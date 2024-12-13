Générateur de Vidéos pour Newsletters Internes : Renforcez l'Engagement des Employés

Imaginez une vidéo de 45 secondes pour une newsletter interne qui célèbre les récents succès de l'équipe, conçue pour renforcer l'engagement des employés dans toute l'entreprise. Cette vidéo devrait présenter un style visuel dynamique et professionnel avec des graphismes lumineux et positifs et un ton audio amical et encourageant, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les mises à jour clés de manière cohérente.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo concise de 60 secondes pour tous les managers et chefs d'équipe, axée sur le partage d'informations précises concernant une nouvelle mise à jour de la politique de l'entreprise. Le style visuel doit être épuré et autoritaire, présentant clairement les points de données, tandis que l'audio propose une narration calme et précise, en utilisant la génération de voix off de HeyGen pour garantir clarté et professionnalisme.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo animée de 30 secondes pour une distribution à l'échelle de l'entreprise, offrant un coup de chapeau rapide à un département performant pour encourager le partage positif des nouvelles internes. Le style visuel et audio doit être énergique et festif, incorporant des animations de texte dynamiques et une musique de fond inspirante, facilement créés à l'aide des Modèles & scènes prêts à l'emploi de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo engageante de 50 secondes destinée aux nouveaux employés ou à des départements spécifiques, conçue pour le partage de connaissances sur une initiative interfonctionnelle à venir. Cette vidéo devrait avoir un style visuel accueillant et informatif avec des transitions fluides et du texte à l'écran, soutenue par une narration claire et les sous-titres automatiques de HeyGen pour une accessibilité et une compréhension améliorées.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne le Générateur de Vidéos pour Newsletters Internes

Créez sans effort des newsletters vidéo engageantes et professionnelles pour vos communications internes, renforçant l'engagement des employés et le partage d'informations précises.

1
Step 1
Créez Votre Vidéo
Sélectionnez un modèle facile à utiliser dans notre bibliothèque diversifiée de Modèles & scènes ou collez le texte de votre newsletter pour générer instantanément des scènes vidéo initiales, simplifiant votre flux de travail avec des vidéos de qualité professionnelle.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Améliorez votre vidéo en sélectionnant l'un de nos Avatars AI réalistes pour délivrer votre message, garantissant des newsletters vidéo engageantes qui résonnent avec votre équipe.
3
Step 3
Appliquez Votre Marque
Incorporez le logo de votre entreprise et les couleurs de votre marque en utilisant les contrôles de Branding pour maintenir une apparence cohérente et professionnelle dans toutes les newsletters internes.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Exportez facilement votre vidéo peaufinée, complète avec des sous-titres/captions automatiques pour l'accessibilité, prête à être partagée et à optimiser votre communication évolutive.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Célébrez les Réalisations & Jalons

Mettez en avant les succès d'équipe, la reconnaissance des employés et les jalons de l'entreprise avec des segments vidéo dynamiques, renforçant le moral et l'appréciation internes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos pour newsletters internes ?

HeyGen agit comme un Générateur de Vidéos AI, vous permettant de produire facilement des newsletters vidéo engageantes et des vidéos de qualité professionnelle pour les communications internes. Sa plateforme intuitive et ses modèles faciles à utiliser éliminent le besoin d'une expertise en montage approfondie, simplifiant votre stratégie de communication.

HeyGen propose-t-il des fonctionnalités pour maintenir la cohérence de la marque dans les vidéos internes ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de Branding complets, des scènes vidéo personnalisables et des modèles de marque pour garantir que chaque vidéo interne s'aligne sur votre identité d'entreprise. Cela aide à créer des vidéos conformes à la marque qui résonnent avec vos employés.

Quelles capacités AI HeyGen utilise-t-il pour générer du contenu vidéo engageant ?

HeyGen utilise une technologie AI avancée, y compris des Avatars AI, la conversion texte-à-vidéo et la génération de voix off, pour créer des vidéos dynamiques et de qualité professionnelle. Cela permet une communication évolutive et un engagement accru des employés grâce à un contenu personnalisé.

HeyGen peut-il aider à créer efficacement des vidéos de formation de haute qualité et des mises à jour RH ?

Oui, HeyGen est un générateur de vidéos pour newsletters internes idéal pour les vidéos de formation, les annonces RH et de leadership. Il offre des Modèles Vidéo prêts à l'emploi et un support de sous-titres/captions, vous permettant de produire rapidement des vidéos professionnelles pour la formation interne et le partage d'informations précises.

