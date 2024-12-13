générateur de vidéos d'entretien interne : Créez rapidement des vidéos RH engageantes

Élevez la communication des employés et les vidéos RH avec notre plateforme alimentée par l'AI. Générez du contenu engageant sans effort en utilisant des avatars AI.

Créez une vidéo convaincante d'une minute ciblant les responsables RH et les recruteurs techniques, conçue pour expliquer les avantages sophistiqués d'un outil vidéo d'entretien AI. Visez un esthétisme professionnel et épuré, mettant en avant nos avatars AI diversifiés pour présenter les principaux avantages, accompagnés d'une voix off confiante et claire. Assurez-vous que tous les termes techniques soient clairement compris avec des sous-titres générés automatiquement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo de 90 secondes spécifiquement pour les chefs de département RH et les spécialistes de l'intégration, illustrant comment notre générateur de vidéos d'entretien interne simplifie la création de vidéos d'intégration efficaces. Le style visuel doit être engageant et amical, en utilisant les modèles et scènes prêts à l'emploi de HeyGen, complétés par des transitions dynamiques et une musique de fond entraînante. Rédigez votre contenu pour la conversion texte-en-vidéo à partir du script pour mettre en avant la facilité d'utilisation.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'entreprise de 2 minutes destinée aux équipes de communication d'entreprise et aux directeurs RH, mettant en avant la puissance des insights alimentés par l'AI dans la communication des employés. Adoptez un style visuel sophistiqué et moderne, en incorporant des visualisations de données de notre bibliothèque de médias/stock pour souligner les avantages stratégiques, le tout narré par une génération de voix off soignée. Cette vidéo doit mettre en lumière comment les analyses avancées affinent la communication interne.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo directe de 45 secondes pour les responsables informatiques et les responsables de l'acquisition de talents, détaillant les capacités d'intégration transparentes de notre logiciel d'entretien vidéo AI en tant qu'outil de recrutement. La présentation visuelle doit être efficace et technique, avec des explications concises et des enregistrements d'écran des points d'intégration. Assurez une visualisation optimale sur diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect, avec des termes techniques importants renforcés via des sous-titres.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment fonctionne un générateur de vidéos d'entretien interne

Produisez rapidement des vidéos d'entretien interne professionnelles en utilisant l'AI. Simplifiez la communication des employés et créez du contenu RH engageant sans effort.

1
Step 1
Créez votre script d'entretien
Commencez par écrire ou coller vos questions et réponses d'entretien dans la plateforme. Notre capacité de conversion texte-en-vidéo à partir du script vous permet de transformer le texte en scènes dynamiques pour votre générateur de vidéos d'entretien interne.
2
Step 2
Sélectionnez un avatar AI et personnalisez votre marque
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour représenter votre intervieweur ou interviewé. Personnalisez la vidéo avec le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant des contrôles de marque complets.
3
Step 3
Générez et améliorez votre vidéo
Avec votre script et avatar prêts, générez automatiquement votre vidéo. Améliorez la clarté et l'accessibilité avec des sous-titres automatiques, garantissant que votre communication avec les employés est inclusive.
4
Step 4
Exportez et partagez facilement
Prévisualisez vos vidéos d'entretien interne complètes, apportez les ajustements finaux, puis exportez dans divers rapports d'aspect adaptés à différentes plateformes internes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des vidéos de communication interne engageantes

Générez des vidéos percutantes et inspirantes pour la communication interne, favorisant la connexion et motivant votre personnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'entretien interne ?

HeyGen fonctionne comme un générateur avancé de vidéos d'entretien interne, permettant aux utilisateurs de transformer facilement des scripts en vidéos engageantes. En utilisant des avatars AI et des modèles intuitifs, il simplifie considérablement le processus de production de vidéos d'entretien interne de haute qualité pour une communication efficace avec les employés.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour personnaliser le logiciel d'entretien vidéo AI ?

HeyGen, en tant que plateforme alimentée par l'AI, offre des contrôles de marque robustes pour garantir que votre logiciel d'entretien vidéo AI s'aligne avec votre identité d'entreprise. Les utilisateurs peuvent personnaliser les vidéos avec leur logo et leurs couleurs, et intégrer divers médias à partir d'une bibliothèque complète, en utilisant des avatars AI réalistes pour des présentations professionnelles.

HeyGen peut-il être utilisé comme un outil vidéo d'entretien AI efficace pour la communication des employés ?

Absolument. HeyGen sert d'outil vidéo d'entretien AI exceptionnel, parfait pour améliorer la communication des employés grâce à des vidéos d'entretien interne dynamiques. Ses capacités incluent la génération de texte-en-vidéo sans couture, la génération de voix off naturelle et des sous-titres automatiques, rendant le partage d'informations à la fois accessible et engageant.

Comment le logiciel d'entretien vidéo AI de HeyGen garantit-il une sortie de haute qualité ?

Le logiciel d'entretien vidéo AI de HeyGen utilise une AI générative de pointe et un moteur créatif pour garantir une sortie vidéo de qualité professionnelle. Avec des fonctionnalités telles que la conversion texte-en-vidéo précise, la génération de voix off de haute qualité et le redimensionnement polyvalent des rapports d'aspect, HeyGen délivre un contenu soigné adapté à tous vos besoins en vidéos RH et communication.

