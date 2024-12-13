Créateur de Vidéos de Communication Interne : Améliorez la Communication d'Équipe

Créez des vidéos de communication interne engageantes avec des avatars AI pour rationaliser les mises à jour et renforcer l'engagement des employés.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Concevez une vidéo d'introduction de 60 secondes pour les nouveaux employés, présentant les valeurs fondamentales de notre culture d'entreprise. La vidéo doit avoir un style visuel amical et accueillant, incorporant des éléments animés et des superpositions de texte pour maintenir l'attention des spectateurs. Exploitez les nombreux modèles et scènes de HeyGen et convertissez votre script en texte-vidéo pour créer efficacement cette vidéo d'intégration essentielle, assurant un message cohérent dans toute la formation des nouveaux employés.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes spécifiquement pour les équipes de vente et de marketing, fournissant une mise à jour critique sur la performance du T3 et les changements de stratégie à venir. Le style visuel et audio doit être direct et informatif, incorporant des graphiques et des tableaux de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour une compréhension rapide. Assurez-vous que tous les points cruciaux sont renforcés par des sous-titres pour faciliter le partage des connaissances et garantir la clarté dans cette mise à jour départementale.
Développez une vidéo inspirante de 45 secondes visant à renforcer le moral des employés et à célébrer les récents succès de l'équipe. Le style visuel doit être dynamique et motivant, avec un mélange de photos réelles de l'équipe et de graphiques de célébration. Cette pièce de communication engageante, facilement partageable sur les plateformes internes grâce au redimensionnement et aux exportations d'aspect-ratio de HeyGen, mettra en avant un récit motivant pour souligner notre environnement de travail positif et renforcer l'engagement de l'équipe.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionnent les Vidéos de Communication Interne

Créez facilement des vidéos de communication interne professionnelles pour renforcer l'engagement des employés et rationaliser les annonces de l'entreprise.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Choisissez parmi une bibliothèque de modèles vidéo professionnels conçus pour diverses vidéos de communication interne, de l'intégration aux annonces d'entreprise, pour commencer rapidement votre projet.
2
Step 2
Collez Votre Script
Collez votre texte, et notre moteur de texte-vidéo le transformera instantanément en dialogue parlé, vous faisant gagner du temps sur les enregistrements.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Avatars
Donnez vie à votre message en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI et en les intégrant dans vos scènes.
4
Step 4
Exportez Votre Vidéo
Exportez votre vidéo de communication interne polie en haute définition, prête à être partagée immédiatement sur tous vos canaux internes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez des Annonces d'Entreprise Engagantes

Diffusez des annonces d'entreprise percutantes et favorisez une culture positive avec des messages vidéo inspirants pour votre équipe.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de communication interne ?

HeyGen permet aux équipes de créer facilement des vidéos de communication interne professionnelles. Notre plateforme intuitive, avec des avatars AI et des capacités de texte-vidéo, aide à rationaliser la communication et à engager les employés sans expérience préalable en montage vidéo.

HeyGen peut-il améliorer l'engagement des employés par la vidéo ?

Absolument. HeyGen vous permet de produire des vidéos d'intégration dynamiques, des vidéos de formation et des annonces d'entreprise avec des avatars AI et des voix off professionnelles. Ces communications engageantes favorisent un environnement de travail positif et renforcent le moral des employés.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos internes ?

HeyGen propose une suite d'outils créatifs incluant une vaste bibliothèque de modèles vidéo et la capacité de générer des vidéos explicatives animées en utilisant des avatars AI et du texte-vidéo. Vous pouvez également ajouter des sous-titres et utiliser des contrôles de branding pour une cohérence de marque.

À quelle vitesse puis-je créer une vidéo de communication interne avec HeyGen ?

HeyGen est conçu pour une création rapide de vidéos, vous permettant de générer une vidéo de communication interne en quelques minutes. Avec des fonctionnalités comme le texte-vidéo et une interface conviviale, vous pouvez rapidement produire des vidéos professionnelles de courte durée pour améliorer la productivité de l'équipe et les mises à jour internes.

