-vidéo et la génération de voix off, pour créer des vidéos dynamiques et de qualité professionnelle. Cela permet une communication évolutive et un engagement accru des employés grâce à un contenu personnalisé.
HeyGen peut-il aider à créer efficacement des vidéos de formation de haute qualité et des mises à jour RH ?
Oui, HeyGen est un générateur de vidéos pour newsletters internes idéal pour les vidéos de formation, les annonces RH et de leadership. Il offre des Modèles Vidéo prêts à l'emploi et un support de sous-titres/captions, vous permettant de produire rapidement des vidéos professionnelles pour la formation interne et le partage d'informations précises.