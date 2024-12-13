générateur de vidéos d'entretien interne : Créez rapidement des vidéos RH engageantes
Élevez la communication des employés et les vidéos RH avec notre plateforme alimentée par l'AI. Générez du contenu engageant sans effort en utilisant des avatars AI.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo de 90 secondes spécifiquement pour les chefs de département RH et les spécialistes de l'intégration, illustrant comment notre générateur de vidéos d'entretien interne simplifie la création de vidéos d'intégration efficaces. Le style visuel doit être engageant et amical, en utilisant les modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen, complétés par des transitions dynamiques et une musique de fond entraînante. Rédigez votre contenu pour la conversion texte-en-vidéo à partir du script pour mettre en avant la facilité d'utilisation.
Développez une vidéo d'entreprise de 2 minutes destinée aux équipes de communication d'entreprise et aux directeurs RH, mettant en avant la puissance des insights alimentés par l'AI dans la communication des employés. Adoptez un style visuel sophistiqué et moderne, en incorporant des visualisations de données de notre bibliothèque de médias/stock pour souligner les avantages stratégiques, le tout narré par une génération de voix off soignée. Cette vidéo doit mettre en lumière comment les analyses avancées affinent la communication interne.
Concevez une vidéo directe de 45 secondes pour les responsables informatiques et les responsables de l'acquisition de talents, détaillant les capacités d'intégration transparentes de notre logiciel d'entretien vidéo AI en tant qu'outil de recrutement. La présentation visuelle doit être efficace et technique, avec des explications concises et des enregistrements d'écran des points d'intégration. Assurez une visualisation optimale sur diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, avec des termes techniques importants renforcés via des sous-titres.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la formation interne avec des vidéos AI.
Exploitez les vidéos générées par l'AI pour augmenter significativement l'engagement et la rétention dans les programmes de formation interne et d'intégration.
Évoluez le contenu d'apprentissage et de développement interne.
Produisez rapidement plus de cours internes et de matériel d'apprentissage, rendant le savoir accessible et évolutif pour tous les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'entretien interne ?
HeyGen fonctionne comme un générateur avancé de vidéos d'entretien interne, permettant aux utilisateurs de transformer facilement des scripts en vidéos engageantes. En utilisant des avatars AI et des modèles intuitifs, il simplifie considérablement le processus de production de vidéos d'entretien interne de haute qualité pour une communication efficace avec les employés.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser le logiciel d'entretien vidéo AI ?
HeyGen, en tant que plateforme alimentée par l'AI, offre des contrôles de marque robustes pour garantir que votre logiciel d'entretien vidéo AI s'aligne avec votre identité d'entreprise. Les utilisateurs peuvent personnaliser les vidéos avec leur logo et leurs couleurs, et intégrer divers médias à partir d'une bibliothèque complète, en utilisant des avatars AI réalistes pour des présentations professionnelles.
HeyGen peut-il être utilisé comme un outil vidéo d'entretien AI efficace pour la communication des employés ?
Absolument. HeyGen sert d'outil vidéo d'entretien AI exceptionnel, parfait pour améliorer la communication des employés grâce à des vidéos d'entretien interne dynamiques. Ses capacités incluent la génération de texte-en-vidéo sans couture, la génération de voix off naturelle et des sous-titres automatiques, rendant le partage d'informations à la fois accessible et engageant.
Comment le logiciel d'entretien vidéo AI de HeyGen garantit-il une sortie de haute qualité ?
Le logiciel d'entretien vidéo AI de HeyGen utilise une AI générative de pointe et un moteur créatif pour garantir une sortie vidéo de qualité professionnelle. Avec des fonctionnalités telles que la conversion texte-en-vidéo précise, la génération de voix off de haute qualité et le redimensionnement polyvalent des rapports d'aspect, HeyGen délivre un contenu soigné adapté à tous vos besoins en vidéos RH et communication.