Générateur de Nouvelles Internes : Stimulez l'Engagement des Employés Aujourd'hui
Créez sans effort des mises à jour engageantes des nouvelles de l'entreprise avec notre outil alimenté par l'IA. Transformez les scripts en vidéos captivantes rapidement en utilisant la fonction de texte en vidéo à partir d'un script.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo didactique de 90 secondes destinée aux départements RH et au personnel non technique, démontrant l'interface conviviale et l'éditeur glisser-déposer de notre nouveau Générateur d'Annonces. Le style visuel et audio doit être animé, lumineux et encourageant, guidant les utilisateurs étape par étape. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour simplifier la création et assurez la clarté avec des sous-titres/légendes.
Produisez une vidéo approfondie de 2 minutes pour les équipes marketing et les créateurs de contenu, illustrant le modèle avancé d'IA qui alimente notre Générateur de Newsletters AI, en mettant l'accent sur sa capacité à produire du contenu sans plagiat. Cette vidéo nécessite un style visuel informatif et axé sur les données avec une voix off claire et autoritaire. Employez la génération de voix off de HeyGen pour une narration cohérente et intégrez le support de la bibliothèque de médias/stock pour expliquer visuellement des concepts complexes d'IA.
Concevez une vidéo de 45 secondes pour la direction générale et les CTO, décrivant les principaux avantages techniques et l'intégration transparente de notre générateur de nouvelles internes pour diverses mises à jour d'entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel élégant et corporatif, mettant en avant les gains d'efficacité avec une narration concise et percutante. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio de HeyGen pour garantir qu'elle soit adaptée à diverses plateformes internes, avec des avatars AI pour une présentation professionnelle.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez les Communications de Formation Interne.
Utilisez l'IA pour créer des mises à jour vidéo engageantes pour les programmes de formation, les changements de politique et le développement des compétences, améliorant la compréhension et la rétention des employés.
Créez des Annonces Internes Engagantes.
Développez des messages vidéo inspirants pour la direction, célébrez les réalisations de l'équipe ou partagez la vision de l'entreprise, favorisant une culture interne positive et informée.
Questions Fréquemment Posées
Comment l'outil avancé d'IA de HeyGen simplifie-t-il la génération de nouvelles internes ?
HeyGen utilise un modèle d'IA avancé pour transformer le texte en vidéos professionnelles de nouvelles internes, complètes avec des avatars AI et des voix off. Cet outil alimenté par l'IA agit comme un générateur de nouvelles internes efficace, accélérant considérablement votre processus de création de contenu.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un Générateur d'Annonces intuitif ?
HeyGen offre une interface conviviale avec un éditeur glisser-déposer et de nombreux modèles, ce qui en fait un Générateur d'Annonces intuitif. Vous pouvez personnaliser entièrement les vidéos avec des contrôles de marque pour répondre à vos besoins spécifiques en communication d'entreprise.
HeyGen peut-il garantir la cohérence et la qualité de la marque pour les communications d'entreprise ?
Absolument, HeyGen permet des contrôles de marque robustes, garantissant que vos communications d'entreprise maintiennent une apparence et une sensation cohérentes. Avec la génération de voix off professionnelle et des fonctionnalités de création de contenu fiables, vous pouvez produire des communications internes de haute qualité qui reflètent la voix de votre marque.
Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour les mises à jour des nouvelles d'entreprise et les newsletters AI ?
HeyGen sert de puissant Générateur de Newsletters AI et Générateur d'Articles de Nouvelles, réduisant considérablement le temps de mise sur le marché pour les mises à jour des nouvelles d'entreprise. Ses capacités simplifient la création de contenu, permettant une diffusion rapide et efficace des informations importantes à travers votre organisation.