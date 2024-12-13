Boostez l'Engagement avec un Générateur de Vidéos de Communication Interne
Rationalisez la communication interne et engagez les employés plus rapidement en utilisant des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez un module d'intégration engageant de 1,5 minute pour tous les nouveaux employés, conçu pour les accueillir et introduire les valeurs fondamentales de l'entreprise. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle amicale et bienveillante et une voix chaleureuse et invitante, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter les informations clés et en générant une voix off pour une touche personnelle, rendant la formation interne efficace et accessible.
Produisez une vidéo d'annonce concise de 1 minute pour toute l'entreprise, célébrant un récent jalon. Le style visuel et audio doit être dynamique, professionnel et inspirant, assurant une communication interne fluide. Intégrez les modèles et scènes préconçus de HeyGen et complétez avec le support de la bibliothèque de médias/stock pour délivrer un message percutant et mémorable.
Développez une vidéo de présentation de fonctionnalité produit interne de 1,5 minute ciblant les équipes de vente et de marketing, mettant en avant les nouvelles capacités de l'"Éditeur Vidéo". Employez un style visuel dynamique et élégant avec une voix énergique qui démontre clairement la fonctionnalité. Assurez-vous que la vidéo communique efficacement la valeur du Créateur de Vidéos de Communication Interne en utilisant le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour des aperçus spécifiques à la plateforme et en intégrant des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation des Employés.
Améliorez les programmes de formation interne et la rétention des employés avec des vidéos AI dynamiques qui captent l'attention et améliorent les résultats d'apprentissage.
Favorisez la Culture d'Entreprise.
Créez des annonces internes inspirantes et des messages motivants qui favorisent une forte culture d'entreprise et stimulent le moral des employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la communication interne avec des vidéos AI ?
HeyGen fonctionne comme un Générateur de Communication Interne AI, transformant habilement vos scripts en contenu vidéo captivant. Cela permet aux organisations de produire efficacement des formations internes engageantes et des annonces avec des avatars AI réalistes et une génération de voix off de haute qualité.
HeyGen peut-il aider à maintenir la cohérence de la marque dans les vidéos de communication interne ?
Absolument, HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer sans effort le logo de votre entreprise et des couleurs spécifiques dans chaque vidéo. Cela garantit que toute votre communication interne, créée avec les capacités avancées de texte à vidéo AI de HeyGen, s'aligne parfaitement avec l'identité de marque établie.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour rendre les vidéos internes plus accessibles ?
HeyGen améliore l'accessibilité des vidéos grâce à des sous-titres automatiques, garantissant que vos vidéos de communication interne sont facilement comprises par tous les employés. Cette fonctionnalité, combinée à une diversité d'avatars AI, aide à rationaliser la communication interne pour un public plus inclusif au sein de votre organisation.
Quelle est l'efficacité de la création d'une vidéo de communication interne avec l'éditeur en ligne de HeyGen ?
L'éditeur en ligne intuitif de HeyGen permet aux utilisateurs de générer rapidement des vidéos de communication interne de haute qualité directement à partir d'un script. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles vidéo et une bibliothèque de médias complète pour produire du contenu professionnel de texte à vidéo AI sans nécessiter une expérience de montage approfondie.