Créateur de Vidéos de Messages Internes pour des Communications Engagées
Produisez rapidement des vidéos internes engageantes en utilisant la puissante fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour une communication fluide.
Développez une vidéo d'intégration de 60 secondes destinée aux nouvelles recrues, servant de message de bienvenue et d'introduction à la culture d'entreprise. Adoptez un style visuel et audio clair, instructif et amical, en utilisant un avatar AI pour présenter directement les informations. Cette vidéo de formation peut introduire efficacement les concepts clés grâce à la fonctionnalité d'avatars AI de HeyGen.
Produisez un clip vidéo de 30 secondes pour les chefs de département, annonçant un guide mis à jour pour l'utilisation cohérente des éléments de marque de l'entreprise dans tous les supports internes et externes. Le style doit être net, autoritaire et concis, en intégrant une génération de voix off professionnelle pour délivrer le message avec impact. Cela garantit une présence de marque unifiée.
Concevez une vidéo explicative de 50 secondes pour les équipes de projet, décrivant la mise en œuvre d'un nouveau flux de travail agile pour les initiatives à venir. Le style visuel et audio doit être dynamique et engageant, utilisant des éléments animés pour illustrer clairement les étapes complexes, augmentés par les sous-titres/captions de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension pour tous les spectateurs, favorisant une communication interne efficace.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorez la Formation et l'Intégration des Employés.
Améliorez les vidéos de formation interne et les programmes d'intégration pour renforcer l'engagement et la rétention des employés avec du contenu AI dynamique.
Élargissez le Contenu d'Apprentissage Interne.
Créez et distribuez efficacement plus de cours internes et de vidéos explicatives pour éduquer les employés dans tous les départements.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen améliore-t-il les vidéos de communication interne ?
HeyGen révolutionne les vidéos de communication interne en vous permettant de transformer du texte en contenu vidéo captivant avec des Avatars AI réalistes et des Acteurs Vocaux AI. Cette capacité assure une communication cohérente, renforce l'engagement des employés et intègre facilement les éléments de marque de votre entreprise.
Quels types de vidéos de formation puis-je créer avec HeyGen ?
Avec HeyGen, vous pouvez facilement produire une variété de vidéos de formation professionnelles, y compris des vidéos d'intégration complètes, des explications détaillées de produits et des guides étape par étape. Nos modèles de vidéos diversifiés et nos capacités robustes de voix off rendent les sujets complexes simples et engageants pour votre audience.
HeyGen peut-il aider à maintenir une cohérence de marque dans les vidéos ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque puissants, vous permettant d'incorporer les éléments de marque de votre entreprise comme les logos, les couleurs et les polices directement dans chaque vidéo. Cela garantit que toutes vos vidéos de messages internes reflètent systématiquement l'identité de votre marque avant de les personnaliser et de les partager avec votre équipe.
Le créateur de vidéos de HeyGen est-il facile à utiliser pour les nouveaux créateurs ?
Oui, HeyGen dispose d'une interface très conviviale conçue pour les créateurs de tous niveaux d'expérience, ce qui en fait un créateur de vidéos idéal. Vous pouvez générer sans effort des vidéos explicatives animées dynamiques à partir d'une simple conversion de texte en vidéo, éliminant le besoin de compétences complexes en montage vidéo.