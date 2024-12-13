Générateur de Nouvelles Internes : Stimulez l'Engagement des Employés Aujourd'hui

Créez sans effort des mises à jour engageantes des nouvelles de l'entreprise avec notre outil alimenté par l'IA. Transformez les scripts en vidéos captivantes rapidement en utilisant la fonction de texte en vidéo à partir d'un script.

Développez une vidéo explicative d'une minute à destination des responsables informatiques et des chefs de communication, montrant comment notre générateur de nouvelles internes, un outil alimenté par l'IA, simplifie les annonces d'entreprise. Le style visuel doit être épuré et moderne, mettant en avant les éléments de l'interface utilisateur, accompagné d'une voix off professionnelle et rassurante. Utilisez la capacité de HeyGen à transformer le texte en vidéo à partir d'un script pour produire efficacement le contenu, démontrant la prouesse technique de l'outil.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux départements RH et au personnel non technique, démontrant l'interface conviviale et l'éditeur glisser-déposer de notre nouveau Générateur d'Annonces. Le style visuel et audio doit être animé, lumineux et encourageant, guidant les utilisateurs étape par étape. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création et assurez la clarté avec des sous-titres/légendes.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo approfondie de 2 minutes pour les équipes marketing et les créateurs de contenu, illustrant le modèle avancé d'IA qui alimente notre Générateur de Newsletters AI, en mettant l'accent sur sa capacité à produire du contenu sans plagiat. Cette vidéo nécessite un style visuel informatif et axé sur les données avec une voix off claire et autoritaire. Employez la génération de voix off de HeyGen pour une narration cohérente et intégrez le support de la bibliothèque de médias/stock pour expliquer visuellement des concepts complexes d'IA.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de 45 secondes pour la direction générale et les CTO, décrivant les principaux avantages techniques et l'intégration transparente de notre générateur de nouvelles internes pour diverses mises à jour d'entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel élégant et corporatif, mettant en avant les gains d'efficacité avec une narration concise et percutante. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir qu'elle soit adaptée à diverses plateformes internes, avec des avatars AI pour une présentation professionnelle.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne le Générateur de Nouvelles Internes

Rationalisez vos communications internes avec notre outil alimenté par l'IA, générant des mises à jour d'entreprise engageantes et personnalisables sans effort.

1
Step 1
Créez Votre Article de Nouvelles
Commencez par saisir votre texte ou script. L'outil utilise un modèle d'IA avancé pour transformer instantanément vos concepts en contenu cohérent et prêt à l'emploi.
2
Step 2
Sélectionnez un Style et un Modèle
Choisissez parmi une variété de modèles professionnels. Personnalisez votre mise en page et vos éléments visuels pour qu'ils s'alignent avec votre marque pour des communications internes soignées.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et une Narration
Améliorez votre contenu avec des avatars AI et une génération de voix off réaliste. Utilisez la bibliothèque de médias pour un support de stock pertinent.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Mise à Jour
Une fois votre article de nouvelles internes terminé, utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio pour diverses plateformes. Exportez votre mise à jour soignée, économisant du temps dans votre flux de communication.

Cas d'Utilisation

Produisez des Mises à Jour Dynamiques des Nouvelles de l'Entreprise

Générez rapidement des clips vidéo captivants pour les nouvelles de l'entreprise, les mises à jour de projets ou les annonces importantes à partager sur les canaux de communication internes.

Questions Fréquemment Posées

Comment l'outil avancé d'IA de HeyGen simplifie-t-il la génération de nouvelles internes ?

HeyGen utilise un modèle d'IA avancé pour transformer le texte en vidéos professionnelles de nouvelles internes, complètes avec des avatars AI et des voix off. Cet outil alimenté par l'IA agit comme un générateur de nouvelles internes efficace, accélérant considérablement votre processus de création de contenu.

Quelles fonctionnalités font de HeyGen un Générateur d'Annonces intuitif ?

HeyGen offre une interface conviviale avec un éditeur glisser-déposer et de nombreux modèles, ce qui en fait un Générateur d'Annonces intuitif. Vous pouvez personnaliser entièrement les vidéos avec des contrôles de marque pour répondre à vos besoins spécifiques en communication d'entreprise.

HeyGen peut-il garantir la cohérence et la qualité de la marque pour les communications d'entreprise ?

Absolument, HeyGen permet des contrôles de marque robustes, garantissant que vos communications d'entreprise maintiennent une apparence et une sensation cohérentes. Avec la génération de voix off professionnelle et des fonctionnalités de création de contenu fiables, vous pouvez produire des communications internes de haute qualité qui reflètent la voix de votre marque.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour les mises à jour des nouvelles d'entreprise et les newsletters AI ?

HeyGen sert de puissant Générateur de Newsletters AI et Générateur d'Articles de Nouvelles, réduisant considérablement le temps de mise sur le marché pour les mises à jour des nouvelles d'entreprise. Ses capacités simplifient la création de contenu, permettant une diffusion rapide et efficace des informations importantes à travers votre organisation.

